SZ: Меркель и Шольц упорно боролись за "Северный поток-2"

То, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и две правительственные коалиции под ее руководством поддерживали строительство российского газопровода "Северный поток-2" (СП-2), далеко не секрет: это происходило на глазах у всех. И за это немецких консерваторов и социал-демократов много критиковали после того, как Россия на фоне полномасштабной агрессии против Украины ввергла Германию в тяжелейший энергетический кризис за последние полвека. Однако до сих пор не было известно, насколько активно и упорно Берлин на протяжении семи лет лоббировал за кулисами интересы "Газпрома" и тем самым Москвы.

Две статьи перед выборами в Европарламент

Но теперь немецкая леволиберальная газета Süddeutsche Zeitung (SZ) получила возможность ознакомиться с тысячами страниц секретных до сих пор документов. Министерство экономики ФРГ предоставило их по решению суда, хотя при этом оно, скорее всего, не очень сопротивлялось. Ведь его возглавляет сегодня Роберт Хабек (Robert Habeck), видный политик партии "зеленых", которая всегда выступала против СП-2.

Роберт Хабек Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Две публикации в SZ появились за неделю до выборов в Европарламент - и бросают весьма неблагоприятный свет на конкурентов "зеленых" в борьбе за голоса избирателей: как на немецкий Христианско-демократический союз (ХДС), так и на Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), которые дважды совместно формировали так называемые "большие" правящие коалиции под руководством Ангелы Меркель.

"На протяжении семи лет две большие коалиции объявляли этот газопровод "частным экономическим проектом", хотя при этом всеми силами боролись за него. Семь лет они отмахивались от сомнений своих партнеров как от надоедливых мух. Ничто не могло заставить немцев засомневаться в благостной картине, которую нарисовала им компания Nord Stream 2 AG", - пишет SZ и ссылается на различные служебные записки, донесения посольств или памятки для канцлера и ее министров перед важными переговорами. Газета называет полученные документы "хроникой исторического заблуждения".

Ангела Меркель не видела угрозы

Так, сохранилась фраза, которую Ангела Меркель заготовила для переговоров с Беатой Шидло, тогдашним премьер-министром Польши, а эта страна ЕС, наряду с балтийскими государствами, наиболее решительно боролась против строительства СП-2. Фраза гласила: "Мы не воспринимаем российские молекулы метана как угрозу".

Есть служебная записка министерства экономики ФРГ от июня 2014 года ("Россия только что аннекcировала Крым", напоминает SZ), авторы которой приходят к выводу, что Германия "в обозримом будущем" будет зависеть от импорта газа из России и что "полный отказ" от него "не представляется возможным в ближайшие годы и десятилетия".

Мезеберг, август 2018 года. Очередная встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

"Но вместо того, чтобы снижать зависимость от Москвы, федеральное правительство ее еще больше увеличивало", - продолжает газета. Когда летом 2015 года Меркель узнала о планах "Газпрома" строить новый газопровод с участием европейских, в том числе и немецких фирм, она, как следует из служебных документов министерства экономики, дала следующие указания: поскольку ожидается сильное противодействие, сам проект не комментировать, ведь это решение частных компаний, но внутри правительства поддерживать его, ведь он укрепляет роль Германии как европейского газового хаба.

Поскольку проект вызвал у ряда партнеров по ЕС "бурную реакцию", как сказано в одном из документов, высокопоставленные сотрудники ведомства федерального канцлера, а также министерств экономики, финансов и иностранных дел собрались 9 ноября 2015 года для выработки "оборонительной стратегии". Ее суть: Берлин не возражает против СП-2, но будет выступать за то, чтобы российский газ и дальше шел в ЕС транзитом через Украину (которая к тому времени уже находилась под сильным давлением России, напоминает SZ).

Süddeutsche Zeitung: про Крым не вспоминали

Журналисты SZ обнаружили многозначительную деталь: Маттиас Варниг (Matthias Warnig), гендиректор оператора СП-2 компании Nord Stream 2 AG, в прошлом - агент спецслужбы ГДР "штази" и личный друг Владимира Путина, был на "ты" с руководителем именно того отдела в министерстве экономики ФРГ, который имел решающее слово при оценке газопровода.

Генеральный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме Фото: picture-alliance/dpa/TASS/V. Smirnov

Близость Варнига к Путину сотрудников министерства экономики ФРГ не смущает, наоборот: когда тогдашний министр и лидер СДПГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) осенью 2016 года готовился к поездке в Москву, сотрудники предложили ему предварительно послать интересующие его вопросы президенту России через руководителя этого "сугубо частного проекта".

"Бросается в глаза то, чего в этих документах нет, - отмечает SZ. - Слово "Крым" почти не встречается, точно так же, лишь мельком упоминаются сбытый российской ракетой пассажирский самолет ("Малайзийских авиалиний". - Ред.) с 298 погибшими, военные удары России в Сирии или покушение на российского перебежчика в Великобритании с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок".

"Зеленый свет" СП-2 в последний день полномочий

Немало документов касается контактов с США по поводу СП-2. Дональд Трамп был решительным противником газопровода и ввел против него санкции. Следующий президент, Джо Байден, "пошел на большие уступки" правительству ФРГ, отмечается в депеше, которое послало в Берлин германское посольство в Вашингтоне. Летом 2021 года Меркель отправила в столицу Соединенных Штатов высокопоставленных чиновников, и они согласовали там резолюцию, в которой Берлин по настоянию американской стороны обязывалась не допустить, чтобы Россия использовала поставки энергоносителей как оружие.

Крупнейшее в Евросоюзе газохранилище Rehden на северо-западе ФРГ до весны 2022 года принадлежало "Газпрому" Фото: astora.de

"К этому времени ответственные лица в Берлине вообще-то должны были бы догадываться, что совершили капитальную ошибку", - пишет SZ и цитирует докладную записку одного из сотрудников министерства экономики. В августе 2021 года он указывал на слабое заполнение газохранилищ в Германии (часть из них принадлежала в то время "Газпрому") и высказывал предположение, что Москва может использовать намечающийся дефицит, чтобы потребовать скорейшего ввода в строй СП-2. Но тут же сам отверг свое предположение, сославшись на беседу с крупным немецким импортером газа. При этом его, похоже, не смутило, что все крупные импортеры газа в стране так или иначе являлись партнерами "Газпрома".

В результате 26 октября 2021 года, в последний день официальных полномочий правительства Ангелы Меркель, министерство экономики ФРГ под руководством теперь уже представителя ХДС Петера Альтмайера (Peter Altmaier) завершило проверку энергетической безопасности Германии и объявило, что не видит угроз, чем фактически дало "зеленый свет" сертификации и вводу в строй СП-2.

Как Роберт Хабек отменял решение Олафа Шольца

Обо всем этом рассказывается в статье SZ, которая появилась на сайте издания еще в пятницу, 31 мая. В понедельник, 3 июня, газета продолжила тему и во второй статье рассказала читателям о том, как Роберт Хабек "дернул стоп-кран". Только что назначенный в новом правительстве вице-канцлером и министром экономики, он во время рождественских каникул изучал утвержденный 57-страничный документ и спустя ровно два месяца после его появления, 26 декабря 2021 в 18 часов 50 минут, отправил электронное письмо своим ближайшим сотрудникам. В нем он выразил серьезные сомнения в том, что энергетическая безопасность Германии действительно обеспечена, и приложил два десятка вопросов.

Лубмин. Приемный терминал газопровода "Северный поток-2", который так никогда и не вошел в строй Фото: Axel Schmidt/Nord Stream 2

Ситуация была довольно щекотливая, ведь октябрьский доклад согласовывался в том числе с вице-канцлером, министром финансов прежнего правительства социал-демократом Олафом Шольцем (Olaf Scholz), а он теперь - канцлер и прямой начальник Хабека. В первые недели 2022 года министерство экономики собирало и анализировало данные о состоянии газового рынка ФРГ, а параллельно советовалось с юристами, как с правовой точки зрения обеспечить отзыв доклада с положительной оценкой ситуации в энергоснабжении, продолжает SZ. 16 февраля само решение и соответствующие формулировки были готовы, но это пока держалось в секрете.

Отзыв доклада, открывавшего окончательную дорогу для сдачи в эксплуатацию "Северного потока-2", произошел 22 февраля, после признания Москвой "ДНР" и "ЛНР", когда стало ясно, что эскалация ситуации вокруг Украины неизбежна. В полдень Роберт Хабек, находясь в поездке по стране, заявил журналистам: "Когда меняется реальность, должна меняться и оценка реальности".

"Незадолго до этого о принятом решении в Берлине объявил Шольц, который менее четырех месяцев до этого участвовал в том, чтобы в последнюю минуту расчистить дорогу для этого газопровода", - пишет в заключение Süddeutsche Zeitung.