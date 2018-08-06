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Газета Süddeutsche Zeitung
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Тематическая страница DW "Süddeutsche Zeitung".
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Контекст
От Fraport требуют порвать с "Пулково" из-за ЧВК "Вагнер"
От Fraport требуют порвать с "Пулково" из-за ЧВК "Вагнер"
Управляющую компанию Франкфуртского аэропорта и правительство земли Гессен СМИ ФРГ критикуют за инвестиции в России.
Экономика и бизнес
21.07.2023
21 июля 2023 г.
Меркель ожидает роста экономики ФРГ в 2021 году
Меркель ожидает роста экономики ФРГ в 2021 году
Канцлер ФРГ призвала жителей к пониманию необходимости ограничительных мер.
Политика
17.11.2020
17 ноября 2020 г.
Соавтор спорных законов РФ Шлегель стал гражданином Германии
Соавтор спорных законов РФ Шлегель стал гражданином Германии
По данным газеты Süddeutsche Zeitung, экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель живет в Мюнхене и работает в компании Acronis.
СМИ
02.12.2019
2 декабря 2019 г.
Как украинские политики наживаются на коррупции на таможне
Как украинские политики наживаются на коррупции на таможне
Экс-глава одесской таможни Юлия Марушевская прокомментировала DW результаты расследования газеты Süddeutsche Zeitung.
Политика
07.08.2018
7 августа 2018 г.
Немецкие журналисты в шоке от коррупции на таможне Украины
Немецкие журналисты в шоке от коррупции на таможне Украины
Ежегодные потери бюджета Украины только из-за коррупции на таможне превышают помощь от МВФ, ЕС и Всемирного банка.
Политика
06.08.2018
6 августа 2018 г.
Украина теряет 4 млрд евро в год из-за коррупции на таможне
Украина теряет 4 млрд евро в год из-за коррупции на таможне
В мошеннические схемы вовлечены сотрудники таможни, полиции, СБУ.
Политика
06.08.2018
6 августа 2018 г.
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