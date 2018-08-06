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Газета Süddeutsche Zeitung

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Контекст

Аэропорт "Пулково" и взлетающий самолет

От Fraport требуют порвать с "Пулково" из-за ЧВК "Вагнер"

От Fraport требуют порвать с "Пулково" из-за ЧВК "Вагнер"

Управляющую компанию Франкфуртского аэропорта и правительство земли Гессен СМИ ФРГ критикуют за инвестиции в России.
Экономика и бизнес21 июля 2023 г.
Канцлер Германии Ангела Меркель (фото из архива)

Меркель ожидает роста экономики ФРГ в 2021 году

Меркель ожидает роста экономики ФРГ в 2021 году

Канцлер ФРГ призвала жителей к пониманию необходимости ограничительных мер.
Политика17 ноября 2020 г.
Паспорт Германии

Соавтор спорных законов РФ Шлегель стал гражданином Германии

Соавтор спорных законов РФ Шлегель стал гражданином Германии

По данным газеты Süddeutsche Zeitung, экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель живет в Мюнхене и работает в компании Acronis.
СМИ2 декабря 2019 г.
Одесский порт

Как украинские политики наживаются на коррупции на таможне

Как украинские политики наживаются на коррупции на таможне

Экс-глава одесской таможни Юлия Марушевская прокомментировала DW результаты расследования газеты Süddeutsche Zeitung.
Политика7 августа 2018 г.
Одесский порт (фото из архива)

Немецкие журналисты в шоке от коррупции на таможне Украины

Немецкие журналисты в шоке от коррупции на таможне Украины

Ежегодные потери бюджета Украины только из-за коррупции на таможне превышают помощь от МВФ, ЕС и Всемирного банка.
Политика6 августа 2018 г.
Одесский порт

Украина теряет 4 млрд евро в год из-за коррупции на таможне

Украина теряет 4 млрд евро в год из-за коррупции на таможне

В мошеннические схемы вовлечены сотрудники таможни, полиции, СБУ.
Политика6 августа 2018 г.
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