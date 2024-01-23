Голая "Меркель" в Гамбурге - все совпадения случайны?

Удивленные прохожие останавливаются, увидев ее в первый раз. Огромная фигура обнаженной женщины, зрелой, крупного телосложения, сидит, свесив ноги, на крыше строительного контейнера на улице Гаусштрассе в Гамбурге. Форма головы, стрижка и лицо поразительно напоминают бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel).

Фотографию арт-объекта первой опубликовала местная газета Hamburger Morgenpost. Но кто сделал эту "Меркель"? И что это - политический жест, оскорбление? Или просто искусство?

Жильцы близлежащих домов и большинство прохожих уверены, что это Ангела Меркель. "А кто же еще?" - улыбаются они. В то же время есть и такие, кто считает это изображение оскорбительным. Не в восторге от скульптуры лидер парламентской фракции ХДС (а Меркель была председателем именно этой партии - Христианско-демократического союза) в гамбургском округе Альтона Свен Хильшер (Sven Hielscher). "Нападки на политиков в настоящее время воспринимаются многими гражданами как норма, - цитирует газета слова политика. - Но это способствует общему разочарованию в политике и лишает уважения к ней". По мнению Хильшера, такое развитие событий вызывает серьезную тревогу и может привести к тому, что избиратели будут отдавать предпочтение партиям, находящимся на крайних флангах. При этом Хильшер не считает, что эту скульптуру нужно убрать: "Канцлер - публичная фигура. Критиковать ее - это право, гарантируемое демократией".

Скульптурное изображение напоминает Ангелу Меркель Фото: BREUEL-BILD/picture alliance

Откуда взялась эта фигура "Меркель"?

Скульптура сидит на контейнере, установленном рядом с гамбургском театром Thalia . Это один из лучших театров Германии, он известен и в стране, и за ее пределами своим сильными режиссерскими работами. Здесь уже не раз показывали постановки уехавшего из России Кирилла Серебренникова.

В интервью DW пресс-секретарь театра Забине Зайзенбахер (Sabine Seisenbacher) подчеркнула, что "похожая на Меркель" фигура установлена не на территории театра и не имеет к нему никакого отношения. Она также пояснила, что в 2012 году эта массивная обнаженная фигура была частью декораций к спектаклю "Смерть Дантона". Однако у фигуры, которую использовали в постановке, не было головы. Исполнявшая одну из ролей актриса забиралась внутрь полой статуи и просовывала свою голову через отверстие. Когда спектакль отыграли в последний раз, "тело" продали частному лицу. Пресс-секретарь не знает, кто конкретно потом приделал ему "голову Меркель" и усадил на контейнер, но эта фигура уже давно является частью городского ландшафта Гамбурга. В театре удивлены, почему именно сейчас она вдруг оказалась в центре внимания.

Официальных комментариев от владельца фигуры на данный момент нет. Но журналистам Hamburger Morgenpost удалось на условиях анонимности поговорить с одним из членов семьи, владеющей участком, на котором стоит театр и контейнер со скульптурой на крыше. Как утверждается, женская фигура не имеет никакого политического подтекста и ее сходство с Ангелой Меркель является чистым совпадением. К тому же непогода уже изрядно подпортила эту инсталляцию - и жить ей осталось недолго.

Меркель на коне

Объекты, целенаправленно или случайно напоминающие или изображающие Меркель, в открытом общественном пространстве появляются не впервые. Так, в 2021 году в небольшой баварской деревне Этсдорф была установлена статуя Ангелы Меркель-наездницы. Монументальную композицию высотой почти три метра изготовил из бетона при помощи 3D принтера немецкий художник Вильгельм Кох (Wilhelm Koch). Экс-канцлер восседала на коне в своей "фирменной" позе - ладони сложены "сердечком".

Художник создал, наверное, единственную на тот момент статую канцлера на коне и разместил ее на деревенской лужайке, чтобы подчеркнуть ее близость к народу. Однако не политические потрясения, а банальная непогода внесла свои коррективы - прошлой осенью статуя Меркель-наездницы испортилась и разрушилась.

Золото смылось, скульптура разрушилась Фото: Wilhelm Koch/dpa/picture alliance

Портрет Ангелы Меркель - на коне и в золоте Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

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