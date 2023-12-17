Концерны ФРГ рисковали в России, а теперь хотят компенсаций
Немецкое государство при канцлере Ангеле Меркель (Angela Merkel) щедро страховало инвестиции крупнейших компаний Германии, успешно делавших бизнес в России, и теперь те требуют от нынешнего правительства ФРГ, несмотря на его серьезные проблемы с бюджетом, многомиллиардных компенсаций. Это очень напоминает принцип "приватизируй прибыль, социализируй убытки", столь популярный как раз у российского большого бизнеса.
Но Германия - правовое государство, а потому немецким налогоплательщикам, по мнению политиков и экспертов, скорее всего все-таки придется расплачиваться за то, что топ-менеджеры Siemens, Volkswagen или Wintershall Dea в свое время увлеклись зарабатыванием денег в РФ и поверили в путинскую стабильность. Причем вскоре нечто подобное может повториться с инвестициями в Китае, только в куда более крупных масштабах.
На деньги налогоплательщиков претендуют Siemens и Volkswagen
Примерно так можно вкратце рассказать историю, которая в последние дни привлекла внимание многих СМИ Германии. Как сообщило онлайн-издание Business Insider, в настоящий момент действуют 82 гарантии на общую сумму примерно в 6,8 млрд евро, выданные немецким инвесторам в России властями ФРГ до полномасштабного российского нападения на Украину 24 февраля 2022 года, когда такое государственное страхование рисков было прекращено. К середине ноября 2023-го, по данным министерства экономики ФРГ, 8 компаний подали 16 заявок на компенсацию убытков в размере 2,8 млрд евро, напомнило информационное агентство dpa.
Таким образом, до сих пор лишь очень немногие немецкие фирмы пошли на то, чтобы требовать от правительства Германии компенсаций за свои инвестиции в России, хотя эти капиталовложения из-за международных санкций и жестких мер российских властей против фирм из "недружественных стран" с большой долей вероятности сильно обесценились или вовсе потеряны.
Тем знаменательней, что на деньги немецких налогоплательщиков претендуют как раз крупнейшие концерны ФРГ. А ведь они не только многие годы вели большой прибыльный бизнес в России, но и имели в Москве собственные представительства, которые, по идее, должны были бы наблюдать за политическим развитием в РФ и предупреждать свои штаб-квартиры в Германии, что самое позднее после аннексии Крыма в 2014 году политика Кремля становилась все более агрессивной, антизападной и неблагоприятной для расширения бизнеса.
Речь идет о ведущем немецком технологическом концерне Siemens, точнее - о его подразделении по выпуску железнодорожной техники Siemens Mobility, а также о финансовом подразделении автостроительного гиганта Volkswagen - Volkswagen Bank. Пресс-службы обеих фирм подтвердили СМИ, что в правительстве ФРГ идет сейчас рассмотрение их заявок, но отказались сообщать детали.
Напомним, что компания Siemens Mobility, имеющая многомиллиардный портфель заказов главным образом благодаря немецкой государственной железной дороге, весной 2022 на фоне российской агрессии против Украины отказалась выполнять заключенный в 2019 году контракт на поставку в РФ очередной партии скоростных поездов "Сапсан". В результате суммарные потери материнского концерна, связанные с Россией, составили около 600 млн евро, отмечают немецкие СМИ со ссылкой на годовой финансовый отчет Siemens.
Крупнейший в Европе автостроитель Volkswagen, в свою очередь, в начале марта 2022 года остановил производство в РФ, а год спустя, в мае 2023-го, продал свой завод в Калуге и ряд других бизнесов. Тем самым он автоматически утратил права на полученные в свое время гарантии правительства Германии. Но в России продолжает действовать и обслуживать купивших автомобили в рассрочку Volkswagen Bank, поэтому он сохранил право претендовать на свою часть госгарантий и воспользовался им, пояснила газете Berliner Zeitung пресс-служба автоконцерна. Отметим, что он не является чисто частной компанией, поскольку его совладельцем c особыми правами является федеральная земля Нижняя Саксония.
От компенсаций Wintershall Dea выиграют и олигархи в РФ
Однако едва ли не первой компанией, решившей воспользоваться государственными гарантиями, стала Wintershall Dea - нефтегазовая дочка мирового лидера химической промышленности BASF, совладельцем которой является также инвестиционная компания LetterOne. Она была создана в Люксембурге группой российских предпринимателей во главе с Михаилом Фридманом и Петром Авеном, которые из-за войны в Украине находятся сейчас под международными санкциями.
"Мы уже длительное время ведем переговоры с Wintershall Dea об этих гарантиях и возможных сценариях убытков", - подтвердила агентству dpa пресс-служба министерства финансов ФРГ и пояснила, что речь идет о гарантиях, выданных между 2006 и 2016 годами. Это был период правления в Германии различных коалиций под руководством Ангелы Меркель, которая впервые стала канцлером в ноябре 2005 года.
В тот период Wintershall (тогда еще не объединившаяся с Dea) участвовала во всех крупных газопроводных проектах своего многолетнего российского партнера "Газпром" на европейском направлении: "Северный поток", "Южный поток" (до его превращения в "Турецкий поток") и "Северный поток - 2", за ввод в строй которого она всеми силами боролась.
К тому же именно Wintershall в 2015 году добилась от правительства Ангелы Меркель разрешения передать под полный контроль "Газпрома" крупные немецкие газохранилища, которые впоследствии, зимой 2021/2022 в преддверии российского нападения на Украину, оказались фактически пустыми, что стало одной из причин острейшего энергетического кризиса в ФРГ. И именно Wintershall еще в 2019 году всячески лоббировала идею, что Германии не следует обзаводиться собственными СПГ-терминалами, поскольку сжиженный газ будет играть лишь нишевую роль на немецком рынке.
Так что Wintershall несет немалую часть ответственности за то, что Германия оказалась в чрезвычайно высокой зависимости от российского газа, а правительству ФРГ пришлось в 2022 году в авральном режиме за большие деньги реализовывать программу по срочному созданию немецких СПГ-терминалов. К тому же эта компания весь прошлый год на фоне войны в Украине продолжала добывать в России и поставлять "Газпрому" газ, а также газовый конденсат. А он, как заподозрили СМИ, использовался при производстве топлива для атакующих цели в Украине российских военных самолетов.
И вот теперь Wintershall Dea, годами зарабатывавшая большие деньги на газовом бизнесе с Россией, не испытывает, похоже, сомнений в том, что имеет полное не только юридическое, но и моральное право требовать от правительства Германии, даже в ситуации больших проблем с госбюджетом, еще и компенсаций за свои многолетние особо тесные связи с "Газпромом". Причем от этих выплат к тому же выиграли бы еще и подсанкционные российские олигархи.
ФРГ - правовое государство и должна выполнять обязательства
Но в том-то и дело, что юридически эта и другие упомянутые компании такое право имеют. "Если предприятия достигли договоренности об экспортных гарантиях по определенным сделкам, то в случае их срыва им полагается компенсация, - подчеркнул в ответе за запрос DW депутат бундестага Райнхард Хоубен (Reinhard Houben). - Выплата компенсаций зависит от соответствующих договоренностей, а не от состояния бюджета. Это относится и к Wintershall Dea". Райнхард Хоубен является экономическим экспертом парламентской фракции либеральной партии СвДП, лидер которой Кристиан Линднер (Christian Lindner) занимает в нынешнем правительстве ФРГ как раз пост министра финансов.
"Правительство обязано придерживаться своих юридически закрепленных обязательств. Если компенсации оправданы, их необходимо выплачивать. Бюджетный кризис, возникший по вине "светофорной коалиции", тут ни при чем. Мы ведь все-таки правовое государство", - ответил DW экономический эксперт парламентской фракции оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Лайф-Эрик Хольм (Leif-Erik Holm).
Мнение двух депутатов полностью разделяет профессор Института мировой экономики в Киле (IfW) Штефан Коотс (Stefan Kooths). В интервью DW он подчеркнул: "Если государство предоставило гарантии, то оно, естественно, должно выполнять эти договоренности. Тут дело в принципах правового государства независимо от того, нравится ли нам это в конкретном случае или каково состояние бюджета. Нельзя задним числом отказываться от выданных гарантий, это подорвет доверие к государственным обязательствам".
Гарантии для инвестиций в Китае теперь получить все труднее
Но можно сделать выводы на будущее. "Так, федеральное правительство в мае этого года отказалось выдавать гарантии концерну Volkswagen для новых инвестиций в Китае", - указал в ответе DW Райнхард Хоубен из входящей в правящую коалицию СвДП. "Объем гарантий для бизнеса с Китаем сокращается, это факт", - подтвердил Лайф-Эрик Хольм из АдГ, но добавил: "Другой вопрос, умно ли это".
Оппозиционный депутат рекомендует федеральному правительству впредь больше думать о последствиях, "прежде чем поспешно вводить санкции": "Нельзя требовать от предприятий выполнения санкций, а затем пытаться избежать ответственности. Иначе правительство утратит остатки доверия со стороны предприятий".
Правительство Германии стало более сдержанно выдавать экспортные и инвестиционные гарантии, констатирует и профессор Штефан Коотс из IfW, и он это в принципе одобряет. "Когда имеешь дело с ненадежными режимами, нельзя просто перекладывать предпринимательский риск на налогоплательщиков. И если предприятия будут знать, что государство не станет их выручать, то и действовать они будут осторожней".
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