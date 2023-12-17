Концерны ФРГ рисковали в России, а теперь хотят компенсаций

Немецкое государство при канцлере Ангеле Меркель (Angela Merkel) щедро страховало инвестиции крупнейших компаний Германии, успешно делавших бизнес в России, и теперь те требуют от нынешнего правительства ФРГ, несмотря на его серьезные проблемы с бюджетом, многомиллиардных компенсаций. Это очень напоминает принцип "приватизируй прибыль, социализируй убытки", столь популярный как раз у российского большого бизнеса.

Но Германия - правовое государство, а потому немецким налогоплательщикам, по мнению политиков и экспертов, скорее всего все-таки придется расплачиваться за то, что топ-менеджеры Siemens, Volkswagen или Wintershall Dea в свое время увлеклись зарабатыванием денег в РФ и поверили в путинскую стабильность. Причем вскоре нечто подобное может повториться с инвестициями в Китае, только в куда более крупных масштабах.

На деньги налогоплательщиков претендуют Siemens и Volkswagen

Примерно так можно вкратце рассказать историю, которая в последние дни привлекла внимание многих СМИ Германии. Как сообщило онлайн-издание Business Insider, в настоящий момент действуют 82 гарантии на общую сумму примерно в 6,8 млрд евро, выданные немецким инвесторам в России властями ФРГ до полномасштабного российского нападения на Украину 24 февраля 2022 года, когда такое государственное страхование рисков было прекращено. К середине ноября 2023-го, по данным министерства экономики ФРГ, 8 компаний подали 16 заявок на компенсацию убытков в размере 2,8 млрд евро, напомнило информационное агентство dpa.

Сочи, 6 декабря 2019. Владимир Путин и тогдашний глава Siemens Джо Кезер на встрече немецких бизнесменов с президентом РФ Фото: Mikhail Metzel/Tass/dpa/picture alliance

Таким образом, до сих пор лишь очень немногие немецкие фирмы пошли на то, чтобы требовать от правительства Германии компенсаций за свои инвестиции в России, хотя эти капиталовложения из-за международных санкций и жестких мер российских властей против фирм из "недружественных стран" с большой долей вероятности сильно обесценились или вовсе потеряны.

Тем знаменательней, что на деньги немецких налогоплательщиков претендуют как раз крупнейшие концерны ФРГ. А ведь они не только многие годы вели большой прибыльный бизнес в России, но и имели в Москве собственные представительства, которые, по идее, должны были бы наблюдать за политическим развитием в РФ и предупреждать свои штаб-квартиры в Германии, что самое позднее после аннексии Крыма в 2014 году политика Кремля становилась все более агрессивной, антизападной и неблагоприятной для расширения бизнеса.

Речь идет о ведущем немецком технологическом концерне Siemens, точнее - о его подразделении по выпуску железнодорожной техники Siemens Mobility, а также о финансовом подразделении автостроительного гиганта Volkswagen - Volkswagen Bank. Пресс-службы обеих фирм подтвердили СМИ, что в правительстве ФРГ идет сейчас рассмотрение их заявок, но отказались сообщать детали.

Москва, 12 апреля 2019. Владимир Путин принимает в Кремле тогдашнего главу Volkswagen Херберта Дисса Фото: Maxim Shipenkov/Getty Images/AFP

Напомним, что компания Siemens Mobility, имеющая многомиллиардный портфель заказов главным образом благодаря немецкой государственной железной дороге, весной 2022 на фоне российской агрессии против Украины отказалась выполнять заключенный в 2019 году контракт на поставку в РФ очередной партии скоростных поездов "Сапсан". В результате суммарные потери материнского концерна, связанные с Россией, составили около 600 млн евро, отмечают немецкие СМИ со ссылкой на годовой финансовый отчет Siemens.

Крупнейший в Европе автостроитель Volkswagen, в свою очередь, в начале марта 2022 года остановил производство в РФ, а год спустя, в мае 2023-го, продал свой завод в Калуге и ряд других бизнесов. Тем самым он автоматически утратил права на полученные в свое время гарантии правительства Германии. Но в России продолжает действовать и обслуживать купивших автомобили в рассрочку Volkswagen Bank, поэтому он сохранил право претендовать на свою часть госгарантий и воспользовался им, пояснила газете Berliner Zeitung пресс-служба автоконцерна. Отметим, что он не является чисто частной компанией, поскольку его совладельцем c особыми правами является федеральная земля Нижняя Саксония.

От компенсаций Wintershall Dea выиграют и олигархи в РФ

Однако едва ли не первой компанией, решившей воспользоваться государственными гарантиями, стала Wintershall Dea - нефтегазовая дочка мирового лидера химической промышленности BASF, совладельцем которой является также инвестиционная компания LetterOne. Она была создана в Люксембурге группой российских предпринимателей во главе с Михаилом Фридманом и Петром Авеном, которые из-за войны в Украине находятся сейчас под международными санкциями.

Ганноверская ярмарка, 11 апреля 2005. Герхард Шрёдер и Владимир Путин на стенде "Ачимгаза" - совместного предприятия "Газпрома" и Wintershall. Слева - тогдашний глава BASF Юрген Хамбрехт. Фото: Carsten Rehder/dpa/picture-alliance

"Мы уже длительное время ведем переговоры с Wintershall Dea об этих гарантиях и возможных сценариях убытков", - подтвердила агентству dpa пресс-служба министерства финансов ФРГ и пояснила, что речь идет о гарантиях, выданных между 2006 и 2016 годами. Это был период правления в Германии различных коалиций под руководством Ангелы Меркель, которая впервые стала канцлером в ноябре 2005 года.

В тот период Wintershall (тогда еще не объединившаяся с Dea) участвовала во всех крупных газопроводных проектах своего многолетнего российского партнера "Газпром" на европейском направлении: "Северный поток", "Южный поток" (до его превращения в "Турецкий поток") и "Северный поток - 2", за ввод в строй которого она всеми силами боролась.

К тому же именно Wintershall в 2015 году добилась от правительства Ангелы Меркель разрешения передать под полный контроль "Газпрома" крупные немецкие газохранилища, которые впоследствии, зимой 2021/2022 в преддверии российского нападения на Украину, оказались фактически пустыми, что стало одной из причин острейшего энергетического кризиса в ФРГ. И именно Wintershall еще в 2019 году всячески лоббировала идею, что Германии не следует обзаводиться собственными СПГ-терминалами, поскольку сжиженный газ будет играть лишь нишевую роль на немецком рынке.

Кассель, штаб-квартира Wintershall Dea, 10 ноября 2022. Акция протеста против убийства российской авиацией гражданского населения Украины Фото: Christian Schauderna/IMAGO

Так что Wintershall несет немалую часть ответственности за то, что Германия оказалась в чрезвычайно высокой зависимости от российского газа, а правительству ФРГ пришлось в 2022 году в авральном режиме за большие деньги реализовывать программу по срочному созданию немецких СПГ-терминалов. К тому же эта компания весь прошлый год на фоне войны в Украине продолжала добывать в России и поставлять "Газпрому" газ, а также газовый конденсат. А он, как заподозрили СМИ, использовался при производстве топлива для атакующих цели в Украине российских военных самолетов.

И вот теперь Wintershall Dea, годами зарабатывавшая большие деньги на газовом бизнесе с Россией, не испытывает, похоже, сомнений в том, что имеет полное не только юридическое, но и моральное право требовать от правительства Германии, даже в ситуации больших проблем с госбюджетом, еще и компенсаций за свои многолетние особо тесные связи с "Газпромом". Причем от этих выплат к тому же выиграли бы еще и подсанкционные российские олигархи.

ФРГ - правовое государство и должна выполнять обязательства

Но в том-то и дело, что юридически эта и другие упомянутые компании такое право имеют. "Если предприятия достигли договоренности об экспортных гарантиях по определенным сделкам, то в случае их срыва им полагается компенсация, - подчеркнул в ответе за запрос DW депутат бундестага Райнхард Хоубен (Reinhard Houben). - Выплата компенсаций зависит от соответствующих договоренностей, а не от состояния бюджета. Это относится и к Wintershall Dea". Райнхард Хоубен является экономическим экспертом парламентской фракции либеральной партии СвДП, лидер которой Кристиан Линднер (Christian Lindner) занимает в нынешнем правительстве ФРГ как раз пост министра финансов.

Берлин, министерство финансов ФРГ. Здесь решается вопрос о компенсациях немецкому бизнесу Фото: Hannes P. Albert/dpa/picture alliance

"Правительство обязано придерживаться своих юридически закрепленных обязательств. Если компенсации оправданы, их необходимо выплачивать. Бюджетный кризис, возникший по вине "светофорной коалиции", тут ни при чем. Мы ведь все-таки правовое государство", - ответил DW экономический эксперт парламентской фракции оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Лайф-Эрик Хольм (Leif-Erik Holm).

Мнение двух депутатов полностью разделяет профессор Института мировой экономики в Киле (IfW) Штефан Коотс (Stefan Kooths). В интервью DW он подчеркнул: "Если государство предоставило гарантии, то оно, естественно, должно выполнять эти договоренности. Тут дело в принципах правового государства независимо от того, нравится ли нам это в конкретном случае или каково состояние бюджета. Нельзя задним числом отказываться от выданных гарантий, это подорвет доверие к государственным обязательствам".

Гарантии для инвестиций в Китае теперь получить все труднее

Но можно сделать выводы на будущее. "Так, федеральное правительство в мае этого года отказалось выдавать гарантии концерну Volkswagen для новых инвестиций в Китае", - указал в ответе DW Райнхард Хоубен из входящей в правящую коалицию СвДП. "Объем гарантий для бизнеса с Китаем сокращается, это факт", - подтвердил Лайф-Эрик Хольм из АдГ, но добавил: "Другой вопрос, умно ли это".

Завод Volkswagen в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая Фото: Stephan Scheuer/dpa/picture alliance

Оппозиционный депутат рекомендует федеральному правительству впредь больше думать о последствиях, "прежде чем поспешно вводить санкции": "Нельзя требовать от предприятий выполнения санкций, а затем пытаться избежать ответственности. Иначе правительство утратит остатки доверия со стороны предприятий".

Правительство Германии стало более сдержанно выдавать экспортные и инвестиционные гарантии, констатирует и профессор Штефан Коотс из IfW, и он это в принципе одобряет. "Когда имеешь дело с ненадежными режимами, нельзя просто перекладывать предпринимательский риск на налогоплательщиков. И если предприятия будут знать, что государство не станет их выручать, то и действовать они будут осторожней".

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