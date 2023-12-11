Убытки в РФ: немецкие фирмы просят компенсацию у властей ФРГ

Подразделения Siemens и Volkswagen в связи с убытками из-за своих прежних инвестиций в России хотят воспользоваться гарантиями правительства Германии.

Подразделения немецких концернов Siemens и Volkswagen обратились к правительству Германии с просьбой компенсировать убытки, возникшие в связи с их прежними инвестициями в России. В понедельник, 11 декабря, подачу таких заявок подтвердили агентству dpa подразделение железнодорожной техники Siemens Mobility и автомобильный банк Volkswagen Bank.

"Как и многие другие немецкие предприятия, Siemens застраховал свои инвестиции в России с помощью инструмента инвестиционных гарантий федерального правительства", - сообщил dpa представитель Siemens Mobility. В компании добавили, что обсуждают вопрос о компенсациях с Берлином, а также с аудиторской фирмой PricewaterhouseCoopers (PwC), которая занималась реализацией инвестиционных гарантий. Представитель Volkswagen Bank в свою очередь заявил о ведущемся разбирательстве, но отказался приводить подробности.

Ранее о намерении воспользоваться государственными гарантиями в связи с убытками из-за прежних инвестиций в России сообщала лишь нефтегазовая компания Wintershall Dea - дочернее предприятие крупнейшего немецкого химического концерна BASF. В министерстве финансов Германии уточнили, что речь идет о гарантиях защиты инвестиций, которые осуществлялись Wintershall Dea с 2006 по 2016 год. В ведомстве подтвердили переговоры с компанией о реализации гарантий и о "возможных сценариях ущерба".

В ноябре текущего года статс-секретарь в министерстве финансов ФРГ Михаэль Кельнер (Michael Kellner) сообщил, что в Минфин поступили 16 заявок от восьми предприятий, которые хотели воспользоваться государственными инвестиционными гарантиями, предусмотренными для проектов в России. Суммарно речь шла о 2,8 млрд евро.

До вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года правительство Германии обеспечивало защиту инвестиций немецких предприятий в РФ. После начала полномасштабной войны эта программа была остановлена. Вскоре после этого Siemens и Volkswagen решили прекратить свой бизнес в России.

Смотрите также: