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Завод VW в КалугеФото: Volkswagen AG
ПолитикаРоссия

Немецкий автоконцерн Volkswagen продал активы в России

Сергей Ромашенко
31 мин. назад

Активы Volkswagen, включая автозавод в Калуге, перешли структуре дилера "Авилон". Автоконцерн приостановил сборку в России и поставки автомобилей в страну вскоре после российского вторжения в Украину.

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Германский автопроизводитель Volkswagen (VW) продал все свои активы в России, включая автозавод в Калуге, структуре российского дилера "Авилон" Art-Finance, говорится в сообщении автоконцерна, обнародованном в пятницу, 19 мая.

В сообщении отмечается, что сделка распространяется на доли VW в "Фольксваген Груп Рус" (владеет калужским заводом) и ее дочерние структуры ("Фольксваген Компоненты и Услуги", "Скания Лизинг", "Скания Финанс", "Скания Страхование"), компанию-импортера (бизнес по продажам и послепродажному обслуживанию), склад запчастей и бизнес в сфере финансовых услуг, включая всех задействованных сотрудников.

Покупателем выступила компания ООО "Арт-Финанс" при поддержке "Авилона". По данным СПАРК - аналитической системы, предоставляющей информацию о российских компаниях и социально-экономическом состоянии регионов и отраслей в РФ, эта компания с уставным капиталом 100 тысяч рублей зарегистрирована 13 февраля и на 100 процентов принадлежит бывшему гендиректору "Авилона" Андрею Павловичу. Представитель "Авилона" отказался от комментариев.

"Интерфакс": Сделка на 125 млн евро

В пресс-релизе Volkswagen говорится, что сделка была одобрена российскими властями. По данным "Интерфакса", решение было вынесено 17 апреля, а сумма сделки не должна превышать 125 млн евро (около 11,3 млрд рублей на день одобрения). Для проведения расчетов "Авилону" нужно будет приобрести валюту на внутреннем рынке, а сумма покупки ограничена лимитом 50 млн евро в сутки. В сообщении Volkswagen сумма сделки не указана.

В начале марта агентство РБК сообщило, что "Авилон" стал основным претендентом на покупку калужского завода Volkswagen, и сделку согласуют в ближайшее время. Однако вскоре выяснилось, что суд арестовал почти все имущество Volkswagen в России по иску группы ГАЗ Олега Дерипаски.

Группа ГАЗ потребовала от VW выплатить ей почти 15,6 млрд рублей. В такую сумму группа оценила свои убытки после решения Volkswagen расторгнуть договор о контрактной сборке автомобилей Skoda и VW в Нижнем Новгороде. Через месяц суд снял арест с этих активов. Представитель VW оценил их стоимость в 47,5 млрд рублей.

Завод VW в Калуге

Volkswagen в Калуге был запущен в 2007 году в режиме крупноузловой сборки, а еще через два года заработал по полному циклу. Его мощность - 225 тысяч автомобилей в год, в 2021 году на предприятии было выпущено 118 тысяч машин. Там производились модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. После начала войны России против Украины работа площадки была приостановлена.

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