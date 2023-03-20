Суд в РФ арестовал активы Volkswagen по иску группы "ГАЗ"

Арбитражный суд Нижегородской области арестовал российские активы немецкого концерна Volkswagen на суму 15,6 млрд рублей (в пересчете около 190 млн евро). Решение принято в рамках поданного 14 марта иска автомобильного завода группы "ГАЗ", пытающегося взыскать с VW убытки после расторжения договора о контрактной сборке автомобилей в Нижнем Новгороде, сообщает в понедельник, 20 марта, "Интерфакс" со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Арестовано все имущество VW в России

По этим данным, суд удовлетворил иск "ГАЗ" 17 марта, арестовав все имущество немецкого концерна в РФ за исключением денежных средств, а также запретив любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала ООО "Фольксваген Груп Рус" (ФГР). Под данные меры попали, в том числе, доли VW в подконтрольных российских юрлицах - ООО "Фольксваген Компоненты и Сервисы", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Страхование", ООО "Скания Финанс".

"По утверждению ООО "Автомобильный завод "ГАЗ", Volkswagen Group планирует в ближайшее время окончательно уйти с российского рынка путем продажи оставшихся активов третьим лицам, что создает риск отчуждения как долей в уставном капитале ФГР, так и отчуждение ФГР отдельных активов, например, принадлежащего ему завода по производству автомобилей в Калуге. В случае продажи доли в уставном капитале ФГР, у Volkswagen AG не останется никаких других активов в России, что, по мнению истца, является достаточным основанием для принятия обеспечительных мер", - указывается в тексте определения суда.

VW ушел из России после начала войны в Украине

После начала полномасштабной войны России в Украине в начале марта 2022 года концерн Volkswagen прекратил производство автомобилей в РФ, которое велось в Калуге и Нижнем Новгороде, а также остановил экспорт автомобилей в эту страну. Недавно стало известно, что немецкий концерн объявил о продаже производственных мощностей в России и других активов. Потенциальным покупателем является автодилер "Авилон".

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