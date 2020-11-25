Уход Siemens из России: что будет с "Сапсанами" для РЖД и заводом в ФРГ

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Немецкий концерн не поставит в РФ 9 из 13 поездов. Они могут уйти в Казахстан или Украину. А на предприятии в Крефельде - полный портфель заказов и премьера водородного поезда.
Новых "Сапсанов" больше не будет. Таково самое нашумевшее последствие ухода Siemens из России. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) лишилась поставок и сервисного обслуживания высокоскоростных поездов, которые с конца 2009 года курсируют по самому престижному в стране маршруту Москва - Санкт-Петербург. В свою очередь, железнодорожное подразделение немецкого концерна под названием Siemens Mobility лишилось одного из важнейших экспортных рынков. До нападения РФ на Украину его считали в компании весьма перспективным.
В Германии сименсовская модель Velaro называется ICE, и в декабре 2004 года Владимир Путин и канцлер ФРГ Герхард Шредер (Gerhard Schröder) прокатились на одном из таких поездов по Германии. В апреле 2005 года российский президент вновь приехал в ФРГ, и тогда в присутствии двух лидеров было подписано первоначальное соглашение между РЖД и Siemens.
На его основе в 2006 году был оформлен заказ на первые 8 поездов Velaro Rus, приспособленных к эксплуатации в российских условиях. Так, они рассчитаны на холода до минус 40 градусов. Производство "Сапсанов", как их решили назвать в России, поручили головному заводу Siemens Mobility в Крефельде. Это промышленный город на Рейне на западе Германии.
В 2011 году последовал заказ на следующие 8 поездов, а летом 2019 года РЖД подписали третий контракт, теперь уже на 13 составов нового поколения ICE 3 на общую сумму в 1,1 млрд евро. Из них 4 переданы российской стороне, оставшиеся 9 теперь уже в РФ не отправят.
Но их решено достроить, сообщила пресс-служба Siemens Mobility редакции экономического еженедельника WirtschaftsWoche. В компании надеются "найти им применение за пределами России". А именно: в других постсоветских странах с такой же шириной железнодорожной колеи, что и в РФ.
По мнению Марии Ленен (Maria Leenen), возглавляющей гамбургскую консалтинговую компанию SCI Verkehr, которая специализируется на железнодорожном транспорте, вполне реальным кандидатом является Казахстан: "Там и нужные деньги у государства есть, и соответствующие расстояния для высокоскоростного движения имеются". "Очень реалистичной опцией" эксперт считает также использование этих поездов в Украине после окончания войны. Они могли бы "стать частью того плана восстановления, который политики уже сейчас обсуждают".
В любом случае Siemens принял решение об уходе из России "с позиции силы", подчеркивает WirtschaftsWoche: "Мощности завода в Крефельде отлично загружены". У предприятия - полный портфель заказов, и прекращение сотрудничества с РЖД позволит ускорить выполнение некоторых из них. Например, крупнейшего, полученного от самого главного клиента, Deutsche Bahn, еще в 2011 году и рассчитанного на два десятилетия: немецкая государственная железнодорожная компания шаг за шагом заменяет сейчас ICE первых двух поколений на поезда четвертого поколения ICE 4. Пока заказаны 130 составов, но их число может вырасти до 300.
В 2021 году Siemens Mobility при годовой выручке в 9,2 млрд евро получила заказов на 12,7 млрд евро, и львиная доля из них пришлась, как всегда, именно на поезда, хотя компания производит и другую продукцию, например системы автоматизации для железных дорог. А не далее как 1 февраля 2022 года Deutsche Bahn в дополнение к заключенному в 2020 году отдельному контракту на 30 поездов ICE 3 neo заказала за 1,5 млрд евро еще 43 состава этой модернизированной версии Velaro, отличающейся, в частности, увеличенным числом дверей для ускорения посадки и особыми окнами, которые облегчают пассажирам прием сигналов сотовой связи. Заводу в Крефельде тут работы до 2029 года.
5 мая 2022 года на этом предприятии, основанном еще в 1898 году, состоялась особая технологическая премьера: сборочный цех торжественно покинул первый водородный поезд Siemens Mireo Plus H. В ближайшие полтора года этот предсерийный образец и систему его заправки "зеленым" водородом будут тестировать в Баден-Вюртемберге, а в 2024 году он заменит в этой федеральной земле нынешние составы с неэкологичными дизельными локомотивами на одном из тех региональных маршрутов, которые в силу особенностей рельефа трудно электрифицировать.
Завод Siemens в Крефельде, 5 мая 2022. Торжественная презентация первого водородного поезда Mireo Plus H
Таких маршрутов пока немало во многих землях ФРГ, и две из них уже в конце 2022 года начнут получать заказанные у французской компании Alstom серийные партии ее водородного поезда Coradia iLint. Его испытания успешно прошли на севере Германии еще в 2018 году, так что в этом новом многообещающем сегменте рынка железнодорожного транспорта Siemens пока отстает от своего европейского конкурента примерно на пять лет. Но если Mireo Plus H докажет свою конкурентоспособность, то завод в Крефельде имеет шансы через пару лет стать еще и центром производства водородных поездов.
В любом случае курс на декарбонизацию экономики ради защиты климата, взятый Германией и другими странами Евросоюза, открывает перед головным заводом Siemens Mobility, на котором трудятся свыше 2 000 человек, большие перспективы. Ведь этот курс предполагает усиленное развитие как высокоскоростного железнодорожного сообщения в качестве альтернативы внутригерманским и внутриевропейским автомобильным и авиационным перевозкам, так и общественного городского и пригородного рельсового транспорта.
А завод в Крефельде выпускает как раз не только высокоскоростные ICE, но и региональные или пригородные поезда Desiro, которые в России известны под названием "Ласточка". Перед Олимпиадой в Сочи Siemens поставил РЖД 54 состава Desiro Rus. Затем их производство локализовали на российских предприятиях, но немецкому концерну было поручено их техническое обслуживание, от чего он теперь отказался.
У компании Siemens Mobility есть также крупный завод в США, в калифорнийском Сакраменто, где вот уже более 30 лет разнообразную железнодорожную технику от локомотивов до трамваев выпускают свыше 1 500 человек. Летом 2021 года этот завод получил крупнейший в своей истории заказ на 3,4 млрд долларов.
Корпорация Amtrak, лидер на американском рынке пассажирских железнодорожных перевозок, взялась за модернизацию своего сильно устаревшего парка и поручила немецкому концерну разработку, производство и техническое обслуживание 73 поездов. При этом локомотивы в большинстве своем будут дизель-электровозами, способными работать как на электрифицированных участках пути, так и в автономном режиме.
Выполнение заказа продлится до 2030 года, но первые составы должны быть готовы уже в 2024-м. После этого корпорации Amtrak предстоит решить, воспользуется ли она прописанной в контракте опцией заказать у Siemens дополнительно еще до 140 поездов. Кто знает, может быть они будут и водородными.
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