 Siemens полностью уходит из России | Новости из Германии о России | DW | 12.05.2022

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Россия

Siemens полностью уходит из России

Немецкий концерн на фоне войны России в Украине уже прекратил дела с российским государством. Теперь Siemens полностью сворачивает бизнес в РФ.

Завод Siemens по производству турбин в России

Немецкий концерн Siemens полностью уходит из России. После того как концерн уже прекратил дела с российским государством, теперь он полностью сворачивает бизнес в РФ, процедура прекращения производственной и операционной деятельности в этой стране уже началась, сообщается в пресс-релизе Siemens, обнародованном в четверг, 12 мая. "Мы осуждаем войну в Украине и решили провести упорядоченный процесс, чтобы свернуть нашу промышленную деятельность в России. Это было непростым решением, учитывая нашу обязанность заботиться о наших сотрудниках и давние отношения с клиентами на рынке, на котором мы работаем уже почти 170 лет", - заявил глава Siemens Роланд Буш (Roland Busch).

Это объявление совпало по времени с обнародованием показателей Siemens за второй квартал 2022 года, в течение которого он получил в России прибыль в объеме 1,2 млрд евро. Это вдвое меньший объем прибыли, чем за аналогичный период прошлого года, но концерн подтвердил свой прогноз на текущий год. В то же время агентство dpa отмечает, что показатели Siemens за второй квартал 2022 года оказались более высокими благодаря целому ряду позитивных факторов, включая продажу компании по производству трансмиссий Flender. В России Siemens генерирует около одного процента своего оборота. Немецкий концерн имеет в РФ около трех тысяч сотрудников.

"В исключительно сложных условиях наш бизнес остается сильным. Рост количества заказов вновь отразил доверие наших клиентов к нам", - констатировал глава Siemens Роланд Буш. Оборот концерна составил 17 млрд евро - номинально плюс 16 процентов в годовом исчислении. Количество заказов за тот же период выросло на 32 процента - до почти 21 млрд евро.

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  • Работники Siemens на фабрике в Берлине

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  • Уникальное судно Фарадей

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    В 1864 году фирма потерпела серьезные убытки, связанные с неудачной прокладкой телеграфного кабеля через Средиземное море. Спустя десять лет при помощи специального судна "Фарадей", оснащенного кабелеукладочной машиной, удалось связать Ирландию и США. В последующие годы таким же способом было проложено еще шесть трансатлантических линий.

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    Социальный предприниматель

    Помимо технических изобретений Вернер фон Сименс был известен и как меценат. Деньги он жертвовал на развитие науки, в частности, на основание Берлинской национальной физико-технической лаборатории. Кроме того он заботился о сотрудниках своей компании: создал пенсионный фонд и библиотеку, сократил рабочий день. В 1890 году Сименс ушел в отставку, а спустя два года скончался от воспаления легких.

  • Сименсштадт

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    Компания увеличивалась с каждым годом. В 1897 году фирма Siemens & Halske приобрела незаселенную территорию на северо-западе Берлина. Постепенно здесь концентрировалось произоводство и строилось жилье для работников. В 1914 году эта площадь стала районом города и получила название Сименсштадт (Siemenssstadt).

  • Документ из концентрационного лагеря Равенсбрюк

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    Труд подневольных рабочих

    Во время Второй мировой войны Siemens & Halske использовала труд подневольных рабочих, в частности, узников женского концлагеря Равенсбрюк, на территории которого компания возвела завод. Женщины занимались сборкой телефонов и другого оборудования связи. Лишь в конце 1990-х фирма создала специальный фонд для выплаты компенсаций.

  • Фабрика Siemens в Берлине

    Взлеты и падения концерна Siemens

    Больше заводов и фабрик

    Турбины, средства автоматизации, железные дороги, электростанции, частные коммуникационные системы, медицинская техника, стиральные машины, - чего только не выпускала компания Siemens. К началу 1980-х годов фирма открыла свои производства в 37 странах. В 1990-х годах две трети выручки составили именно зарубежные доходы.

  • Концерн Siemens

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    В 2006 году компания оказалась в центре громкого коррупционного скандала. Около 1,3 миллиарда евро оказались в черной кассе, из которой деньги ради выгодных сделок направлялись сомнительным посредникам. Пострадала не только репутация компании - многие топ-менеджеры и члены правления потеряли свою работу. Позже концерн провел радикальную реструктуризацию.

  • Поезд ICE

    Взлеты и падения концерна Siemens

    Большой куш

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  • Ярмарка в Ганновере

    Взлеты и падения концерна Siemens

    Siemens сегодня

    Сейчас концерн представлен в 140 странах и насчитывает около 348 тысяч сотрудников по всему миру. Современная индустрия формата 4.0 бросает компании новый вызов: привычная производственная цепочка должна полностью измениться.

  • Газовые турбины Siemens

    Взлеты и падения концерна Siemens

    Новая проблема

    В июле 2017 года концерн оказался замешанным в скандале из-за поставки двух турбин Siemens в порт Севастополя. Он обвинил российских партнеров в несоблюдении условий договора. Газотурбинные установки предназначались для проектов в Тамани, а не для аннексированного полуострова. Представители Siemens подали в суд на заказчиков.

    Автор: Хильке Фишер, Ксения Сафронова


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Скандал вокруг Siemens: как "санкционные" турбины оказались в Крыму (12.07.2017)

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