С экс-министра ФРГ хотят взыскать 243 млн евро. За что?
Андреас Шойер (Andreas Scheuer) из партии Христианско-социальный союз (ХСС) - баварского партнера ХДС - уже давно не федеральный министр транспорта ФРГ. Этот пост он занимал с 2018 по 2021 год в правительстве Ангелы Меркель (Angela Merkel). Потерпев поражение на выборах в сентябре 2021 года, консервативный блок ХДС/ХСС лишился всех постов в немецком правительстве. Но "Анди" Шойер - как его почти любовно называют немецкие сатирики - снова оказался на первых полосах газет. Сейчас публика гадает: аукнется бывшему министру его самый престижный, но несостоявшийся проект, или он все-таки выйдет сухим из воды? А дело было так.
Дорожный сбор только для иностранцев?
Находясь на посту министра транспорта и цифровой инфраструктуры, Шойеру пришла в голову идея взимать дорожный сбор за проезд по немецким автобанам не только с грузовиков весом более 3,5 тонн, но со всех машин вообще, в том числе и легковых.
При этом Шойер метил, в первую очередь, в иностранных автовладельцев, транзитом проезжающих через Германию. А своим отечественным он планировал компенсировать дорожный сбор адекватным снижением налога на транспортные средства.
Как только соответствующий законопроект был принят, "Анди" Шойер быстро нашел фирмы, которые изъявили готовность реализовать министерский проект, и заключил с ними в конце 2018 года договоры. Министра предупреждали: такие дела надо согласовывать с Еврокомиссией, с другими государствами, которые являются членами ЕС.
Те, разумеется, были не в восторге от затеи немецкого министра и подали жалобу в Европейский суд. Но Шойер не стал дожидаться вердикта из Люксембурга и был неприятно удивлен, когда в июне 2019 года суд постановил, что его план представляет собой дискриминацию иностранцев, а потому противоречит европейскому праву.
Консорциум фирм против правительства Германии
В тот же день министр велел своим чиновникам в срочном порядке расторгнуть уже подписанные договоры с фирмами - участницами консорциума "Autoticket". Но было поздно. Консорциум подал в суд, потребовав компенсировать уже возникшие издержки и упущенную прибыль.
Тяжба в арбитражном суде тянулась четыре года. От первоначального требования в 560 миллионов евро, в конце концов, остались 243 миллиона, которые причитаются бывшим подрядчикам экс-министра транспорта из бюджета страны. То есть, немецким налогоплательщикам амбициозный и нереализованный план Шойера обойдется в четверть миллиарда евро.
Политические разборки министра с предшественником?
Сейчас федеральное министерство транспорта возглавляет представитель конкурирующей с ХСС, входящей в правящую коалицию, либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП) - Фолькер Виссинг (Volker Wissing).
Его пресс-секретарям то и дело приходится отчитываться перед немецкими журналистами о том, почему Минтранспорта не выполняет собственные обязательства по сокращению выбросов СО2 в подведомственной сфере. А тут - решение арбитражного суда.
"Будучи министром, я обязан отстаивать и финансовые интересы Германии. И если есть возможность с кого-либо взыскать ущерб, то мне надо позаботиться о том, чтобы сделать это, а не просто отправлять досье в подвальный архив", - заявил Виссинг информационному агентству DPA и сообщил, что дал поручение провести независимую юридическую экспертизу о возможности привлечь своего предшественника к финансовой ответственности.
Возможно, действующий министр решил переключить публичное внимание на своего предшественника. Плюс не за горами выборы в Баварии, и либералы мечтают получить на них в октябре такой результат, чтобы снова, как это было 10 лет назад, войти в земельное правительство.
Что грозит "Анди" Шойеру?
Теперь, на фоне парламентских каникул и традиционного в это время дефицита новостей, в Германии развернулась дискуссия о том, можно ли взыскать с министра некую сумму в качестве возмещения причиненного по его вине ущерба казне.
Большинство правоведов приходят к выводу, что привлечь бывшего министра к финансовой ответственности будет едва ли возможно. Если бы речь шла о бургомистре или чиновнике, то, по немецким законам, их можно заставить платить за причиненный сознательно или по грубой неосторожности казне ущерб. Но не министров, указывает профессор юриспруденции Фолькер Бёме-Несле (Volker Boehme-Neßle). Это, говорит он, в настоящее время "просто невозможно".
Вот и научно-юридическая служба бундестага указывает, что статья 34 Основного закона ФРГхотя, в принципе, и допускает взыскивать ущерб с "начальника правительственного ведомства" в случае преднамеренности или грубой халатности, но для этого необходима правовая база. То есть, для того, чтобы попытаться взыскать с "Анди" Шойера хоть часть из тех 243 миллионов, сперва надо принять соответствующий закон.
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