С экс-министра ФРГ хотят взыскать 243 млн евро. За что?

В немецком правительстве проверяют возможность привлечь к финансовой ответственности бывшего министра транспорта. По его вине казне, как считается, мог быть нанесен многомиллионный ущерб. DW выясняла подробности.

Андреас Шойер (Andreas Scheuer) из партии Христианско-социальный союз (ХСС) - баварского партнера ХДС - уже давно не федеральный министр транспорта ФРГ. Этот пост он занимал с 2018 по 2021 год в правительстве Ангелы Меркель (Angela Merkel). Потерпев поражение на выборах в сентябре 2021 года, консервативный блок ХДС/ХСС лишился всех постов в немецком правительстве. Но "Анди" Шойер - как его почти любовно называют немецкие сатирики - снова оказался на первых полосах газет. Сейчас публика гадает: аукнется бывшему министру его самый престижный, но несостоявшийся проект, или он все-таки выйдет сухим из воды? А дело было так.

Дорожный сбор только для иностранцев?

Находясь на посту министра транспорта и цифровой инфраструктуры, Шойеру пришла в голову идея взимать дорожный сбор за проезд по немецким автобанам не только с грузовиков весом более 3,5 тонн, но со всех машин вообще, в том числе и легковых.

Шойер планировал ввести дорожный сбор за пользование автострадами для всех транспортных средств Фото: picture-alliance/blickwinkel/McPHOTO/C. Ohde

При этом Шойер метил, в первую очередь, в иностранных автовладельцев, транзитом проезжающих через Германию. А своим отечественным он планировал компенсировать дорожный сбор адекватным снижением налога на транспортные средства.

Как только соответствующий законопроект был принят, "Анди" Шойер быстро нашел фирмы, которые изъявили готовность реализовать министерский проект, и заключил с ними в конце 2018 года договоры. Министра предупреждали: такие дела надо согласовывать с Еврокомиссией, с другими государствами, которые являются членами ЕС.

Те, разумеется, были не в восторге от затеи немецкого министра и подали жалобу в Европейский суд. Но Шойер не стал дожидаться вердикта из Люксембурга и был неприятно удивлен, когда в июне 2019 года суд постановил, что его план представляет собой дискриминацию иностранцев, а потому противоречит европейскому праву.

Консорциум фирм против правительства Германии

В тот же день министр велел своим чиновникам в срочном порядке расторгнуть уже подписанные договоры с фирмами - участницами консорциума "Autoticket". Но было поздно. Консорциум подал в суд, потребовав компенсировать уже возникшие издержки и упущенную прибыль.

Тяжба в арбитражном суде тянулась четыре года. От первоначального требования в 560 миллионов евро, в конце концов, остались 243 миллиона, которые причитаются бывшим подрядчикам экс-министра транспорта из бюджета страны. То есть, немецким налогоплательщикам амбициозный и нереализованный план Шойера обойдется в четверть миллиарда евро.

Политические разборки министра с предшественником?

Сейчас федеральное министерство транспорта возглавляет представитель конкурирующей с ХСС, входящей в правящую коалицию, либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП) - Фолькер Виссинг (Volker Wissing).

Фолькер Виссинг Фото: Reuhl/Fotostand/IMAGO

Его пресс-секретарям то и дело приходится отчитываться перед немецкими журналистами о том, почему Минтранспорта не выполняет собственные обязательства по сокращению выбросов СО2 в подведомственной сфере. А тут - решение арбитражного суда.

"Будучи министром, я обязан отстаивать и финансовые интересы Германии. И если есть возможность с кого-либо взыскать ущерб, то мне надо позаботиться о том, чтобы сделать это, а не просто отправлять досье в подвальный архив", - заявил Виссинг информационному агентству DPA и сообщил, что дал поручение провести независимую юридическую экспертизу о возможности привлечь своего предшественника к финансовой ответственности.

Возможно, действующий министр решил переключить публичное внимание на своего предшественника. Плюс не за горами выборы в Баварии, и либералы мечтают получить на них в октябре такой результат, чтобы снова, как это было 10 лет назад, войти в земельное правительство.

Что грозит "Анди" Шойеру?

Теперь, на фоне парламентских каникул и традиционного в это время дефицита новостей, в Германии развернулась дискуссия о том, можно ли взыскать с министра некую сумму в качестве возмещения причиненного по его вине ущерба казне.

Большинство правоведов приходят к выводу, что привлечь бывшего министра к финансовой ответственности будет едва ли возможно. Если бы речь шла о бургомистре или чиновнике, то, по немецким законам, их можно заставить платить за причиненный сознательно или по грубой неосторожности казне ущерб. Но не министров, указывает профессор юриспруденции Фолькер Бёме-Несле (Volker Boehme-Neßle). Это, говорит он, в настоящее время "просто невозможно".

Вот и научно-юридическая служба бундестага указывает, что статья 34 Основного закона ФРГхотя, в принципе, и допускает взыскивать ущерб с "начальника правительственного ведомства" в случае преднамеренности или грубой халатности, но для этого необходима правовая база. То есть, для того, чтобы попытаться взыскать с "Анди" Шойера хоть часть из тех 243 миллионов, сперва надо принять соответствующий закон.

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