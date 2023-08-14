Что не так с самолетами правительственного авиапарка ФРГ?

Глава МИД Германии была вынуждена прервать свой полет в Австралию из-за технической неполадки самолета. Это не первое ЧП с авиалайнерами бундесвера, на которых летают немецкие политики.

Визит главы МИД ФРГ Анналены Бербок (Annalena Baerbock) в Австралию, Новую Зеландию и на Фиджи откладывается. После дозаправки в Абу-Даби туда же ее самолет и вернулся. Из-за технических неполадок: не убирался один из закрылков. А с выпущенными закрылками правительственный Airbus А340 не смог бы набрать достаточную высоту и скорость, чтобы долететь до Канберры.

Пришлось два часа кружить над Абу-Даби, сбрасывая над морем и пустыней 80 лишних для посадки тонн керосина, и возвращаться в аэропорт столицы Объединенных Арабских Эмиратов. Если к вечеру 14 августа самолет не починят, Бербок собирается лететь в Австралию на рейсовом самолете.

Это далеко не первое ЧП с правительственными самолетами Германии.

На каких самолетах летают немецкие политики

"Готовность к полету" - так дословно переводится на русский язык правительственный авиапарк бундесвера (Flugbereitschaft). Как сообщается на сайте Минобороны ФРГ , в распоряжении федерального президента, канцлера, его министров, а также высокопоставленных представителей других ветвей власти, а частности законодательной, находятся два самолета Airbus A350, два А340, по одному А319 (для Договора по Открытому небу) и А321, два А321 LR повышенной дальности, по три Bombardier Global 5000 и Global 6000, а еще - три вертолета Cougar AS-532.

Анналене Бербок с ее самолетом не везет Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Базируется немецкий правительственный авиапарк в трех точках. Главная штаб-квартира расположена на территории кельнского аэропорта в Северном Рейне - Вестфалии. Часть самолетов приписаны к берлинскому аэропорту BER. Вертолеты по-прежнему дислоцированы в военной зоне закрывшегося несколько лет назад аэропорта Тегель на северо-западе Берлина. В авиационном крыле Flugbereitschaft служат около 1200 солдат и офицеров, а также трудятся примерно 100 гражданских лиц.

Флагман "Конрад Аденауэр"

Флагманы авиапарка - два самолета Airbus А350-900, способные летать на дальние расстояния. Один с кодом 10+01 назван в честь первого послевоенного немецкого канцлера "Конрад Аденауэр", второй 10+02 - первого президента ФРГ "Теодор Хойс". "Аденауэр" заступил на службу осенью прошлого года, "Хойс" - в марте текущего. Третьим правительственным лайнером этого класса с кодом 10+03 станет "Курт Шумахер", спецкабину которого сейчас достраивают на гамбургском авиазаводе. При этом значок + - это не "плюс", а стилизованный немецкий крест.

Флагман авиапарка - Airbus А350-900 "Конрад Аденауэр" Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Сразу три флагмана, заказанные в 2019 году и приходящие на смену устаревающим А340, согласно концепции бундесвера, в правительственном авиапарке нужны для того, чтобы один был в действии, второй - в запасе и готовый в любой момент к взлету, третий - на техобслуживании.

По словам статс-секретаря Минобороны Германии (Симтье Мёллер) (Siemtje Möller), "Конрад Аденауэр" оснащен даже лучше, чем американский Air Force One. Технические детали по понятным соображениям не разглашаются. В задней части салона - просторные кресла для членов делегации, сопровождающих лиц и журналистов, в передней - конференц-зал, служебный кабинет, спальня, включающая ванную комнату. На случай медицинского ЧП в самолете есть отделение реанимации.

Лопнувшее шасси, отказ радиосвязи и индонезийские грызуны

Анналену Бербок самолет из "Готовности к полету" подводит не первый раз. Не далее как в мае этого года она не смогла вовремя вылететь из Берлина в поездку по странам Персидского залива из-за технической неисправности предназначенного ей самолета. Пригнали замену. Полетели. Но при посадке в Дохе у этого самолета лопнуло колесо на одном из шасси. Пришлось доставлять запаску из Германии, а министру проводить в столице Катара одну незапланированную ночь.

В мае 2019 года ее предшественнику на посту главы МИД ФРГ Хайко Масу (Heiko Maas) не удалось вовремя вылететь в Болгарию. Подвела вспомогательная турбина его А321. Тогда, правда, неисправность удалось устранить всего за час.

29 ноября 2019 года. Ангела Меркель спускается по трапу самолета, вернувшегося из-за поломки в Германию. Фото: picture-alliance/dpa/J. Blank

Ноябрь 2018 года. На том же А340, на котором сейчас летела Бербок, на саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе вылетела тогдашний канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) и ее будущий преемник, занимавший в то время пост министра финансов Олаф Шольц (Olaf Scholz). Полет был недолгим. Вскоре после взлета на самолете, который тогда назывался "Конрадом Аденауэром", отказала вся радиосвязь. Пришлось возвращаться. Но не сработал и сброс лишнего топлива. В результате самолет канцлера совершил опасную - из-за превышения веса - посадку. В Буэнос-Айрес Меркель и Шольц вылетели день спустя обычным рейсом.

А еще месяцем раньше, во время промежуточной посадки в Индонезии, какие-то грызуны перекусили "Аденауэру" важные кабели. Олаф Шольц, летевший на нем с заседания Международного валютного фонда, вернулся домой обычным рейсовым самолетом.

Аварийная посадка в Берлине

В апреле 2019 года едва не разбился и один из правительственных Bombardier Global 5000. После капитального техобслуживания в Берлине "дочкой" Lufthansa - Lufthansa Bombardier Aviation Services (LBAS) - самолет (на борту были только два пилота и стюардесса) вылетел к месту своей постоянной дислокации в Кельне. Но вскоре после старта почти полностью отказало управление.

Пилоты решили вернуться в Берлин. Посадка была аварийной, (на главном фото) обоими крыльями самолет коснулся земли и едва не потерпел крушение. На следующий день на этом самолете собирался лететь в Штутгарт президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).

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