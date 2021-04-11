Премьер Баварии уступил партии Меркель право выдвинуть кандидата в канцлеры

Председатель Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) предоставил Христианско-демократическому союзу (ХДС) право окончательного решения о едином кандидате от ХДС/ХСС на пост федерального канцлера. Такое решение может принять только ХДС как более крупный из двух членов консервативного блока, заявил Зёдер по окончании заседания президиума своей партии в Мюнхене в понедельник, 19 апреля.

"Мы как ХСС и я в частности отнесемся с уважением к любому решению", - добавил он. Одновременно Зёдер подчеркнул, что его поддерживает значительная часть фракции ХДС/ХСС, а также избиратели, что следует из опросов общественного мнения. Он призвал членов партнерской партии учесть эти мнения.

Если ХДС примет решение в пользу своего председателя Армина Лашета (Armin Laschet), Зёдер "без затаенной злобы" будет участвовать в избирательной кампании ХДС/ХСС и поддерживать Лашета, пообещал он далее.

Борьба среди потенциальных кандидатов в канцлеры

В начале апреля Армин Лашет и Маркус Зёдер, два ведущих представителя консервативного блока ХДС/ХСС, входящего в правящую коалицию Германии, впервые публично заявили о своих канцлерских амбициях. Маркус Зёдер отметил, что если более крупный участник блока ХДС широко поддержит его кандидатуру, то он готов сделать этот шаг, а в случае иного решения он с ним согласится. После этого президиумы ХДС и ХСС поддержали кандидатуры своих председателей.

Зёдер, значительно опережающий по популярности Лашета, отказался прекращать борьбу за право возглавить список консерваторов на сентябрьских выборах. Он подчеркнул, что не считает результаты голосования руководства ХДС достаточными для выдвижения Лашета единым кандидатом. Тем самым ХСС отклонил требования ряда ведущих политиков ХДС, являющейся более крупной партией консервативного блока, уступить христианским демократам право выдвижения кандидата в канцлеры.

Первоначально ожидалось, что решение о кандидате в канцлеры ФРГ консерваторы примут в январе, после того как Армин Лашет был избран председателем ХДС. Однако потенциальным кандидатом все чаще называют и баварского премьера, чья популярность в масштабах всей страны значительно выросла во время пандемии.

Меркель отказалась баллотироваться еще в 2018 году

Нынешний канцлер ФРГ, политик от ХДС Ангела Меркель (Angela Merkel), которая возглавляет правительство страны уже 15 лет, отказалась вновь выдвигать свою кандидатуру. В октябре 2018 года она заявила, что не будет участвовать в избирательной кампании на следующих выборах в бундестаг.

Ее преемницей была Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), которая в феврале 2020 года сообщила, что отказывается от должности председателя ХДС и не будет выдвигаться кандидатом в канцлеры. С тех пор руководство христианских демократов из-за пандемии коронавируса почти год не могло определиться с датой проведения выборного съезда, а в январе нынешнего года Армин Лашет одержал победу над своими однопартийцами Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz) и Норбертом Рёттгеном (Norbert Röttgen).

Выборы в бундестаг состоятся 26 сентября. Рейтинг ХДС/ХСС в последние недели падает, в том числе, на фоне скандала вокруг закупок медицинских масок.

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