Кандидат в канцлеры ФРГ Бербок предложила усилить давление на Россию

Странам Европы следует усилить давление на Россию в свете недавнего усиления российского военного контингента на границе с Украиной. Такое мнение кандидат на пост канцлера Германии от партии "Союз-90"/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) выразила в интервью Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, опубликованном в воскресенье, 25 апреля. Так, строящийся газопровод "Северный поток - 2" необходимо "лишить политической поддержки", уверена она.

Кроме того, сопредседатель германских "зеленых" не обошла стороной стремление Украины установить более тесные связи с Западом. Суверенные государства вправе самостоятельно принимать решения об участии в альянсах, это же относится и к перспективе членства Украины в ЕС и НАТО, подчеркнула Бербок. По ее мнению, Москве следует направить соответствующее послание. Однако в случае с Украиной приоритетом выступает "немедленная стабилизация" ситуации, а шаги по вступлению в Североатлантический альянс до этого "нереалистичны", указала она.

Китай и ЕС: принудительный труд и защита личных данных

А в отношении Китая Европе необходимо вести политику "диалога и жесткости", заявила кандидат в канцлеры ФРГ. Бербок охарактеризовала отношения КНР с Западом как "соревнование систем: авторитарные силы против либеральных демократий". Китайский проект "Новый Шелковый путь" состоит "не только из любезностей", но и "бескомпромиссной политики силы", отметила она. Евросоюзу следует определить, какие китайские продукты получат доступ на рынок и закрыть выход товарам, производство которых сопровождалось принудительным трудом, считает сопредседатель германских "зеленых".

Бербок коснулась и темы информационной безопасности. Если официальный Пекин требует от китайских телекоммуникационных корпораций передавать властям данные европейских пользователей, продукцию таких производителей нельзя встраивать в европейскую инфраструктуру, подчеркнула она.

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