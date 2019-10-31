 Объем экспорта российского газа в Европу сократился на 12 процентов | Новости из Германии о России | DW | 15.02.2021

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Россия

Объем экспорта российского газа в Европу сократился на 12 процентов

В отчете "Газпрома" отмечается снижение спроса на природный газ и другие энергоносители в прошлом году в связи с пандемией.

Логотип Газпрома

Объемы экспорта газа из России в европейские страны, включая Турцию, сократились по итогам 2020 года на 12,1 процента в сравнении с показателем предыдущего года. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщил российский концерн "Газпром" в понедельник, 15 февраля, в Москве.

В прошлом году объем газового экспорта в Европу составил 174,87 млрд кубометров, в 2019 году этот показатель равнялся 198,97 млрд кубометров, отмечается в отчете компании. При этом реальный объем экспорта российского газа по итогам минувшего года оказался выше прогноза "Газпрома", который ожидал, что в 2020 году поставит 166,6 млрд кубометров газа в Европу. Поставки в Германию при этом сократились за год на 14 процентов.

Снижение спроса на фоне пандемии

В отчете концерна отмечается снижение спроса на природный газ и другие энергоносители в прошлом году в связи с пандемией.

Между тем за полтора месяца 2021 года "Газпром", по собственным предварительным данным, увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на на 36,5 процента до 27,5 млрд кубометров. Поставки в Германию с 1 января по 15 февраля при этом увеличились на 35,5 процента, в Турцию - на 30,5 процента, в Италию - на 112,7 процента, указывается далее.

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    Автор: Андрей Гурков


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