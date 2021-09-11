"Северный поток - 2": Киев требует письменных гарантий Запада

Украина настаивает на закреплении в письменной форме международных гарантий, которые бы обезопасили положение Киева в случае злоупотребления РФ поставками по газопроводу "Северный поток - 2". Об этом в субботу, 11 сентября, заявил глава офиса администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак на форуме Ялтинской европейской стратегии YES Brainstorming в Киеве.
"И во время встречи с федеральным канцлером (Германии Ангелой - Ред.) Меркель, и во время визита президента Зеленского в Вашингтон мы действительно услышали, особенно от американской стороны, о конкретных шагах, которые будут предприняты в случае, если наступит "час Ч", - заявил Ермак. "Но мы все же ждем, что это ляжет на бумагу", - цитирует его агентство "Интерфакс".
Ермак: Вопрос о "Северном потоке - 2" должен быть вынесен на рассмотрение "нормандского формата"
Андрей Ермак также уверен, что проблема работы "Северного потока - 2" и транзита российского газа через территорию Украины должна быть вынесена на рассмотрение "нормандского формата" (РФ, Франция, Германия и Украина), поскольку относится к сфере украинской безопасности. "Мы считаем абсолютно логичным добавить к важным вопросам прекращения огня, общего урегулирования конфликта, к "нормандскому формату" рассмотрение и этих вопросов", - подчеркнул Ермак.
Кроме того, глава офиса Зеленского высказал мнение, что продолжение транзита газа через Украину является "очень серьезным предохранителем" "масштабной агрессии Российской Федерации" в отношении Киева.
Строительство "Северного потока - 2" завершено
Строительство газопровода "Северный поток - 2" было завершено 10 сентября. До этого, 6 сентября, оператор строительства газопровода Nord Stream 2 AG проинформировал о сварке последней трубы в Балтийском море. Компания рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца года.
Зеленский опасается полномасштабной войны с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский 10 сентября не исключил возможность полномасштабной войны с РФ. Он ответил на вопрос модератора форума Ялтинской европейской стратегии YES Brainstorming в Киеве. "Это будет самой большой ошибкой России", - заявил Зеленский, добавив, что после данного шага никогда не будет существовать "соседства России, Украины, Беларуси".
В ответ представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Telegram, что "заявления Зеленского становятся все более оторванными от реальности".
Смотрите также:
-
Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
"Северный поток - 2" привлек "Фортуну"
Быть или не быть в Европе новому мощному российскому газопроводу "Северный поток - 2"? В 2021 году должна окончательно решиться судьба проекта "Газпрома" и пяти европейских фирм-финансистов. В обстановке резко обострившихся в ЕС политических дискуссий судно-трубоукладчик "Фортуна" в начале февраля возобновило прокладку труб в балтийских водах Дании, прерванную более чем на год из-за санкций США.
-
Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
"Академик Черский" готовился целый год
В начале апреля к работам в более глубоких водах Дании приступил "Академик Черский". Этот трубоукладчик вышел из дальневосточного порта Находка в сторону Балтики еще в феврале 2020. Но ему потребовался почти целый год, чтобы, курсируя между Германией и Россией, пройти модернизацию в немецких портах и несколько раз протестировать новую технику у берегов Калининградской области (на фото).
-
Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
Любмин ждет удвоения поставок из РФ
Терминал для приема 55 млрд кубометров в год по двум ниткам "Северного потока - 2" (в центре снимка у побережья) в немецком Любмине под Грайфсвальдом был в целом готов уже к концу 2019 года. Слева на другом берегу акватории небольшого порта - приемный терминал действующего с 2011 года первого "Северного потока" такой же мощности. Позади демонтируют закрытую АЭС времен ГДР и хранят ядерные отходы.
-
Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
Украинский транзит: качай или плати
Независимо от возможной достройки "Северного потока - 2" "Газпром" обязался до конца 2024 года ежегодно экспортировать через Украину 40 млрд кубометров либо оплачивать этот забронированный объем. Но в 2021-м спрос в Европе может оказаться выше из-за холодной зимы и опустевших газохранилищ. Однако за прокачку дополнительных объемов "Газпрому" придется платить по особо высоким транзитным тарифам.
-
Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
Eugal: газ в Германии не задержится
Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.
-
Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
TAP: Азербайджан снабжает юг Европы
В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.
-
Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
Baltic Pipe: Польша сменит поставщика
До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.
-
Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
"Ямал СПГ" явно предпочитает Европу
Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию.
Автор: Андрей Гурков