 ″Северный поток - 2″: Киев требует письменных гарантий Запада | Новости из Германии об Украине | DW | 11.09.2021

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Украина

"Северный поток - 2": Киев требует письменных гарантий Запада

По словам главы офиса Зеленского, Украина настаивает на рассмотрении вопроса о "Северном потоке - 2" в "нормандском формате".

На месте прокладки Северного потока - 2

На месте прокладки "Северного потока - 2"

Украина настаивает на закреплении в письменной форме международных гарантий, которые бы обезопасили положение Киева в случае злоупотребления РФ поставками по газопроводу "Северный поток - 2". Об этом в субботу, 11 сентября, заявил глава офиса администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак на форуме Ялтинской европейской стратегии YES Brainstorming в Киеве.

 "И во время встречи с федеральным канцлером (Германии Ангелой - Ред.) Меркель, и во время визита президента Зеленского в Вашингтон мы действительно услышали, особенно от американской стороны, о конкретных шагах, которые будут предприняты в случае, если наступит "час Ч", - заявил Ермак. "Но мы все же ждем, что это ляжет на бумагу", - цитирует его агентство "Интерфакс".

Ермак: Вопрос о "Северном потоке - 2" должен быть вынесен на рассмотрение "нормандского формата"

Андрей Ермак также уверен, что проблема работы "Северного потока - 2" и транзита российского газа через территорию Украины должна быть вынесена на рассмотрение "нормандского формата" (РФ, Франция, Германия и Украина), поскольку относится к сфере украинской безопасности. "Мы считаем абсолютно логичным добавить к важным вопросам прекращения огня, общего урегулирования конфликта, к "нормандскому формату"  рассмотрение и этих вопросов", - подчеркнул Ермак.

Кроме того, глава офиса Зеленского высказал мнение, что продолжение транзита газа через Украину является "очень серьезным предохранителем" "масштабной агрессии Российской Федерации" в отношении Киева.

Строительство "Северного потока - 2" завершено

Строительство газопровода "Северный поток - 2"  было завершено 10 сентября. До этого, 6 сентября, оператор строительства газопровода Nord Stream 2 AG проинформировал о сварке последней трубы в Балтийском море. Компания рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца года.

Зеленский опасается полномасштабной войны с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский 10 сентября не исключил возможность полномасштабной войны с РФ. Он ответил на вопрос модератора форума Ялтинской европейской стратегии  YES Brainstorming в Киеве. "Это будет самой большой ошибкой России", - заявил Зеленский, добавив, что после данного шага никогда не будет существовать "соседства России, Украины, Беларуси".

В ответ представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Telegram, что "заявления Зеленского становятся все более оторванными от реальности".

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    Автор: Андрей Гурков


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