 ВСУ уничтожили российский склад в Херсонской области | Новости из Германии об Украине | DW | 11.07.2022

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Украина

ВСУ уничтожили российский склад в Херсонской области

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 12 июля.

РСЗО Himars

РСЗО Himars

На 139-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 12 июля (время московское).

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В Бурятию вернулись 150 военнослужащих, отказавшихся воевать в Украине, рассказала глава фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова. Антивоенный фонд был создан после российского вторжения в Украину.

"Сегодня в Бурятии наконец-то приземлился самолет, в котором было около 150 военнослужащих, которые расторгли контракт с Минобороны", - сказала Гармажапова. Всего, по ее словам, в фонд обратились уже около 500 военных, желающих расторгнуть контракты с Минобороны. На них оказывают давление, их не отпускают домой, добавила она.

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В Новой Каховке Херсонской области, которая находится под контролем российских военных, взорвали склад боеприпасов, сообщил советник главы Херсонской обладминистрации Сергей Хлань, который опубликовал видео взрыва.

"В Новой Каховке минус российский склад с боеприпасами. Привозили, привозили, складывали, складывали и вот имеют себе фейерверк на ночь. У людей вылетают окна, но они все равно радуются, потому что это же значит, что ВСУ близко", - написал он. "РИА Новости" ранее сообщило, что украинские военные обстреляли Каховскую ГЭС, однако позже агентство написало, что ГЭС не была повреждена. ТАСС сообщает, что взорвались склады с селитрой. Удар был нанесен американскими ракетами РСЗО Himars уточняет агентство со ссылкой на оккупационные власти.

 

Хроника событий 11 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 11 июля 00.00 - 13.59 >>>

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    ТЦ "Амстор" в Кременчуге - не первый гражданский объект, пострадавший во время войны России против Украины. 8 апреля 2022 года обстрелу был подвергнут вокзал города Краматорска, в результате погибли 57 человек.13 апреля жертвами артиллерийского обстрела рынка в Донецке стали как минимум три мирных жителя.

    Автор: Александра Иванова


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