Из оккупации через Давыдов Брод, или Опасные дороги украинского юга

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Половина миллионного населения Херсонской области покинула регион, убегая из-под оккупации. Пути выезда становятся все длиннее и опаснее.
Мобильная связь украинских операторов в Херсонской области отключена уже несколько дней, поэтому чаты в социальных сетях, посвященные выезду из оккупированной Россией области, иногда замолкают. Молчание нарушают отчеты уже выбравшихся.
"Доброе утро! 1 июня в 6 утра выехали из Херсона! Ехали через Олешки на Раздольном повернули в сторону Казочки.., - пересказывает Сергей в одной из групп в мессенджере Telegram маршрут в Васильевку, что на Запорожье. - Около 11 были на первом посту, в 16.50 начали пускать по спискам. Было четыре поста, на последнем посту тщательно проверяли вещи, но ничего не забирали... Всем желаю успехов!".
350-километровая дорога вдоль Каховского водохранилища в Запорожье - кратчайший способ для херсонцев выехать из-под оккупации. За три месяца регион с миллионным населением уже покинула половина жителей, рассказывает глава местной областной администрации Геннадий Лагута, который и сам сейчас работает из Николаева.
Большинство тех, кто мог выехать собственным транспортом, уже сделал это, так что в чатах полно предложений от коммерческих перевозчиков. Российские телефонные номера в объявлениях еще пару дней назад вызывали волны возмущения, но все быстро поняли - другого способа оставаться на связи нет.
В "эвакуационных" чатах в соцсетях вообще часто вспыхивают эмоциональные дискуссии - их участники постоянно нервничают. Чаще спорят из-за мошенников, которые выманивают предоплату, и из-за высоких цен.
17 мая в одной из групп в мессенджере Telegram в очередной раз возмущались тарифами - на тот день за дорогу из Херсона в Одессу брали 9600 гривен, в пересчете - 300 долларов: "Люди платят любые деньги, чтобы выехать из этого ада", - пишет Светлана. "Некоторые пользуются этим и тупо как барыги себя ведут", - участники быстро переходят на личности. В ответ перевозчики приводят свои аргументы: цены на топливо, многодневные ожидания на блокпостах, наконец, высокий риск - на криворожском направлении, которое тогда еще было кратчайшей дорогой, шли бои.
В 20.00 дискуссию прерывают сообщения из села Давыдов Брод: автоколонна, пытавшаяся въехать на Херсонщину, попала под обстрел "Градов", есть погибшие и много раненых.
"Орки (российские военнослужащие. - Ред.) с ума сошли. Наши наступали. Мы жили четыре дня под селом Давыдов Брод. Три дня мы прятались от взрывов, на четвертый после обеда по нам начали стрелять. Там месиво было страшное", - пересказывала на следующий день одна из свидетельниц.
Из немногочисленных показаний, которые удалось собрать DW, следует: к моменту обстрела мост через реку Ингулец возле поселка Давыдов Брод был закрыт уже несколько дней, на каждом берегу проезда ждали около ста машин, несмотря на предупреждение вооруженных сил Украины об опасности. Под обстрел попала "криворожская колонна", которая оставалась в "серой зоне" между украинскими и российскими блокпостами. Раненых и уцелевших развозили в обоих направлениях - ближайшая больница все же была в херсонском Бериславе, поэтому российских военных уговорили пропустить тяжелых туда.
Херсонская полиция, эвакуированная из-под оккупации, расследует обстрел автоколонны под Давыдовым Бродом как нарушение российской армией законов и обычаев войны, совмещенное с умышленным убийством. Правоохранители сообщают о трех погибших и по меньшей мере шести раненых. Впрочем, двое собеседников DW описывают инцидент как перестрелку с противоположных позиций, а еще один из очевидцев уверен, что ему "не повезло попасть под огонь украинской армии". DW не может дополнительно проверить эту информацию из независимых источников.
После обстрела под Давыдовым Бродом в чате в мессенджере Telegram, в котором обсуждают возможности выезда с оккупированной Херсонщины, закреплено сообщение: "Выезжать очень опасно. Пожалуйста, посидите дома. Не рискуйте своей жизнью". Но херсонцы уезжают и продолжают обсуждать маршруты. И возвращаются: кто-то за близкими, кто-то за вещами, кто-то в тоске по дому.
Безопасного "зеленого коридора" для выезда из Херсона нет с первых дней оккупации. С начала марта россияне запретили проезд по самой короткой трассе на Николаев. Только через месяц войны заработал первый объездной маршрут через Снегиревку и Баштанку - неофициальный, по нему ни украинская ни российская армия не давали гарантий безопасности. В апреле по этому маршруту выезжали десятки тысяч людей - бетонными и грунтовыми дорогами, в объезд оросительных каналов, подкупая мобилизованных из "ЛНР/ДНР" "ополченцев" и упрашивая "кадыровцев" на блокпостах.
В конце апреля бои на этом направлении усилились, проезд закрыли, это совпало с предыдущим отключением связи на Херсонщине. Отсутствие информации прибавляет тревог жителям области, российская оккупационная администрация распространяет слухи, что украинские власти бросили жителей региона на произвол судьбы, говорит Геннадий Лагута.
Но каждый раз херсонцы находят другой маршрут. На пути через запорожскую Васильевку ситуация постоянно меняется: люди то ночуют у блокпостов, то проходят за считанные часы в организованных очередях. В чатах в соцсетях советуют брать с собой побольше топлива, питьевой воды, книги и развлечения для детей, максимально заряжать телефоны и внешние аккумуляторы.
Есть путь и менее опасный - через Крым. Но он длиннее и значительно дороже. Через оккупированный Россией полуостров, живущий сравнительно мирной жизнью, в удобных микроавтобусах предлагают выехать в Краснодарский край, а затем - в Грузию или Турцию, в Латвию или Польшу в долгий объезд через Россию. Цены в Тбилиси стартуют от 250 долларов, в Варшаву - от 450. Перевозчики предлагают замысловатые схемы безналичных переводов и конвертации валют - гривен, рублей, евро.
В "крымских" чатах тоже неспокойно: несколько границ, пересадки и проверки, процедура фильтрации заставляют людей нервничать. Многие их участники опасаются наказания за незаконное с точки зрения украинского законодательства пересечение государственной границы. Со страхом наказания соревнуется желание поскорее уехать из-под оккупации. Со стремлением к деоккупации - страх стать жертвой контрнаступления. С желанием убежать - страх никогда не вернуться домой.
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