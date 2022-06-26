 NYT рассказала о роли ЦРУ и спецназа США в войне в Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 26.06.2022

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Украина

NYT рассказала о роли ЦРУ и спецназа США в войне в Украине

Военные и службы разведки США и союзников консультируют и оказывают помощь Киеву либо из специальных "ячеек" в Европе, либо на территории самой Украины, выяснила NYT.

Украинские военные стреляют из американской гаубицы M777

Украинские военные стреляют из гаубицы M777

Координацией поставок Киеву вооружений, передачей разведданных и обучением украинских военных занимается разветвленная сеть из сотрудников разведок и подразделений специального назначения - "коммандос" - из США, Великобритании, Франции, Канады, Литвы и других стран НАТО. Часть из них действует на территории Украины, сообщает со ссылкой на неназванных собеседников газета The New York Times в субботу, 25 июня.

Большая часть работы по координации помощи Украине ведется на базах в Германии, Франции и Великобритании, но некоторые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) действуют и в Киеве, где занимаются передачей Украине "огромных объемов" разведданных от США, пишет NYT.

Кроме того, на территории Украины либо остались работать, либо периодически приезжают в страну "коммандос" из других стран НАТО, рассказали газете трое американских чиновников. По словам собеседников газеты, эти специалисты не находятся на передовой рядом с украинскими войсками, а консультируют военных из штабов в других частях страны или удаленно по зашифрованной связи. 

Ускоренное обучение украинских солдат работе с американской техникой

Хотя официально США не признают, что ЦРУ действует в Украине, этот факт хорошо известен российской разведке, пишет NYT. "Их присутствие в стране намекает на масштаб секретных усилий по помощи Украине и риски, на которые идет Вашингтон и его союзники", - отмечет издание.

Вскоре после российского вторжения 10-я группа армейского спецназа США, которая до этого обучала военнослужащих на западе Украины, создала в Германии группу планирования для координации поставок военной техники. Помощь направлена на спасение этих поставок от возможных ракетных ударов со стороны России, рассказала сотрудница министерства обороны США Кристин Вормут. Всего в Европе существует порядка 20 подобных ячеек, пишет NYT.

Другой аспект помощи со стороны американских военных в Европе - это обучение работе с современными артиллерийскими установками, которые Вашингтон передал Киеву. "Нельзя просто забросить эти системы на поле боя", - объяснил журналистам председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. По его словам, американским военнослужащим требуется от шести до восьми недель, чтобы научиться пользоваться реактивными системами залпового огня HIMARS, а украинские военные проходят двухнедельную ускоренную программу обучения.

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    Автор: Виталий Кропман


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