199-й день войны России против Украины: главные события

На 199-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 10 сентября, российские войска продолжали попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Контрнаступление украинских частей в Харьковской области продолжается. Проверить заявления представителей воюющих сторон по независимым источникам невозможно.

ВСУ освободили Балаклею

ВСУ отвоевали город Балаклея, рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. позже эту информацию подтвердили и в Минобороны Украины. Кроме того, Служба безопасности страны заявила, что украинские силы зашли в город Купянск. Одновременно появились сообщения российских военных корреспондентов о том, что ВСУ вынудили российские подразделения оставить Изюм и Волчанск, а также наступают на Лиман. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении косвенно подтвердил продвижение к Лиману: "Лиман Донецкой области еще ждет нашего флага, и это неизбежно - Украина всегда возвращается. <...> Мир будет, мир идет вместе с украинским флагом".

Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил, что "продолжается освобождение временно оккупированных россиянами населенных пунктов на Харьковском и Южнобужском направлениях", но "из соображений безопасности военнослужащих ВСУ" официальная информация будет предоставлена позже. В то же время в Херсонской области российское командование пытается усилить свои позиции в Херсоне за счет перемещения в город резервов, добавили в Генштабе.

Минобороны РФ назвало вывод войск "перегруппировкой"

О выводе российских военных из Изюма пророссийские Telegram-каналы начали писать утром 10 сентября. Позднее об этом официально сообщило Минобороны России. Вывод сил оно назвало "перегруппировкой российских войск" в районах Балаклеи и Изюма. Военные перебрасывались на территорию самопровозглашенной "Донецкой народной республики" для "наращивания усилий" на донецком направлении, утверждают в ведомстве.

Прорыв ВСУ? Почему так важна Балаклея To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск", - отметило российское Минобороны.

В Минобороны Украины призвали к сдержанности в сообщениях о контрнаступлении

Замминистра обороны Украины Анна Маляр предостерегла СМИ и блогеров от поспешных утверждений о контроле ВСУ над населенными пунктами. "К сожалению, сейчас сетями распространяется много информации о якобы освобожденных населенных пунктах, не соответствующей действительности. В постах встречаются населенные пункты, которые частично контролируются ВСУ, и там продолжаются бои, а есть даже такие, освобождения которых нет в планах на ближайшие дни", - написала Маляр в Telegram-канале.

"Если наши войска физически зашли в населенный пункт, это еще не означает автоматически, что мы его контролируем. Впереди еще могут быть бои и немало специальных мер", - объяснила она. В качестве примера Маляр привела освобождение ВСУ Балаклеи. По ее словам, в город украинские военные зашли "несколько дней назад", а окончательный контроль был установлен только 10 сентября.

Макрон и Зеленский обсудили Запорожскую АЭС

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с главой украинского государства Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба Елисейского дворца. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, которая "по-прежнему вызывает серьезную озабоченность" и выразили свою поддержку работе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), указал официальный Париж. Они потребовали "вывода российских войск из этого района, чтобы гарантировать безопасность и сохранность ядерных установок". Зеленский по итогам беседы написал в Twitter: "Наша позиция: единственный способ обезопасить Европу от ядерной катастрофы - демилитаризация станции".

Продолжается экспорт продовольствия из Украины

В рамках реализации "зерновой инициативы" из портов Одессы, Черноморска и Южного вышли еще пять судов, сообщает министерство инфраструктуры Украины. "На их борту 90 тысяч тонн украинской агропродукции. Они направляются в страны Африки и Европы", - говорится в сообщении в Facebook. По данным Мининфраструктуры, с момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 2,6 млн тонн агропродукции страны.

Минобороны Великобритании: Войска РФ могла быть застигнута врасплох

Британская разведка в ежедневном отчете сообщила, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области, вероятно, застигло врасплох российские войска. "Сектор удерживался слабо, и украинские части захватили или окружили несколько городов. Российские силы вокруг Изюма, вероятно, становятся все более изолированными. Украинские части сейчас угрожают городу Купянск, его захват станет серьезным ударом для России, потому что он находится на путях снабжения линии фронта Донбасса", - говорится в сводке.

Поскольку украинские операции также продолжаются в Херсоне, российский оборонительный фронт испытывает давление как на северном, так и на южном флангах, констатирует Минобороны Великобритании.

Обстрел Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал об обстреле Холодногорского района города. Снаряды попали в жилые дома и административно-производственное помещение, написал градоначальник в Telegram-канале, уточнив, что что известно об одном погибшем и двух пострадавших.

Министр обороны Украины: Воевать осталось недолго

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью "РБК Украина", что, по его мнению, "воевать осталось недолго". "Я убежден, еще несколько успехов на фронте в качестве определенных, пусть незначительных, но побед, и войска россиян будут бежать, а они будут, поверьте мне, потому что мы сегодня разрушаем их логистические цепочки, склады и так далее. И возникнет вопрос: а куда им деваться? И моральный дух…это будет как лавина: дрогнет одна линия обороны, и оно посыплется", - заявил он.

По словам Резникова, у российских войск "нет морали, за что воевать". "Мы же защищаем свою страну, свою семью и свою землю, у нас совсем другая мораль. У нас нет другого варианта, мы должны выжить как нация, народ, страна и люди", - сказал глава Минобороны.

Зеленский: ВСУ с начала сентября освободили около 2000 квадратных километров Украины

"Движение наших воинов на разных направлениях фронта продолжается. В настоящее время в рамках активных действий с начала сентября освобождены уже около 2 тысяч километров нашей территории", - сообщил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Он, в частности поблагодарил бойцов 15-го Славянского полка Национальной гвардии Украины, "отличившихся на Харьковском направлении", и военнослужащих 214-го отдельного стрелкового батальона, которые вместе с другими подразделениями "вернули полный контроль" над Балаклеей.

"Российская армия в эти дни демонстрирует лучшее, что умеет, - показывает спину. Это неплохой выбор для них - бежать. Оккупантам в Украине места нет и не будет", - заявил глава украинского государства.

Министр иностранных дел Германии посетила Киев

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) во второй раз с начала войны посетила Киев. По ее словам, этой поездкой она продемонстрировала, что Германия будет и дальше поддерживать Украину - "как долго это будет необходимо, поставками оружия, гуманитарной и финансовой помощью".

"Мне ясно, что Путин рассчитывает на то, что мы устанем сочувствовать страданиям Украины. Он считает, что может расколоть наше общество с помощью лжи и шантажировать нас поставками энергоносителей, а также, что он может отнять у нас энергию защищаться от этой жестокой атаки на все наши ценности", - сказала глава МИД ФРГ, добавив, что этот план российского президента не сработает, "поскольку вся Европа знает, что Украина защищает наш миропорядок".

Бербок, в том числе посетила поселок Великая Дымерка в Киевской области, где ознакомилась с работой международного благотворительного проекта HALO Trust, занимающегося обезвреживанием неразорвавшихся боеприпасов.

В то же время украинские власти призвали Германию ускорить поставки военной помощи, включая не только тяжелые вооружения, но и артиллерийские боеприпасы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок. По словам Кулебы, глава МИД Германии выразила готовность "сообща работать над ускорением пути Украины к членству в Евросоюзе". Оба внешнеполитических ведомства договорились запустить совместный проект, чтобы способствовать этой цели, добавил украинский министр.

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