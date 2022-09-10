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Глава МИД Германии Анналена Бербок выходит из поезда в Киеве
Анналена Бербок по прибытии в КиевФото: Michael Fischer/dpa/picture alliance
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Глава МИД ФРГ в Киеве пообещала Украине дальнейшую поддержку

Ольга Лебедева
53 мин. назад

Анналена Бербок приехала в Украину во второй раз с начала российского вторжения. Она посетила место обевреживания мин в Великой Дымерке под Киевом.

https://www.dw.com/ru/glava-mid-germanii-v-kieve-poobesala-ukraine-dalnejsuu-podderzku-berlina/a-63078060

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) во второй раз с начала войны прибыла в Киев. Своей поездкой она намерена продемонстрировать, что Германия будет и далее поддерживать Украину - "как долго это будет необходимо, поставками оружия, гуманитарной и финансовой помощью", заявила Бербок по прибытии утром в субботу, 10 сентября.

Глава МИД ФРГ подчеркнула, что она хочет послать сигнал против усталости от войны в немецком обществе, на которую, по ее словам, делает ставку президент РФ Владимир Путин. "Мне ясно, что Путин рассчитывает на то, что мы устанем сочувствовать страданиям Украины. Он считает, что может расколоть наше общество с помощью лжи и шантажировать нас поставками энергоносителей, а также, что он может отнять у нас энергию защищаться от этой жестокой атаки на все наши ценности", - указала немецкий министр. Она подчеркнула, что этот план российского президента не должен сработать и не сработает, "поскольку вся Европа знает, что Украина защищает наш миропорядок".

Бербок посетила место разминирования в пригороде Киева

Глава МИД Германии заявила, что потрясена количеством мин на территории Украины. "То, что я здесь вижу, более чем пугающе", - признала она в ходе посещения Великой Дымерки Броварского района близ Киева, в которой работают саперы. По словам Бербок, совершенно ясно, что "здесь преднамеренно закладывались не только противотанковые, но и противопехотные мины", тем самым российская армия применяла их целенаправленно для убийства гражданского населения. Поэтому важно, чтобы Украина получала не только военную поддержку, но и помощь в сфере гражданской обороны, добавила она.

По словам немецкого министра, Германия, среди прочего, поддерживает власти Украины в процессе обезвреживания мин и боевых веществ, а также при расследовании предполагаемых военных преступлений. Поддерживаемые Берлином инициативы обеспечивают Украине "немного больше свободы и безопасности", заявила она.

Второй визит Бербок в Киев с начала полномасштабной войны

В мае Анналена Бербок стала первым членом правительства ФРГ, приехавшим в Киев после начала российского вторжения. Среди прочего она посетила пригород Киева Бучу, ставшую одним из символов жестокости российских военных в отношении гражданского населения Украины, а также вновь открыла посольство Германии в Киеве.

За прошедшие несколько недель Германия отправила Украине гаубицы, реактивные установки и зенитные ракеты. Тяжелые вооружения, в том числе системы ПВО, ракетные установки и оборудование для уничтожения беспилотников являются частью очередного пакета помощи Германии Киеву на сумму более 500 млн евро. В начале текущей недели правительство ФРГ сообщило об обучении украинских военных разминированию совместно с Нидерландами.

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