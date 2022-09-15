  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук и канцлер ФРГ Олаф Шольц
Руслан Стефанчук и Олаф Шольц, фото из архиваФото: picture alliance/dpa
ПолитикаУкраина

Украина призвала ФРГ первой поставить Киеву боевые танки

Сергей Ромашенко
23 мин. назад

Берлину следует взять на себя роль лидера в поставках боевой техники Киеву, заявил глава парламента Украины Руслан Стефанчук. Германия до сих пор отказывалась поставлять Украине вооружения в одиночку.

https://www.dw.com/ru/ukraina-prizvala-germaniu-pervoj-postavit-kievu-boevye-tanki/a-63125730

Германии следует взять на себя роль лидера в деле поставок танков Украине, заявил председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. "Германия должна соответствовать своей лидерской роли и первой поставить боевые танки. Такая страна, как Германия, не оглядывается на то, что делают другие", - сказал Стефанчук в интервью агентству dpa поздним вечером в среду, 14 сентября, вскоре после прилета в ФРГ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) постоянно подчеркивает, что Германия не будет поставлять вооружения Киеву в одиночку. Ни одна из стран НАТО до сих пор не поставила Украине боевые танки западного производства. С тех пор как армия Украины вернула под свой контроль обширные территории на востоке страны, правительство в Киеве все решительнее требует предоставить Украине такие вооружения, как немецкие танки Leopard 2.

"Украинская армия вернула под свой контроль территорию площадью 6000 кв. км. Мы видим, что эти успехи вдохновляют и другие страны, вдохновляют мир. Они побуждают глав правительств других стран вновь ставить Украину на первое место в списке приоритетов и продолжать помогать ей", - отметил Стефанчук.

Призыв к скорейшим поставкам

"Я задаю себе вопрос: что еще должно произойти, чтобы решение (о поставке танков - Ред.) было принято? Решение должны быть принято быстро особенно в связи с приближением зимы. Чем быстрее мы получим вооружения, тем быстрее мы победим", - заявил председатель украинского парламента.

Стефанчук отверг возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным до победы Украины. "Только тогда мы будем говорить с Путиным о том, как он намерен нам компенсировать ущерб. Украина должна вернуть свои территории, включая Донбасс и Крым. Военные преступления России должен расследовать трибунал, и Россия должна быть признана виновной. Она также должна выплатить репарации. Только после того, как все это случится, мы сможем надеяться на восстановление миропорядка, который пошатнул Путин", - подчеркнул Руслан Стефанчук.

Стефанчук посещает Германию уже второй раз с тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в Украину. На этот раз он принимает участие в парламентской конференции стран "большой семерки" (G7). В настоящее время ФРГ председательствует по ротации в G7. Вместе со Стефанчуком в ФРГ приезжает бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко - брат мэра Киева Виталия Кличко. Владимир Кличко примет от имени украинского народа премию СМИ M100.

Смотрите также:

Генерал США о секрете успехов ВСУ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Что пишут немецкие СМИ о контрнаступлении ВСУ

Что пишут немецкие СМИ о контрнаступлении ВСУ

Немецкие СМИ пишут о переломном моменте в войне России с Украиной и призывают Германию предоставить Киеву больше вооружений.
Политика
12 сентября 2022 г.
02:35 мин.
external

Экс-премьер Казахстана Кажегельдин: В России уже скоро может произойти смена руководства (14.09.2022)

Экс-премьер Казахстана Кажегельдин: В России уже скоро может произойти смена руководства (14.09.2022)

Бывший премьер-министр Казахстана Акежан Кажегельдин в эксклюзивном интервью DW прокомментировал то, как влияют санкции на экономику Казахстана, - и рассказал об отношении в странах постсоветского пространства к нынешней России.
Политика
14 ч. назад
41:01 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук и канцлер ФРГ Олаф Шольц

Украина призвала ФРГ первой поставить Киеву боевые танки

Политика
23 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Акежан Кажегельдин в эксклюзивном интервью DW

Акежан Кажегельдин в эксклюзивном интервью DW

Политика
14 ч. назад
41:01 мин.
На российско-эстонской границе

Доля отказов в получении визы в ЕС у россиян повысится

Доля отказов в получении визы в ЕС у россиян повысится

Правосудие и закон
19 ч. назад
Немецкий чиновник, заваленный папками с делами

При дефиците газа властям ФРГ не до бюрократизма и идеологии

При дефиците газа властям ФРГ не до бюрократизма и идеологии

Конфликты
22 ч. назад
Bamberg Bamberger Dom Reportage Welterbe 207

Как врачу переехать в Германию: истории двух белорусов

Как врачу переехать в Германию: истории двух белорусов

Общество
24 ч. назад
Азербайджан в ночь на 13 сентября атаковал территорию Армении, сославшись на провокации с армянской стороны. Фото из архива

Западный эксперт: Баку использует момент неудач РФ в Украине

Западный эксперт: Баку использует момент неудач РФ в Украине

Конфликты
13 сентября 2022 г.
Президент России Владимир Путин

Автор петиции против Путина: Надеюсь, в РФ что-то поменяется

Автор петиции против Путина: Надеюсь, в РФ что-то поменяется

Политика
13 сентября 2022 г.
На главную страницу