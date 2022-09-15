Украина призвала ФРГ первой поставить Киеву боевые танки

Берлину следует взять на себя роль лидера в поставках боевой техники Киеву, заявил глава парламента Украины Руслан Стефанчук. Германия до сих пор отказывалась поставлять Украине вооружения в одиночку.

Германии следует взять на себя роль лидера в деле поставок танков Украине, заявил председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. "Германия должна соответствовать своей лидерской роли и первой поставить боевые танки. Такая страна, как Германия, не оглядывается на то, что делают другие", - сказал Стефанчук в интервью агентству dpa поздним вечером в среду, 14 сентября, вскоре после прилета в ФРГ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) постоянно подчеркивает, что Германия не будет поставлять вооружения Киеву в одиночку. Ни одна из стран НАТО до сих пор не поставила Украине боевые танки западного производства. С тех пор как армия Украины вернула под свой контроль обширные территории на востоке страны, правительство в Киеве все решительнее требует предоставить Украине такие вооружения, как немецкие танки Leopard 2.

"Украинская армия вернула под свой контроль территорию площадью 6000 кв. км. Мы видим, что эти успехи вдохновляют и другие страны, вдохновляют мир. Они побуждают глав правительств других стран вновь ставить Украину на первое место в списке приоритетов и продолжать помогать ей", - отметил Стефанчук.

Призыв к скорейшим поставкам

"Я задаю себе вопрос: что еще должно произойти, чтобы решение (о поставке танков - Ред.) было принято? Решение должны быть принято быстро особенно в связи с приближением зимы. Чем быстрее мы получим вооружения, тем быстрее мы победим", - заявил председатель украинского парламента.

Стефанчук отверг возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным до победы Украины. "Только тогда мы будем говорить с Путиным о том, как он намерен нам компенсировать ущерб. Украина должна вернуть свои территории, включая Донбасс и Крым. Военные преступления России должен расследовать трибунал, и Россия должна быть признана виновной. Она также должна выплатить репарации. Только после того, как все это случится, мы сможем надеяться на восстановление миропорядка, который пошатнул Путин", - подчеркнул Руслан Стефанчук.

Стефанчук посещает Германию уже второй раз с тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в Украину. На этот раз он принимает участие в парламентской конференции стран "большой семерки" (G7). В настоящее время ФРГ председательствует по ротации в G7. Вместе со Стефанчуком в ФРГ приезжает бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко - брат мэра Киева Виталия Кличко. Владимир Кличко примет от имени украинского народа премию СМИ M100.

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