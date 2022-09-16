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Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (фото из архива)Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance
КонфликтыРоссия

Президент ФРГ: Путин разрушил последние столпы мира в Европе

Даниил Сотников
14 мин. назад

Концепция общего европейского дома, выдвинутая Горбачевым, находится в руинах после российского вторжения в Украину, констатировал президент ФРГ.

https://www.dw.com/ru/prezident-frg-putin-razrusil-poslednie-stolpy-nasego-mira-v-evrope/a-63155401

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) назвал российское вторжение в Украину худшим кризисом со времен падения железного занавеса и призвал мир готовиться к новым конфликтам. "С 1989-90 года ни один кризис, ни один конфликт не был столь серьезным, как нападение России на Украину", - заявил Штайнмайер в пятницу 16 августа в Берлине на встрече с главами парламентов государств "большой семерки" (G7) в Берлине.

"То, ради чего мы все работали, в том числе в рамках "большой семерки", разрушено. Президент России Владимир Путин разрушил последние мосты диалога, последние столпы нашего мира в Европе", - продолжил президент ФРГ.

По его словам, "общий европейский дом", о котором говорил последний президент СССР Михаил Горбачев, "находится в руинах". "Идея кооперативной безопасности ушла в историю. Политическая карта Европы менялась и будет меняться. Нужно не меньше, а больше внешней политики; не меньше, а больше сотрудничества между единомышленниками", - призвал Штайнмайер.

Штайнмайер: Все должны готовиться к новым конфликтам

Во времена растущей конфронтации и конкуренции "риски дальнейшей опасной эскалации огромны", предупредил он, подчеркнув, что речь не только про Россию, но и про "наши все более сложные отношения с Китаем".

Президент предупредил, что "все должны готовиться к дальнейшей конфронтации, к новым конфликтам". "И это означает, что мы должны быть в состоянии защитить себя в НАТО, в G7, и мы также должны оказывать экономическое давление", - заключил он, призвав "решительно противостоять" популистским силам, которые в период кризиса стремятся "вести политические дебаты не аргументами, а дезинформацией или даже насилием", в том числе при поддержке России.

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