Штайнмайер раскритиковал РПЦ за поддержку войны в Украине

На 189-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 31 августа (время московское).

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В своей речи на открытии одиннадцатой пленарной ассамблеи Всемирного совета церквей, которая проходит в немецком Карлсруэ, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) подверг резкой критике Русскую православную церковь за поддержку агрессивной войны России против Украины. Ее руководство распространяет пропаганду, которая "произвольно заявляет о Божьей воле ради имперских мечтаний о правлении диктатуры", - сказал президент Германии, добавив, что РПЦ идет "кощунственным неверным путем". Среди прочего, Штайнмайер упомянул ковровые бомбардировки гражданских целей, а также военные преступления и разрушение религиозных объектов в Украине. "Ни один христианин, у которого еще есть вера, разум и чувства, не сможет разглядеть в этом волю Божью", - подчеркнул политик.

Швеция предоставит Украине седьмой пакет военной помощи

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Вооруженные силы России, по оценке бундесвера, в состоянии открыть второй фронт в Европе. "Основная часть сухопутных войск России в настоящее время увязла в войне против Украины. Тем не менее, мы не должны недооценивать потенциал российской армии для обслуживания другого театра военных действий", - сказал генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн (Eberhard Zorn) в интервью агентству Reuters. Генерал напомнил, что основная масса ВМФ России в войне против Украины еще не использовалась, а военно-воздушные силы имеют значительный потенциал, что также представляет угрозу для НАТО. Это означает, что Россия продолжает обладать "значительными резервами и, с чисто военной точки зрения в состоянии расширить конфликт на региональном уровне", - подчеркнул Цорн. Однако такие действия России, считает генерал, были бы "очень неразумными".

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Швеция предоставляет Украине седьмой пакет военной помощи. Как написала в Twitter министр иностранных дел Швеции Анн Линде, он предусматривает передачу артиллерийских боеприпасов на сумму 500 млн шведских крон. Кроме того, шведские власти "определят возможность предоставления шведских самоходных артиллерийских установок Archer, переносных зенитно-ракетных комплексов RBS70 и другой помощи", - отметила глава внешнеполитического ведомства королевства.

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С начала полномасштабного вторжения Россию в Украину в аннексированном Крыму было незаконно задержано более 130 человек, которые выступали против войны и поддерживали Киев. Об этом журналистам рассказала постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Тамила Ташева. По ее словам, с каждым день все больше граждан открыто демонстрируют сопротивление оккупации и поддержку Украины.

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В дискуссии о выдаче виз для россиян страны ЕС близки к компромиссу, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook. По его данным, Евросоюз приостановит действие соглашения с России об облегченном визовом режиме. Такое предложение днем ранее сделала Германия. Общего запрета на выдачу виз в ЕС гражданам РФ не будет, подчеркнул министр. Германия и Франция также выступают против запрета россиянам на въезд в Евросоюз, отмечая, что неразумно отказывать в такой возможности противникам войны в Украине и режима Путина. Страны ЕС будут более тщательно проверять заявления граждан РФ на получение визы, обращая внимание также и на близость претендента на визу к властям России. Кроме того, вырастет стоимость визы. Главы МИД стран ЕС 30 и 31 августа обсуждают этот вопрос на неформальной встрече в Праге.

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Движение "Мягкая сила" и Альянс учителей в открытом письме призвали к бойкоту проекта "Разговоры о важном", который планируется запустить в российских школах с 5 сентября. По решению министерства просвещения РФ во всех школах страны каждый понедельник будет начинаться с внеклассного занятия на "патриотические" темы. По данным СМИ, в методичках к этим урокам говорится в том числе о войне в Украине, о "служении Родине" и "подвигах" российских военных в Донбассе. Формулировки в учебных материалах "Разговоров о важном" являются пропагандистскими, утверждают авторы открытого письма. "Мы уверены, что настоящий патриотизм не воспитывается в атмосфере ненависти, страха и обязаловки. Патриотизм можно привить только своим примером: занимаясь благотворительностью, оберегая природу, изучая и сохраняя историческое наследие. И делать это должны родители, а школа должна помогать, а не мешать", - говорится в обращении.

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В Украине предложили создать программу для военных-отказников из РФ

Российский солдат в оккупированном Херсоне Фото: AP/dpa/picture alliance

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил создать специальную программу для российских военных, которые откажутся воевать в Украине. "Месcедж: спасайся и беги. Сложите оружие, сдайтесь украинским войскам и получите возможность начать новую жизнь. Я уверен, что это предложение заслуживает того, потому что даже если один российский военный сложит оружие и решит уйти, это означает спасенные украинские жизни и приближение мира", - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства в интервью агентству Reuters.

Хроника событий 31 августа 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 30 августа 14.00 - 23.59 >>>

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