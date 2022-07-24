Отказавшиеся воевать российские солдаты рассказали об условиях содержания под стражей

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Российских солдат, отказавшихся воевать в Украине, держат под стражей в специальном центре в Луганской области. Они рассказали о психологическом и физическом давлении.
Один из российских военнослужащих, отказавшийся воевать в Украине, а также отец другого солдата рассказали изданию The Insider об условиях содержания в специальном центре для "отказников" в Брянке Луганской области, пытках и угрозах. Их рассказ The Insider опубликовал в воскресенье, 24 июля.
Мужчина рассказал The Insider, что написал рапорт об отказе от участия в войне по моральной неготовности. Вместе с ним это сделали еще около двухсот человек, уточнил он. Некоторых из них отправили домой, но многих не отпустили и отвезли сначала в "лагерь", затем продержали в камере с решеткой, а после отправили в "центр" в Брянке, рассказал он.
Там военным угрожали дисбатом, стройбатом и лагерем. Командование решает, как поступить с военным после личных бесед, в том числе с психологом, рассказал солдат. "Мне сказали: "У тебя два варианта - можешь идти вперед, или можешь отказаться, но тебя посадят в СИЗО". Так они яму называют. Я планирую отказаться. Может быть, получится спокойно уехать отсюда без ямы. Есть еще вариант вернуться к своему подразделению", - рассказал военнослужащий.
По его словам, телефоны "отказникам" не положены, и пользоваться ими удается только втайне от надзирателей. "Приходится прятать. Если найдут, то разобьют", - рассказал он журналистам.
По словам другого собеседника издания - отца одного из отказавшихся воевать солдат - после трех месяцев службы контрактникам обещали отпуск и возможность отказаться от участия в боевых действиях. Несмотря на это, когда они сообщили, что отказываются от продолжения службы, их задержали и отвезли Брянку, где уже больше месяца держат под стражей. Отец солдата рассказал, что, по его данным, контрактников содержат в ужасных условиях. "Какие-то ямы, пытки и тому подобное. Это говорят люди, которые оттуда приезжают", - цитирует его The Insider.
Как ранее подсчитало издание "Верстка", с февраля как минимум 1793 военнослужащих отказались от участия в войне с Украиной. Не менее 234 человек из них насильно удерживают в районе города Брянка Луганской области, рассказали их родственники "Верстке".
Рассказы матерей других военнослужащий, которых держат в этом центре, также опубликовало издание "Настоящее время". "Сидим в подвале, без еды. Сказали, будут держать здесь примерно два дня. Куда дальше - неизвестно. Я телефон тайком пронес. Вещи забрали. У кого находили телефоны, ломали их на месте. Спим на носилках. Света нету, сидим в темноте. Сказали, домой вас никто не отправит. Сначала СИЗО, потом "губа", а дальше суд. И суд типа будет здесь, в Луганске", - писал один из солдат своей матери. Военнослужащие рассказали, что их охраняют сотрудники ЧВК "Вагнер", а солдат держат в подвале школы, переделанной под казарму.
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