На 204-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 15 сентября (время московское).

ФРГ поставит Украине еще две РСЗО и 50 бронемашин

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Германия поставит Украине еще две реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS и 50 бронемашин Dingo. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). Кроме того, будут предоставлены 200 ракет для РСЗО, заявила политик в Берлине. Поставки боевых машин пехоты и боевых танков, на которых настаивала Украина, Ламбрехт не аннонсировала.

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Владимир Путин и Си Цзиньпин (фото из архива) Фото: Alexei Druzhinin/AP/picture alliance

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин продемонстрировали единство во время первой с начала войны в Украине встречи, передало агентство Reuters. Политики пообщались в Узбекистане, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Путин высоко оценил "сбалансированную" позицию Пекина в отношении войны РФ против Украины. Президент России заявил, что Москва и Пекин совместно выступают за формирование многополярного миропорядка, "базирующегося на международном праве и центральной роли ООН", и надеются на новый импульс для углубления российско-китайского партнерства. Китай осудил санкции Запада против России и проявил понимание действий Путина в Украине, передало Reuters. Си назвал Путина "старым другом" и сказал, что Китай будет работать с Россией, чтобы "вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития".

США призвали Китай не поддерживать Москву в ее войне против Киева

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Белый дом призвал Китай не поддерживать Москву в ее войне против Киева. В Вашингтоне уверены, что все страны должны выступить против агрессии Кремля в Украине. "Мы не думаем, что кто-то должен оставаться в стороне", - заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью телеканалу CNN. Беседа обнародована на фоне встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным в Узбекистане, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. "Сейчас - не время для того, чтобы вести дела с Путиным как обычно", - добавил Кирби. По его словам, еще предстоит выяснить, насколько сильно Китай поддержит Кремль в войне с Украиной. Пока Пекин не предпринял никаких шагов для материальной помощи РФ и не нарушал санкции Запада против Москвы, добавил он. Телеканалу MSNBC Джон Кирби сообщил, что Вашингтон готовится направить Украине еще один пакет помощи в области безопасности, но не сообщил, когда будет выделен транш.

Фото: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские регионы должны провести "самомобилизацию" и подготовить добровольцев для отправки на войну в Украине. "Не нужно ждать объявления Кремлем военного положения или, наоборот, отсиживаться в ожидании окончания" "специальной военной операции" в Украине, написал Кадыров в Telegram. "Каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев", - заявил он. "В масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек - почти армия!" - уверяет Рамзан Кадыров. "И все это, заметьте, без объявления мобилизации", - резюмировал он.

Европарламент утвердил макрофинансовый кредит Украине

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Заседание Европарламента (фото из архива) Фото: Jean-Francois Badias/AP/dpa/picture alliance

Европарламент утвердил предложение Еврокомиссии о выделении Украине макрофинансового кредита в 5 млрд евро. "Это второй и крупнейший транш пакета поддержки Евросоюзом в размере 9 млрд евро, из которых 1 млрд евро уже освоен. Комиссия предоставляет кредит правительству в Киеве на очень выгодных условиях", - говорится в коммюнике по итогам голосования европейских депутатов. Законопроект утвержден в рамках срочной процедуры Европарламента. Он принят 534 голосами, 30 законодателей высказались "против" и 26 воздержались.

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"В Кривом Роге крылатая ракета попала в промышленное предприятие. Разрушения серьезные, последствия в деталях уточняются", - сообщил руководитель военной администрации города Александр Вилкул. По предварительным данным - "без потерь", добавил он.

Хроника событий 15 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 14 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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