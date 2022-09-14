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Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме
Владимир Зеленский в ИзюмеФото: Zelenskiy / Official / Telegram
Автомобили и транспортУкраина

Автомобиль с Владимиром Зеленским попал в ДТП в Киеве

Жан Рофе
1 ч. назад

Произошло столкновение легкового автомобиля с машиной президента Украины и транспортом сопровождения. Врач осмотрел Зеленского, серьезных повреждений не обнаружено.

https://www.dw.com/ru/avtomobil-s-vladimirom-zelenskim-popal-v-dtp-v-kieve/a-63124496

Автомобиль, в котором находился президент Украины Владимир Зеленский, попал в дорожно-транспортное происшествие в Киеве. Произошло столкновение легкового автомобиля с машиной главы государства и транспортом сопровождения, рассказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в ночь на четверг, 15 сентября. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено, отметил он.

Врачи, сопровождающие украинского лидера, оказали водителю легкового автомобиля неотложную помощь и передали карете скорой помощи, добавил пресс-секретарь президента. По словам Никифорова, выяснением обстоятельств ДТП займутся правоохранители.

Несколькими часами ранее Зеленский посетил освобожденный город Изюм в Харьковской области. Президент, а также заместитель министра обороны Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений, которые несколько дней назад освободили город, участвовали в церемонии поднятия над городом флага Украины.

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