Кличко получил немецкую премию от имени украинского народа

В Потсдаме прошла церемония вручения премии в области СМИ и свободы слова, которой в 2022 году наградили украинский народ за мужество и стойкость в борьбе против российского вторжения.

Бывший боксер Владимир Кличко получил от имени украинского народа престижную немецкую премию в области СМИ "M100 Media Award". Вечером в четверг, 15 сентября, в Потсдаме брату мэра Киева Виталия Кличко была вручена награда за мужество и стойкость в борьбе против российского вторжения.

Тожественную речь произнесла посол США в Германии Эми Гатман. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) выступил на церемонии с политической речью. Там, где журналистам приходится опасаться за свою жизнь, умирает демократия, заявил он. Кроме того, Шольц подчеркнул, что свобода слова в России еще до войны находилась под угрозой, а сейчас уже никто не осмеливается высказать свое мнение в стране, которая ведет войну против Украины.

Премия за вклад в защиту свободы СМИ и свободы слова

"Ни один народ мира в последние несколько месяцев не демонстрировал столь страстно ценность свободы", - заявил ранее попечительский совет премии, обосновывая свое решение. Украина ведет "героическую борьбу за свои ценности" и защищает их "день за днем" уже многие месяцы, говорится в заявлении инициативы Potsdam Media International.

Премию "M100 Media Award" присуждают с 2005 года за вклад в защиту свободы СМИ и свободы слова, а также в укрепление демократических принципов и взаимопонимания в Европе. В прошлом году ее лауреатом стал приговоренный к длительному лишению свободы российский оппозиционер Алексей Навальный и основанный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), от имени Навального награду получил его соратник Леонид Волков.

В разные годы немецкую премию присуждали генеральному директору российского телеканала "Дождь" Наталье Синдеевой, журналу Charlie Hebdo, основателю организации "Врачи без границ" Бернару Кушнеру, бывшему министру иностранных дел Германии Гансу-Дитриху Геншеру (Hans-Dietrich Genscher), а также украинскому политику Виталию Кличко.

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