Кличко получил немецкую премию от имени украинского народа

Бывший боксер Владимир Кличко получил от имени украинского народа престижную немецкую премию в области СМИ "M100 Media Award". Вечером в четверг, 15 сентября, в Потсдаме брату мэра Киева Виталия Кличко была вручена награда за мужество и стойкость в борьбе против российского вторжения.
Премия за вклад в защиту свободы СМИ и свободы слова
"Ни один народ мира в последние несколько месяцев не демонстрировал столь страстно ценность свободы", - заявил ранее попечительский совет премии, обосновывая свое решение. Украина ведет "героическую борьбу за свои ценности" и защищает их "день за днем" уже многие месяцы, говорится в заявлении инициативы Potsdam Media International.
Премию "M100 Media Award" присуждают с 2005 года за вклад в защиту свободы СМИ и свободы слова, а также в укрепление демократических принципов и взаимопонимания в Европе. В прошлом году ее лауреатом стал приговоренный к длительному лишению свободы российский оппозиционер Алексей Навальный и основанный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), от имени Навального награду получил его соратник Леонид Волков.
В разные годы немецкую премию присуждали генеральному директору российского телеканала "Дождь" Наталье Синдеевой, журналу Charlie Hebdo, основателю организации "Врачи без границ" Бернару Кушнеру, бывшему министру иностранных дел Германии Гансу-Дитриху Геншеру (Hans-Dietrich Genscher), а также украинскому политику Виталию Кличко.