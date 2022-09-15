Владимир Кличко напомнил немцам о словах брата

Немецкая премия в области СМИ и свободы слова "M100 Media Award"в 2022 году присуждена украинскому народу за мужество и стойкость в борьбе против российского вторжения. "Ни один победитель не был так достоин этой премии, как украинцы", - сказал обер-бургомистр Потсдама Майк Шуберт (Mike Schubert), вручая награду на церемонии, которая состоялась в четверг, 15 сентября, в Оранжерейном дворце парка Сан-Суси в Потсдаме.

От имени украинского народа награду принял бывший известный боксер Владимир Кличко. Он специально приехал из Украины, но, по его словам, не для того, "чтобы произнести благодарственную речь", а чтобы напомнить европейцам, что война все еще идет, и попросить о помощи. "Наша воля сильнее любого оружия," - сказал Кличко. Но чтобы победить, украинцам нужно оружие, подчеркнул он.

Глядя на присутствовавшего в зале канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), Кличко признался, что ему сложно объяснять своим соотечественникам политику Германии. "Нам нужно оружие, тяжелое оружие, оружие для наступления. Мы должны защитить нашу страну и последние несколько дней показали, что мы на это способны", - призывал со сцены Кличко.

Германия объявляет о новых поставках, но Украина требует больше

За несколько часов до начала церемонии вручения премии министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) заявила о новых поставках реактивных систем залпового огня, бронемашин и ракет в Украину. Но украинцы просят Германию о танках "Леопард 2". "Конечно, бундесверу тоже нужны "Леопарды", - сказал Кличко в своем выступлении, - но линия фронта проходит не здесь, она проходит в Украине".

Владимир Кличко и Олаф Шольц на вручении премии M100 Media Award Фото: Bernd von Jutrczenk/dpa/picture alliance

Олаф Шольц в своей речи также коснулся этой темы. "Наши поставки вооружения способствовали тому, что все произошло не так, как планировал Путин, - заявил он. - Мы хотим, чтобы эта война закончилась. И нам не все равно, каким образом она закончится. Поэтому мы поддерживаем Украину".

Глава правительства Германии напомнил, что мир есть только там, где "границы незыблемы", а Путин, по словам Шольца, намерен стереть границы в Европе. "Для Путина не существует не только украинского народа, но также и белорусского народа, - добавил он. - Но этой войной он сам доказал существование украинской нации"."Я уверен, что Путин не выиграет эту войну. Украина выстоит!" - сказал канцлер и закончил свое выступление фразой "Слава Украине!"

Сама церемония проходит в рамках журналистской конференции. Выступающие уделили особенное внимание роли СМИ и пропаганды в этой войне. Так, Шольц подчеркнул важность работы журналистов в эти времена и заявил, что свобода слова в России еще до войны находилась под угрозой, а сейчас уже никто не осмеливается высказать свое мнение в стране, которая ведет войну против Украины. "Путин не должен выиграть и информационную войну", - заявил он.

На вручении премии также выступили посол США в Германии Эми Гатман и бывший глава Европейского совета и экс-премьер-министр Польши Дональд Туск.

Владимир Кличко напомнил о словах брата, получавшего премию в 2015 году

Немецкая премия "M100 Media Award" вручается с 2005 года за вклад в защиту свободы СМИ и свободы слова, а также в укрепление демократических принципов и взаимопонимания в Европе. В прошлом году ее лауреатом стал российский оппозиционер Алексей Навальный и основанный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), от имени Навального награду получил его соратник Леонид Волков.

В разные годы немецкую премию присуждали генеральному директору российского телеканала "Дождь" Наталье Синдеевой, французскому журналу Charlie Hebdo, основателю организации "Врачи без границ" Бернару Кушнеру, бывшему министру иностранных дел Германии Гансу-Дитриху Геншеру (Hans-Dietrich Genscher), а также украинскому политику Виталию Кличко.

Владимир Кличко напомнил о премии, присужденной его брату в 2014 году и о словах, сказанных им тогда. "Мой брат Виталий тоже был здесь и предупреждал, что Россия не остановится на Крыме, она пойдет дальше, если не будет никаких последствий. Что они нападут даже на Киев. Тогда все говорили, что Путин на это не пойдет. Сейчас мы это увидели".

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