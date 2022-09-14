Канцлер ФРГ: Путин не изменил свою позицию по Украине

На 203-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 14 сентября (время московское).

++21.08++

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) не увидел никаких перемен в позиции президента РФ Владимира Путина по войне против Украины. "К сожалению, не могу вам сказать, что он начал осознавать, что было ошибкой начинать эту войну", - заявил глава немецкого правительства, комментируя продолжавшийся 90 минут телефонный разговор с Путиным 13 сентября. По словам Шольца, "нет и никаких признаков появления новых взглядов" в Кремле. Вместе с тем он уверен в необходимости продолжения диалога и изложения Путину своего видения ситуации. "Я твердо убежден в том, что Россия должна уйти, должна вывести свои войска, чтобы появился шанс на мир в этом регионе. И каждый день я понимаю, что это - единственная перспектива", - добавил Шольц.

++20.50++

Под контролем российских сил остаются еще около 6 процентов Харьковской области, заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубова на совещании у президента Украины Владимира Зеленского. Полностью освобождены 16 общин, частично - еще семь, указывается на сайте Офиса президента Украины со ссылкой на данные Синегубова. До контрнаступления ВСУ российские войска контролировали 32 процента Харьковской области, указывается далее.

В Кривом Роге заявили о ракетном ударе по гидротехническим сооружениям

++20.36++

В результате ракетного удара по Кривому Рогу повреждены гидротехнические сооружения, сообщил в Telegram руководитель военной администрации города Александр Вилкул. По его словам, ситуация находится под контролем, подача воды уже началась. Подробную информацию он указывать отказался из-за опасности ее получения россиянами и призвал жителей ничего не снимать и не выкладывать в соцсети. "Россияне ударили семью крылатыми ракетами Х-22 из самолетов стратегической авиации. Попали по объектам критической и транспортной инфраструктуры. Серьезные повреждения гидротехнических сооружений. Предварительно, без пострадавших. Несколько районов Кривого Рога остались без воды", - написал в Telegram глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

По предварительным данным заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, в Кривой Рог прилетело 8 российских крылатых ракет. Он назвал эти действия "террористическим актом" против украинцев. "Ракеты прицельно летят в сооружения, имеющие критически важное значение в жизнеобеспечении людей", - заявил он. По словам Тимошенко, целью российских войск является создание чрезвычайной ситуации, при этом "им не важно, останутся люди без воды или город окажется в воде".

++20.20++

Вечером 14 сентября российские силы нанесли два ракетных удара по пригороду Запорожья, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram . "Враг попал двумя ракетами в пригород областного центра. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он. Громкие звуки ракет были слышны в Запорожье, добавил Старух.

++20.05++

С 6 сентября украинские войска освободили в Харьковской области около 8500 кв. км, 388 населенных пунктов и 150 тысяч человек, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, данные цифры постоянно уточняются, потому что процесс освобождения продолжается. "Мы давно ждали этого успеха, но нам еще воевать и воевать. До полной победы нам освобождать еще очень много наших людей и наших земель. Нам нужно еще много времени, сил и терпения", - сообщила она в Facebook . Освобожденные территории нуждаются в проведении дополнительных мер безопасности и стабилизации, чтобы там можно было безопасно проживать, добавила Маляр.

Совет ЕС продлил санкции за войну в Украине на полгода

++19.50++

Флаги Украины и ЕС Фото: Ye Pingfan/Photoshot/picture alliance

Совет ЕС продлил на полгода, до 15 марта 2023 года, санкции в отношении лиц, виновных в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Штрафные меры предусматривают ограничения на поездки физических лиц, заморозку активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов фигурантам черного списка, в который входят 1206 физических и 108 юридических лиц, сообщается на сайте организации.

"ЕС решительно осуждает беспорядочные атаки России на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру и призывает ее немедленно и без всяких условий вывести все войска и военную технику со всей территории Украины в пределах признанных международным сообществом границ", - указывается в заявлении. В ЕС также призвали соблюдать международное гуманитарное право и выразили уверенность в привлечении всех виновных за совершение военных преступлений к ответственности. "Европейский Союз непоколебим в своем стремлении помочь Украине в реализации ее неотъемлемого права на самооборону от российской агрессии и в построении мирного, демократического и благополучного будущего", - подчеркивается далее.

++19.15++

Венгрия не стала блокировать продление санкций в отношении России. Формальная процедура увеличения срока их действия еще на шесть месяцев завершена в срок, сообщил агентству dpa представитель председательствующей в Совете ЕС Чехии. Решение должно быть еще опубликовано в Официальном журнале ЕС. Ограничительные меры введены в связи с продолжающимся полномасштабным вторжением России в Украину. Они включают штрафные санкции в отношении более чем 1200 физлиц за их поддержку президента России Владимира Путина и его курса в отношении Украины.

МИД РФ расширил черный список с британскими подданными

++18.50++

В российский черный список внесены 30 руководителей британских структур, отвечающих за скоординированное продвижение информационной повестки, которую в Москве считают "антироссийской", а также представителей оборонного лобби Великобритании. Об этом сообщили в МИД РФ.

++18.10++

Генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн (Eberhard Zorn) прокомментировал в интервью изданию Focus ситуацию на фронте в Украине. По словам Цорна, он наблюдает "контрудары, которые могут быть использованы для отвоевания отдельных пунктов или участков, но не для оттеснения России на широком фронте". Украинская армия действительно действует "умно", "проводит операции в суверенной и очень мобильной манере", подчеркнул Цорн. Всего две недели назад он мог бы предположить, что весь Донбасс через шесть месяцев окажется в руках России. "Сегодня я говорю: так не получится", - отметил собеседник издания. Вместе с тем инспектор бундесвера сомневается, что у Украины хватит сил для масштабного контрнаступления: "Им (украинской стороне. - Ред.) потребовалось бы превосходство, по крайней мере, на уровне три к одному".

Кредиторы согласовали меморандум о понимании по заморозке выплат Украины по внешнему долгу до конца 2023 года

++17.40++

Группа кредиторов согласовала меморандум о понимании по заморозке выплат Украины по внешнему долгу до конца 2023 года. Об этом сообщили в Минфине США.

++17.30++

Ракетный удар нанесен по Кривому Рогу в Днепропетровской области Украины. Об этом в Telegram сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул. "Кривой Рог - ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях", - написал Вилкул.

Шмыгаль: Макрофинансовая помощь ЕС поступит двумя траншами

++17.15++

Денис Шмыгаль (фото из архива) Фото: Anna Savchuk/DW

Украина ожидает получить от ЕС 5 млрд евро до конца сентября, 3 млрд евро - до конца октября-ноября. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Макрофинансовая помощь поступит от ЕС... двумя траншами. Из них 5 млрд евро - в виде льготных кредитов, 3 млрд евро - в виде гранта", - отметил Шмыгаль.

++16.25++

Российские официальные лица в последние дни неоднократно предлагали Украине возобновить переговоры, утверждает украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в беседе с телеканалом France 24. "Украина никогда не отступала от переговоров", - отметила она. "Но учитывая тяжесть преступлений, которые Россия совершала и продолжает совершать каждый месяц, рычаги для переговоров отличаются от тех, что были в феврале", - добавила Стефанишина.

Леонида Гозмана арестовали на 15 суток

++15.59++

Леонид Гозман (фото из архива) Фото: DW

Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток политика Леонида Гозмана за его пост в "Живом Журнале", написанный в 2013 году. Протокол составлен по статье о повторном отождествлении СССР с нацистской Германией (13.48 КоАП, часть 2). Гозман был задержан 13 сентября после выхода из спецприемника, где отбывал предыдущий арест - тоже за пост в соцсетях.

++15.45++

Предложенный Киевом проект гарантий безопасности для Украины подтверждает актуальность целей войны РФ, утверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В целом речь идет о некоем документе, и никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до вступления Украины в НАТО, то есть, ориентир на членство в НАТО остается", - заявил Песков. По его версии, главная угроза для России становится еще более осязаемой, и именно это сделало необходимым проведение "специальной военной операции".

Папа Франциск: Религия не должна использоваться для оправдания зла войны

++15.10++

Религия не должна использоваться для оправдания зла войны, а Бог не может быть "заложником человеческой жажды власти". Об этом папа римский Франциск заявил в Казахстане, где проходит VII съезд лидеров мировых и традиционных религий. Понтифик обратился к 100 делегациям из 50 стран мира, собравшимся на встрече. Как передало агентство AP, в аудитории присутствовали имамы, патриархи, раввины и муфтии, а также - митрополит Волоколамский Антоний, председатель Отдела внешних церковных связей и постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви.

++14.45++

Со стороны Украины идет обстрел территории села Красный Хутор в Белгородской области, сообщил в Telegram ее губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, есть разрушения, жителей эвакуируют.

Oryx: Танковая армия РФ потеряла под Изюмом почти 100 танков

++14.20++

Располагавшаяся под Изюмом российская элитная 4-я гвардейская танковая армия потеряла примерно половину своей техники, или почти 100 танков, с 6 по 10 сентября, в условиях контрнаступления украинских войск в Харьковской области. Это утверждают аналитики Oryx - базирующегося в Нидерландах портала, занимающегося проверкой военной информации по открытым источникам, фотографиям и видео.

++14.05++

Полиция установила личности более 5000 российских военнослужащих, подозреваемых в совершении военных преступлений во время оккупации Киевской области. Об этом сообщил начальник областной полицейской службы Андрей Небитов. По его словам, он надеется, что Международный уголовный суд и украинское правосудие "обязательно привлекут их к ответственности". Небитов добавил, что некоторые из подозреваемых военных уже переброшены на другие участки фронта.

Хроника событий 14 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 13 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: