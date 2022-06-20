В России развернут систему безопасности в приграничье с Украиной

МЧС России запросит 15 млрд рублей из федерального бюджета на развертывание в граничащих с Украиной регионах системы "Безопасный город", сообщила в понедельник, 20 июня, газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к проекту.

По словам собеседников издания, проект предполагает внедрение системы, в которую входят специализированное программное обеспечение, промышленные датчики движения, камеры видеонаблюдения с аналитикой и мониторинг экологического состояния. В задачи "Безопасного города" будет входить агрегация информации о происшествиях из разных систем, включая системы видеофиксации.

Развернуть систему планируется за полтора года в Краснодарском крае, Воронежской и Белгородской областях и в аннексированном Крыму. Источник в МЧС отметил, что внедрение "Безопасного города" стало "чрезвычайно актуальной задачей" из-за "кратно увеличившихся угроз диверсионных атак на объекты гражданской инфраструктуры". По словам источника, новая система минимизирует "последствия угроз населению и гражданской инфраструктуре" и обеспечит "оперативное принятие решений".

"Безопасный город"

В МЧС отказались официально комментировать планы развертывания "Безопасного города" в приграничье с Украиной. Разработка аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город" началась в 2014 году при участии "Ростеха". К 2020 году о запуске комплекса отчитались 12 регионов. Общие затраты на разработку и внедрение АПК оценивались в 150 млрд рублей. МЧС предлагало израсходовать еще 97 млрд рублей на модернизацию "Безопасного города", однако Минэкономики РФ раскритиковало этот проект из-за высокой стоимости.

Система "Безопасный город" действует в Москве. В марте 2020 года представители ГУ МВД по столице отчитались, что эта система, в числе прочего, позволила выявить нарушителей режима самоизоляции, действовавшего в тот момент из-за пандемии COVID-19.

В Белгородской, Брянской и Курской областях, двух районах Воронежской области, на севере Крыма и на территории ряда районов Краснодарского края после начала российского вторжения в Украину был введен "желтый" уровень террористической угрозы. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах "с украинской стороны", в результате которых имелись жертвы и разрушения.

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