Россия расширила санкции против Евросоюза

Россия расширила список представителей институтов Европейского Союза и государств, входящих в его состав, которым запрещен въезд на российскую территорию. Ограничения распространены, в частности, на "высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран - членов ЕС, представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции" в Украину, указали в среду, 7 сентября, в министерстве иностранных дел РФ.

Нота МИД РФ передана в представительство ЕС

Соответствующая вербальная нота российского внешнеполитического ведомства передана в представительство Евросоюза в Москве. В МИД РФ расширение перечня назвали ответом "на очередные ограничительные меры против российских физических и юридических лиц".

Там утверждают, что "в ЕС не хотят инвестировать в мир" в Украине и Европе, "сохраняют линию на затягивание конфликта". Кроме того Москва обвинила Евросоюз "в беспрецедентной антироссийской риторике".

Еврокомиссия одобрила приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с РФ

Во вторник, 6 сентября, Еврокомиссия (ЕК) поддержала полную приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. "Такая страна, как Россия, ведущая агрессивную войну, не должна иметь права на упрощенный визовый режим, пока она продолжает проводить деструктивную внешнюю политику и военную агрессию в отношении Украины, демонстрируя полное пренебрежение к международному порядку, основанному на правилах", - подчеркнули в Брюсселе.

"Приостановка является ответом на возросшие риски и угрозы интересам безопасности ЕС и национальной безопасности государств - членов в результате военной агрессии России против Украины", - констатировали там. Граждане РФ больше не будут пользоваться привилегированным доступом в ЕС и столкнутся с более длительным, дорогим и сложным процессом получения виз, предупредили в Еврокомиссии.

Обычный визовый режим ЕС для россиян может начать действовать с 12 сентября

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон выразила надежду на то, что постоянные представители стран Евросоюза (COREPER) утвердят отмену упрощенного визового режима на заседании 7 сентября. "Надеюсь, что Совет ЕС быстро, уже на этой неделе, одобрит предложение, тем самым уже с понедельника (12 сентября. - Ред.) в отношении России будет действовать обычный визовый режим", - подчеркнула Юханссон.

На минувшей неделе главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге договорились о предстоящей приостановке действия соглашения 2007 года между Евросоюзом и Россией об упрощении визового режима, не вводя прямой запрет на поездки россиян, но попросив Брюссель разработать новые правила.

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