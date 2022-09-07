  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
МИД РФ
МИД РФ (фото из архива)Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/picture alliance
ПолитикаРоссия

Россия расширила санкции против Евросоюза

Екатерина Венкина
1 ч. назад

В черный список Москва внесла, в частности, "высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленные сотрудники силовых ведомств стран - членов ЕС", указали в МИД РФ.

https://www.dw.com/ru/rossia-rassirila-sankcii-protiv-evrosouza/a-63043427

Россия расширила список представителей институтов Европейского Союза и государств, входящих в его состав, которым запрещен въезд на российскую территорию. Ограничения распространены, в частности, на "высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран - членов ЕС, представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции" в Украину, указали в среду, 7 сентября, в министерстве иностранных дел РФ.

Нота МИД РФ передана в представительство ЕС

Соответствующая вербальная нота российского внешнеполитического ведомства передана в представительство Евросоюза в Москве. В МИД РФ расширение перечня назвали ответом "на очередные ограничительные меры против российских физических и юридических лиц".

Там утверждают, что "в ЕС не хотят инвестировать в мир" в Украине и Европе, "сохраняют линию на затягивание конфликта". Кроме того Москва обвинила Евросоюз "в беспрецедентной антироссийской риторике".

Еврокомиссия одобрила приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с РФ

Во вторник, 6 сентября, Еврокомиссия (ЕК) поддержала полную приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. "Такая страна, как Россия, ведущая агрессивную войну, не должна иметь права на упрощенный визовый режим, пока она продолжает проводить деструктивную внешнюю политику и военную агрессию в отношении Украины, демонстрируя полное пренебрежение к международному порядку, основанному на правилах", - подчеркнули в Брюсселе.

"Приостановка является ответом на возросшие риски и угрозы интересам безопасности ЕС и национальной безопасности государств - членов в результате военной агрессии России против Украины", - констатировали там. Граждане РФ больше не будут пользоваться привилегированным доступом в ЕС и столкнутся с более длительным, дорогим и сложным процессом получения виз, предупредили в Еврокомиссии.

Обычный визовый режим ЕС для россиян может начать действовать с 12 сентября

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон выразила надежду на то, что постоянные представители стран Евросоюза (COREPER) утвердят отмену упрощенного визового режима на заседании 7 сентября. "Надеюсь, что Совет ЕС быстро, уже на этой неделе, одобрит предложение, тем самым уже с понедельника (12 сентября. - Ред.) в отношении России будет действовать обычный визовый режим", - подчеркнула Юханссон.

На минувшей неделе главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге договорились о предстоящей приостановке действия соглашения 2007 года между Евросоюзом и Россией об упрощении визового режима, не вводя прямой запрет на поездки россиян, но попросив Брюссель разработать новые правила.

Смотрите также:

Что будет с шенгенскими визами для россиян

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Немецкий политик о запрете туризма из РФ в ЕС: "Нам надо разбудить россиян"

Немецкий политик о запрете туризма из РФ в ЕС: "Нам надо разбудить россиян"

Депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер считает, что запрет на шенгенские визы для граждан России мог бы изменить ход войны в Украине. Почему?
Политика
31 августа 2022 г.
07:32 мин.
external

Из Эстонии выгоняют критиков Кремля?

Из Эстонии выгоняют критиков Кремля?

Бывшего волонтера штаба Навального могут заставить покинуть Эстонию и вернуться в Россию.
Политика
30 августа 2022 г.
03:20 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Граница России и Эстонии

Страны Балтии договорились об ограничении въезда россиян

Конфликты
5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

DW Новости Шоу подкаст Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Who is Лиз Трасс? Кому хочет набить морду Пугачева? DW Шоу

Who is Лиз Трасс? Кому хочет набить морду Пугачева? DW Шоу

Политика
23 ч. назад
60:20 мин.
Россия

Беларусь

СИЗО 1 на улице Володарского в Минске

Не застегнул пуговицу - в карцер!

Не застегнул пуговицу - в карцер!

Права человека
6 сентября 2022 г.
Беларусь

Украина

Демонстрация украинцев у Рейхстага

Украинские беженцы в ФРГ как свидетели военных преступлений

Украинские беженцы в ФРГ как свидетели военных преступлений

Правосудие и закон
23 ч. назад
Украина

Германия

Яник в Сан-Франциско

Супермозг Яник Кляйбринк о своей любви к математике

Супермозг Яник Кляйбринк о своей любви к математике

Образование
3 ч. назад
Германия
На главную страницу