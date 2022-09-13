Автор петиции против Путина: Надеюсь, в РФ что-то поменяется

Десятки депутатов местных советов из разных регионов РФ требуют отставки президента Путина за нанесение "вреда будущему России". С Ксенией Торстрем, автором этой петиции, поговорила DW.

"Владимир Путин вредит будущему России и ее гражданам". Петицию с этими словами и требованием отставки президента РФ уже второй день подписывают депутаты местных советов по всей стране. Автор обращения, муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Ксения Торстрем, решила таким образом поддержать своих коллег-депутатов из муниципалитета "Смольнинское".

На прошлой неделе они призвали Госдуму отстранить Владимира Путина от должности за госизмену и стали фигурантами дела о дискредитации армии РФ. В интервью DW Торстрем объяснила, почему ее письмо состоит всего из двух предложений, и что о нем думают ее избиратели.

DW: Сколько депутатов по всей России уже подписались под вашим требование отставки Владимира Путина?

Ксения Торстрем: На утро было 47 подписей. Я сейчас на работе и не могу оперативно обрабатывать, но новые подписи постоянно поступают.

- Это депутаты из Петербурга, Москвы?

- География сильно расширилась - от Нижнего Новгорода до Якутска, Новосибирска и Томска. В общем, очень много городов. Я даже не всегда знаю, где они находятся.

- Почему депутаты всего лишь муниципального уровня решили, что нужно сделать заявление и добиваться отставки Путина?

Ксения Торстрем Фото: DW

- Потому что депутаты Госдумы ничего не предпринимают, никто ничего не предпринимает. Остались только мы, депутаты почти без полномочий. Нам ведь даже не дают заниматься и местной повесткой. В большинстве советов доминируют представители "Единой России". Они ничего не дают делать - ни велодорожек, ни раздельного сбора мусора.

Очень сложно продвигать здравые инициативы. "Единороссы" очень не любят оппозицию, они нас просто игнорируют. Поэтому нам проще всего делать публичные коллективные заявления. Для этого мы уже научились координировать действия.

- Подписи под вашим обращением - личные? Это не решения целых муниципалитетов?

- Да. В Петербурге мало у кого (из оппозиции. - Ред.) есть большинство в муниципалитете. Вот "Смольнинский", "Владимирский", "Литейный" - у них есть, но там тоже свои проблемы. "Единая Россия" очень сильно противодействует им. Поэтому мы решили, что депутаты-одиночки (должны присоединяться к заявлению об отставке Путина. - Ред.).

- У вас в муниципалитете именно такая ситуация - большинство у "Единой России"?

- Да, у нас ужасно драматичная история. Мы взяли большинство в совете, но у нас украли голоса, и там сейчас заседает "Единая Россия", которую никто не выбирал. Они ничего не делают, и это, в общем, боль ужасная.

Мы прошли все судебные инстанции в России, но ничего не помогло. Суды вставали на их сторону, проигнорировав наши доказательства и показания свидетелей. Никакой справедливости в судах мы не нашли.

- Вы сказали, что раньше уже делали совместные с другими муниципальными депутатами заявления. Какие, например?

- В самом начале войны (в Украине. - Ред.) мы выпустили антивоенное заявление, которое подписали порядка 100 человек. Поэтому сейчас, когда спрашивают, где же мы были эти полгода и почему только сейчас проснулись, то это несправедливо. С самого начала депутаты выступали против.

- В вашем коротком заявлении вы пишете о действиях Путина, которые наносят "вред будущему России" и ее гражданам. Вы могли бы уточнить, какие конкретно действия Путина?

- Я не могу - меня обвинят в дискредитации власти. Именно поэтому мое заявление получилось коротким. Я думаю, что все понимают, какие конкретные действия.

- Действительно, на днях было письмо от муниципальных депутатов из Петербурга, на которое обратили внимание силовики. Объясните тогда, почему появилось вот это ваше новое обращение и чем оно отличается от предыдущего?

- Оно - в поддержку депутатов МО "Смольнинское". Это наши коллеги и друзья, они избраны в 2019 году, как и я. У нас был один глава избирательного штаба - Максим Кац. Мы все состояли в партии "Яблоко", из которой нас исключили (в прошлом году "Яблоко" провела чистки в своих рядах, исключив многих сторонников Максима Каца. - Ред.).

Мы хотели их поддержать, потому что у них очень смелое заявление, и силовики проявляют к ним повышенное внимание, а завтра у них суд.

- Вы лично смогли бы подписать такое обращение, как то, что составили депутаты "Смольнинского", с его прямыми формулировками?

- Я бы, наверное, не смогла. Я бы испугалась. Мы поэтому и составили такое короткое письмо, чтобы к нам не придрались по этим новым законам о дискредитации власти, армии и фейках. В общем, мы постарались сделать максимально лаконичное обращение.

- Вы наверняка проводите прием граждан, общаетесь с жителями округа. Тема спецоперации, отставки Путина поднимается во время этих встреч?

- Нет, люди боятся. Многие вообще говорят, что муниципальные депутаты - это не про политику. В основном все просят решить бытовые проблемы. Но у нас практически нет полномочий. Единственное, что я могу делать, - это писать жалобы в разные инстанции. В основном это жалобы в прокуратуру на управляющую компанию. Но эти жалобы может отправлять любой человек, не обязательно депутат.

- И все-таки вы получаете реакцию от своих избирателей на те письма, которые вы составляли и сразу после 24 февраля, и сейчас?

- Да, сейчас мне много пишут, выражают благодарность и в комментах, и в личке. Вот недавно было письмо в духе "пишу со слезами на глазах, вы дали мне надежду". Почти никакого хейта я не получаю. В основном - благодарность и поддержку.

- Вы пишете о верификации подписей депутатов под вашим обращением. Как это происходит?

- Мы просим указывать контактный телефон, потом находим человека в соцсетях и спрашиваем, действительно ли он подписал обращение. Потому что нам пришло много фейковых подписей, например, от Рамзана Кадырова и Владимира Путина.

- Вы планируете в будущем переизбираться?

- Сейчас прошли муниципальные выборы в Москве. По-моему, там никто из (независимых. - Ред.) депутатов уже не прошел. То есть (власти. - Ред.) прикрывают эту лазейку. Они использовали электронное голосование и просто забили голоса реальных избирателей.

Я думаю, официальный результат голосования не имеет отношения к реальному волеизъявлению. Наверное, в Петербурге на следующих выборах они сделают так же. Но я надеюсь, что до 2024-го года в России что-то поменяется.

- И все же, вы лично после трех лет работы муниципальным депутатом хотите вновь баллотироваться или нет?

- Я, честно говоря, сомневаюсь. Морально очень тяжело работать. И особо сделать я тоже ничего не могу, только письма подписывать. Но если будет другая обстановка и реальные выборы, то, конечно.

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