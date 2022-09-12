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Красная площадь и Кремль в МосквеФото: Getty Images/AFP/V. Maximov
ПолитикаРоссия

Мундепы в Москве и Петербурге требуют отставки Путина

Ольга Лебедева
34 мин. назад

В России появилось новое обращение муниципальных депутатов, заявивших о неприемлемых действиях президента страны. Обращение опубликовала петербургский депутат Ксения Торстрем.

https://www.dw.com/ru/municipalnye-deputaty-moskvy-i-peterburga-trebuut-otstavki-putina/a-63091814

Муниципальные депутаты 18 округов Москвы, Санкт-Петербурга и Колпино выступили с публичным заявлением, потребовав отставки президента РФ Владимира Путина. В понедельник, 12 сентября, обращение опубликовала в Twitter депутат петербургского муниципального округа "Семеновский" Ксения Торстрем. Она призвала других муниципальных депутатов присоединиться к заявлению.

"Мы, муниципальные депутаты России, считаем, что действия президента В. В. Путина наносят вред будущему России и ее гражданам. Требуем отставки Владимира Путина с поста президента РФ!" - говорится в тексте обращения, подписи под которым поставили около 20 депутатов. Торстрем подчеркнула, что "текст петиции лаконичный" и никого не "дискредитирует". 

Призывы к отставке Путина в Москве и Санкт-Петербурге

Аналогичные заявления муниципальных депутатов стали появляться еще на прошлой неделе. 7 сентября совет депутатов санкт-петербургского МО "Смольнинское" постановил направить в Госдуму обращение с призывом отстранить Путина от должности по причине госизмены. Признаками таковой они назвали последствия решений президента: уничтожение подразделений армии России, гибель и увечья молодых и трудоспособных граждан РФ, ущерб российской экономике и расширение НАТО, а также оснащение украинской армии современной западной техникой, которое противоречит заявленной цели ее "демилитаризации".

Один из питерских мундепов, поддержавших инициативу, Никита Юферев, сообщил DW, что 8 сентября ему и другим депутатам МО "Смольнинское" пришли вызовы в полицию. Там на них составили протоколы о "дискредитации" российской армии.

Кроме того, 8 сентября совет депутатов московского муниципального округа "Ломоносовский" 8 сентября попросил Путина уйти в отставку. В опубликованном обращении к президенту московские мундепы пишут, что сменяемость власти важна для успешного развития страны, а у Путина после второго срока "все пошло как-то наперекосяк: удвоение ВВП не случилось, минимальная зарплата не выросла до заявленных показателей, из России массово уезжают умные и работоспособные люди, обещанной стабильности нет и в помине".

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