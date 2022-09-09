Московские мундепы попросили Путина уйти в отставку

Депутаты московского МО "Ломоносовский" попросили Путина уйти в отставку. Они указывают, что его модель управления "безнадежно устарела" и препятствует развитию России.

Совет депутатов московского муниципального округа "Ломоносовский" 8 сентября попросил президента РФ Владимира Путина уйти в отставку. В опубликованном обращении к президенту московские мундепы пишут, что сменяемость власти важна для успешного развития страны, а у Путина после второго срока "все пошло как-то наперекосяк: удвоение ВВП не случилось, минимальная зарплата не выросла до заявленных показателей, из России массово уезжают умные и работоспособные люди, обещанной стабильности нет и в помине".

"Риторика, которую используете вы и ваши подчиненные, на протяжении длительного времени была пронизана нетерпимостью и агрессией, что в конечном итоге фактически отбросило нашу страну в эпоху Холодной войны. Россию опять начали бояться и ненавидеть, мы снова грозим всему миру ядерным оружием", - продолжают депутаты МО "Ломоносовский".

Они резюмируют, что взгляды Путина и его модель управления "безнадежно устарели, и препятствуют развитию России и ее человеческого потенциала". В связи со всем этим, московские мундепы просят президента России "освободить себя от занимаемой должности".

Московские мундепы обратились также к Собянину

На том же заседании 8 сентября депутаты Ломоносовского округа приняли обращение также и к мэру Москвы Сергею Собянину. Они заявили, что в Москве фактически не работает система местного самоуправления, а на районном уровне сложилось двоевластие, которое тормозит любые инициативы местных жителей и их представителей.

Петербургские мундепы призвали отправить Путина в отставку за госизмену

7 сентября совет депутатов санкт-петербургского МО "Смольнинское" постановил направить в Госдуму обращение с призывом отстранить Путина от должности по причине госизмены. Признаками таковой они назвали последствия решений президента: уничтожение подразделений армии России, гибель и увечья молодых и трудоспособных граждан РФ, ущерб российской экономике и расширение НАТО, а также оснащение украинской армии современной западной техникой, которое противоречит заявленной цели ее "демилитаризации".

Один из питерских мундепов, поддержавших инициативу, Никита Юферев, сообщил DW, что 8 сентября ему и другим депутатам МО "Смольнинское" пришли вызовы в полицию. Там на них составили протоколы о "дискредитации" российской армии.

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