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Посольство США в КиевеФото: Edgar Su/REUTERS
КонфликтыСША

США заявили о планах РФ ударить по инфраструктуре Украины

Ольга Лебедева
2 ч. назад

Госдепартамент США призвал сограждан в Украине покинуть эту страну из-за угрозы атак на ее гражданскую инфраструктуру в ближайшие дни. Информацию об угрозе получили американские спецслужбы.

https://www.dw.com/ru/ssa-predupredili-o-planah-rf-udarit-po-infrastrukture-ukrainy/a-62897140

Госдепартамент США призвал сограждан в Украине покинуть эту страну из-за угрозы обстрелов ее гражданской инфраструктуры войсками РФ. "Государственный департамент располагает информацией о том, что Россия наращивает усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины в ближайшие дни. Российские удары в Украине представляют постоянную угрозу для гражданского населения и гражданской инфраструктуры. Посольство США призывает граждан США покинуть Украину сейчас, используя частные наземные транспортные средства, если это безопасно", - указывается в заявлении, размещенном на сайте посольства США в Украине во вторник, 23 августа.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство США опубликовало ряд рекомендаций на случай атаки. "Если вы услышите громкий взрыв или сирены, немедленно ищите укрытие. Если вы находитесь в доме или здании, перейдите на самый нижний уровень с наименьшим количеством внешних стен, окон и проемов; закройте все двери и сядьте возле внутренней стены, подальше от окон и проемов", - написано в документе.

Госдепартамент также указал на "крайне нестабильную ситуацию с безопасностью на всей территории Украины", которая "может ухудшиться без предупреждения". Он призвал граждан США "сохранять бдительность и предпринимать необходимые шаги для своей осведомленности о безопасности".

У Вашингтона есть информация о планируемых атаках РФ в Украине

Ранее агентство Reuters и газета The New York Times сообщили, что в распоряжении США имеются разведывательные данные о планах России в ближайшее время нанести новые удары по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины. "У нас есть информация, что Россия активизирует усилия с целью нанести удары по гражданской инфраструктуре Украины и госучреждениям в ближайшие дни. Учитывая послужной список РФ в Украине, мы обеспокоены сохраняющейся угрозой, которую российские удары представляют для гражданского населения и гражданской инфраструктуры", - заявил официальный представитель американского правительства.

В администрации США указали, что рассекречивают предупреждение американских спецслужб, чтобы донести эту информацию до максимально широкой аудитории.

23 августа в Украине отмечают День государственного флага, а 24-го - День независимости. О возможных провокациях РФ в День независимости Украины заявил 22 августа президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что предупредил об этом и нескольких мировых лидеров, в частности президента Франции Эмманюэля Макрона и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Зеленский отметил, что оповещенные им лидеры "понимают, что делают оккупанты и чем это грозит, и понимают, что Украина этого не будет терпеть".

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