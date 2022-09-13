На 203-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 14 сентября (время московское).

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Владимир Зеленский посетил освобожденный Изюм в Харьковской области. Об этом в Facebook сообщила 25-я отдельная Сечеславская воздушно-десантная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ). Над городом подняли флаг Украины. "В торжествах приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, заместитель министра обороны Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений, которые несколько дней назад освободили город", - говорится в сообщении.

Reuters - о сделке Козака с Киевом

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Дмитрий Козак Фото: Dominique Boutin/Sputnik/dpa/picture alliance

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в начале войны подготовил предварительное соглашение с Киевом, которое удовлетворило бы требованию Москвы о том, чтобы Украина не входила в НАТО. Однако президент РФ Владимир Путин отверг договоренности и продолжил военную кампанию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника, близких к российскому руководству. По словам собеседников, Козак сказал Путину, что, по его мнению, достигнутая им договоренность устраняет необходимость для России проводить широкомасштабную оккупацию Украины, и рекомендовал президенту РФ принять соглашение. При этом, отвечая на запрос Reuters прокомментировать информацию, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил: "Это не имеет абсолютно никакого отношения к реальности. Ничего подобного не было. Это абсолютно неверная информация".

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Российские силы планируют передислоцировать четыре батальона "кадыровцев" под Херсон. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины. По данным разведки, ВС РФ пытаются усилить группировку под оккупированным Херсоном за счет имеющихся резервов.

Украинские солдаты будут проходить обучение в Дании

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Копенгаген и Киев договорились, что украинские солдаты будут проходить обучение в Дании. Об этом заявил в украинской столице министр обороны Мортен Бёдсков. Он встретился 13 сентября с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Ранее была достигнута договоренность, что Дания осенью направит в Великобританию 130 инструкторов для подготовки украинских солдат.

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Тверской районный суд Москвы прекратил производство по административному делу актрисы Кристины Асмус, которую ранее обвинили в "дискредитации" ВС РФ. Производство прекращено в связи с отсутствием состава преступления и многочисленными нарушениями, допущенными органами дознания. Заседание прошло в закрытом режиме, Асмус на него не пришла. Актрисе грозил штраф до 50 тысяч рублей (821 евро).

Председатель ЕК 14 сентября хочет посетить Киев



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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) намерена 14 сентября посетить Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Темой их диалога станет обеспечение доступа Украины к внутреннему рынку Евросоюза. Об этом сообщила сама фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте с речью о положении ЕС. Одновременно она анонсировала экстренную помощь Украине, направленную на восстановление местных школ. Объем этой помощи составит 100 млн евро.

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В результате ночного обстрела ряда районов Николаева два человека погибли и три были ранены, сообщила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева. Кроме того, по ее словам, были повреждены и частично разрушены многоэтажные жилые дома, офисный центр, школа, а также другие здания. "Ни одно из мест попадания ракет не имеет отношения к военным объектам, там даже вблизи их нет", - отметила Замазеева.

В свою очередь председатель областной военной администрации Виталий Ким предупредил, что в течение этого дня в Николаеве возможны обстрелы "объектов тепло- и электрогенерации". Он призвал горожан держаться подальше от таких объектов и следить за сигналами тревоги.

++09.00++

Из-за нехватки вооружения Россия "почти наверняка" стала все чаще закупать его в странах, против которых введены жесткие международные санкции, таких как Иран и Северная Корея. Об этом говорится в последней сводке британской разведки. В качестве примера в документе упомянут сбитый украинскими войсками 13 сентября в районе Купянска беспилотный летательный аппарат Shahed-136, который РФ закупила у Ирана. Этот случай свидетельствует о том, что "Россия пытается использовать эту систему для нанесения тактических ударов, а не по стратегическим целям в глубине украинской территории", подчеркивает британская разведка.



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Минувшей ночью российские войска трижды обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район. "Сам Никополь был атакован дважды. В городе повреждены до 20 домов, несколько газопроводов и линий электропередач. Без света остались почти 3 тысячи семей. Часть уже подключили. Энергетики продолжают чинить сети", - сообщил в Telegram-канале председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Он уточнил, что люди не пострадали. Всего было выпущено около 75 снарядов.



Николаев подвергся массированному обстрелу

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Массированному обстрелу этой ночью подвергся Николаев, в числе прочего повреждены несколько жилых домов, сообщил мэр города Александр Сенкевич. По его словам, сейчас аварийные бригады и коммунальщики расчищают проезд для общественного транспорта на некоторых улицах. "Собираем подробную информацию о последствиях обстрела. Подробности сообщу вам позже", - добавил Сенкевич.

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Даже если Кремль решится на всеобщую мобилизацию, Минобороны России, скорее всего, не сможет справиться с крупномасштабным призывом, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW) . "Российская тренировочная база, похоже, перегружена подготовкой ограниченного числа добровольческих батальонов, находящихся в настоящее время на местах. России, вероятно, сначала придется значительно расширить свою тренировочную базу, а это трудоемкий процесс", - констатируют аналитики, отмечая и нехватку военной техники, чтобы укомплектовать большое количество новых подразделений.

++06.15++

C момента подписания в июле Россией и Украиной при посредничестве Турции и ООН соглашения о вывозе украинского зерна по Черному морю украинские порты покинули 129 судов более чем с 2,8 млн тонн зерна на борту, сообщили в Совместном координационном центре в Стамбуле.

++05.00++

Корабельная группа россиян в Черном море увеличена до 16 единиц, сообщило оперативное командование "Юг". В числе кораблей на боевом дежурстве находятся четыре надводных и один подводный носитель ракет типа "Калибр". Кроме того, в группе маневрируют три больших десантных корабля, добавило украинское командование.

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Объединение германских округов (Deutscher Landkreistag) предупредило о риске повторения ситуации с беженцами 2015 и 2016 годов. "Во многих местах достигнуты пределы возможностей, когда речь идет о приеме и размещении украинских беженцев. Мы не хотим условий, как в 2015-2016 годах, но движемся к этому", - заявил председатель объединения Райнхард Загер (Reinhand Sager).

По его словам, основная проблема сегодня заключается в поиске жилья для беженцев, обеспечении доступа к медицинской помощи, а также в предоставлении мест в детских садах и школах. "Мы ожидаем, что федеральные земли и федеральное правительство возместят муниципальные расходы на беженцев", - сказал Загер, призвав провести саммит, посвященный этой проблеме.

Байден отметил "значительный прогресс" ВСУ

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Президент США Джозеф Байден отметил "значительный прогресс" Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления на востоке страны, но подчеркнул, что пока рано говорить, стало ли оно поворотным моментом в войне. "На этот вопрос нет ответа. Трудно сказать. Ясно, что украинцы добились значительного прогресса. Но я думаю, что предстоит долгий путь", - сказал глава Белого дома.

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Боевые машины пехоты Marder в Баварии Фото: Armin Weigel/dpa/picture alliance

Председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) обвинил правительство Германии в ненужных колебаниях в вопросе дополнительных поставок Киеву тяжелых вооружений. Политик призвал выдать разрешение на экспорт БМП Marder, не используемых бундесвером, подчеркнув, что согласен в этом вопросе с лидерами партии "Союз-90/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП). Война России против Украины длится уже почти семь месяцев, и, хотя у Украины сейчас "на удивление" хорошие позиции, "мы могли бы сделать больше", заявил Мерц.

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Из вечернего обращения президента Украины Владимира Зеленского следует, что ВСУ освободили уже около 8000 квадратных километров территории Украины. "Подробно проанализировали ситуацию на освобожденной территории нашего государства. В настоящее время стабилизационные мероприятия завершены в районах общей площадью более 4000 квадратных километров, еще примерно на такой же освобожденной территории стабилизация продолжается", - заявил глава украинского государства. Накануне Киев сообщал о 6000 квадратных километров.

Кроме того, Зеленский рассказал, что власти начали выплаты пенсий сразу за пять месяцев в Балаклее и в Граково. "Все украинские пенсионеры на освободившейся территории получат выплаты", - пообещал президент.

Хроника событий 13 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 13 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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