Подозреваемый в госизмене депутат Рады Козак объявлен в розыск

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск депутата парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака в четверг, 20 мая. В тот же день Печерский суд в Киеве дал СБУ разрешение на его задержание по подозрению в пособничестве в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

"Прокуроры и следователи будут просить суд о заключении подозреваемого под стражу с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн", - сказано в сообщении пресс-службы офиса генпрокурора Украины. В пересчете на евро эта сумма составляет порядка 9 миллионов.

Подозрение в госизмене и покушении на нацресурсы

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова объявила, что два народных депутата Украины - Виктор Медведчук и Тарас Козак подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в аннексированном Россией Крыму.

В связи с этим Медведчук сейчас находится под домашним арестом до 9 июля. И обвинение, и защита подали апелляцию на это решение суда. Первые добиваются содержания Медведчука под стражей с правом внесения залога, вторые - отмены домашнего ареста.

Тарас Козак, по данным правоохранительных органов Украины, сейчас находится в России. В то же время Медведчук утверждает, что Козак проходит лечение в Беларуси.

Дело в отношении кума Путина Медведчука

По словам генпрокурора Украины, в деле Виктора Медведчука три эпизода. Первый касается газового месторождения "Глубокая" на черноморском шельфе близ Керчи. В 2012 году разрешение на разработку месторождения получила украинская компания "Новые проекты", которую Генпрокуратура связывает с Медведчуком. По версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря.

Кроме того, следствие считает, что Медведчук в 2020 году передал находившемуся в России Козаку сведения о расположении секретного подразделения Вооруженных сил Украины. В-третьих, Медведчука подозревают в антиукраинской деятельности. Речь идет о "создании инфраструктуры влияния в пользу РФ через трудовых мигрантов, которые едут из Украины в Россию", заявил глава СБУ Иван Баканов.

Медведчук назвал это "политической расправой" и пообещал сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность.

Тарас Козак - владелец прокремлевских каналов 112, News One и ZIK, попавших под санкции и закрытых в Украине. Считается, что фактически эти СМИ принадлежат Виктору Медведчуку, которого многие в Украине называют "внутриукраинским агентом Кремля". Его дочь крестили президент Владимир Путин и жена Дмитрия Медведева Светлана.

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