Адвокаты и прокуратура обжаловали домашний арест Виктора Медведчука

Защита депутата Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене, обжаловала решение суда о мере пресечения. "Адвокаты внесли апелляцию на определение Печерского суда о домашнем аресте Медведчука. Уверен, незаконное решение будет отменено уже в ближайшее время", - сообщил во вторник, 18 мая, депутат фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин в Telegram.
Между тем сторона обвинения также опротестовала решение о домашнем аресте Виктора Медведчука. Офис генпрокурора настаивает "на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 миллионов 930 гривен", - заявили в пресс-службе ведомства.
Печерский районный суд Киева 14 мая отправил Медведчука, которого СМИ называют кумом президента РФ Владимира Путина, под круглосуточный домашний арест до 9 июля. При этом судья отклонил ходатайство прокуратуры, просившей заключить под стражу политика, подозреваемого в государственной измене. 11 мая Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в офисе партии, в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской улице и еще двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Дело в отношении Медведчука
По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, в деле Виктора Медведчука три эпизода. Первый касается газового месторождения "Глубокая" на черноморском шельфе близ Керчи. В 2012 году разрешение на разработку месторождения получила украинская компания "Новые проекты", которую Генпрокуратура связывает с Медведчуком. По версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря.
Кроме того, следствие считает, что Медведчук в 2020 году якобы передал находившемуся в России украинскому депутату Тарасу Козаку сведения о расположении секретного подразделения Вооруженных сил Украины. В-третьих, Медведчука подозревают в антиукраинской деятельности. Речь идет о "создании инфраструктуры влияния в пользу РФ через трудовых мигрантов, которые едут из Украины в Россию", заявил глава СБУ Иван Баканов.
Медведчук пообещал не покидать страну и сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность. Происходящее он назвал "политической расправой".
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Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс