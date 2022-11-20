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ЗРК Crotale в Греции (фото из архива)Фото: Orestis Panagiotou/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Франция передала Киеву две батареи ЗРК Crotale

Александра Иванова
38 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 20 ноября.

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На 270-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 20 ноября (время московское).

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Париж передал Киеву две батареи ЗРК Crotale, а также две ракетные системы залпового огня, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Le Journal du Dimanche. По его словам, запрос Киева о предоставлении радиолокационных станций сейчас рассматривается.

Хроника событий 20 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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