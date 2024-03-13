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Россия отвергла призыв МАГАТЭ вернуть Запорожскую АЭС Киеву

Сергей Гуща
13 марта 2024 г.

Призывы передать ЗАЭС Украине или под международный контроль в Москве рассматривают как "посягательство на суверенитет и территориальную целостность России", заявили в МИД.

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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (фото из архива)Фото: Dmytro Smolyenko/Ukrinform/abaca/picture alliance

Россия отвергла призыв Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) незамедлительно вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины.  "Любые резолюции, а также заявления официальных лиц и международных организаций, призывающие к "возвращению" ЗАЭС Украине или установлению над ней международного контроля, рассматриваются нами как попытка посягательства на суверенитет и территориальную целостность России", - говорится в сообщении российского МИД, опубликованном в среду, 13 марта, на его сайте. 

В сообщении также утверждается, что Россия и дальше будет "усиливать защиту ЗАЭС и города Энергодара, чтобы не дать Украине возможность ее нарушать". 

Четвертая резолюция МАГАТЭ с осуждением действий России

Соответствующую резолюцию совет управляющих МАГАТЭ поддержал большинством голосов 7 марта. "Документ, в частности, призывает Россию к срочному выводу с территории ЗАЭС всего несанкционированного персонала, включая военных, и к немедленному возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины", - сообщило министерство энергетики Украины.

В принятом документе также выражена серьезная обеспокоенность нестабильным состоянием ядерной безопасности и защищенности на ЗАЭС. Особенно, как отмечается, это касается отсутствия квалифицированного персонала на площадке, пробелов в проведении планово-предупредительных работ, уязвимости систем водоснабжения и электроснабжения, а также установки противопехотных мин в буферной зоне между внутренним и внешним периметром ЗАЭС.

Это уже четвертая резолюция Совета управляющих МАГАТЭ, в которой осуждаются действия России против украинских ядерных объектов. По данным МАГАТЭ, за последние 18 месяцев ЗАЭС восемь раз отключалась от внешнего электроснабжения и работала за счет аварийных дизель-генераторов. 

Российские войска захватили Запорожскую АЭС 4 марта 2022 года. ЗАЭС - крупнейшая атомная электростанция в Европе, имеющая 6 энергоблоков суммарной мощностью в 6 гигаватт. Россия в сентябре 2022 года аннексировала Запорожскую область, фактически она сумела оккупировать только ее часть. 

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