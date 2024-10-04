На том берегу - армия РФ. Репортаж из Никополя

Каждый день в Никополь - город на берегу обмелевшего Каховского водохранилища - прилетают снаряды и дроны-камикадзе. По ту сторону Днепра - армия РФ и захваченная ею Запорожская атомная электростанция.

"Вот наш пляж, вот наше водохранилище. Раньше было", - через окно автомобиля 30-летний житель Никополя Владислав показывает луг, поросший травой и молодыми деревьями. Чуть дальше - узкая полоса воды.

Никопольский район на юге Днепропетровской области лежит на берегу обмелевшего Каховского водохранилища. В июне 2023 года была разрушена плотина контролируемой армией РФ Каховской гидроэлектростанции. Вода из водохранилища хлынула вниз по руслу Днепра, подтопив населенные пункты в Херсонской области. Более месяца у жителей Никопольского района не было воды.

"Вот уже и тот берег", - продолжает Владислав, показывая на охладительную башню и трубы, возвышающиеся на горизонте.

Весной 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения, армия РФ оккупировала юг Херсонской и Запорожской областей, взяв под контроль Запорожскую атомную электростанцию ​​возле Энергодара. С тех пор Никополь находится менее чем в пяти километрах от российской артиллерии, а с недавних пор и дронов-камикадзе.

Россияне используют атомную электростанцию ​​как тренировочную площадку для пилотов FPV-дронов, заявил Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО. "Эти пилоты терроризируют Никополь, используя украинский город с гражданским населением в качестве полигона", - добавил Коваленко.

"Дарить людям свет"

По информации мэра Александра Саюка, за время полномасштабной войны население некогда стотысячного города сократилось вдвое. Несмотря на постоянные обстрелы, Владислав остается дома. Здесь он работает мастером в энергетической компании ДТЭК. С ним и его коллегами мы едем по вызову в самый опасный район города, расположенный на берегу водохранилища. Очередной обстрел повредил электросеть, и жители нескольких улиц остались без света.

Мастера возобновляют поврежденную обстрелами электросеть в Никополе, сентябрь 2024 года. Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Энергетики приезжают на вызов не сразу - из-за угрозы повторных ударов. "Убегали от дронов несколько раз", - объясняют они. Люди прячутся во время угрозы артобстрела и приближения дронов-камикадзе.

Такая угроза застает энергетиков и здесь, на берегу водохранилища, где из укрытий есть разве что погреба местных жителей. "Нас видно, как на ладони", - пожимает плечами 27-летний мастер Максим. Переждав тревогу под посеченными осколками заборами, энергетики берутся за работу. "Приятно дарить людям свет, - рассуждает Максим. - Если люди здесь живут, то почему я сюда не поеду?".

Мастер Максим (на переднем плане), Никополь, сентябрь 2024 года. Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

"Разве мы не хозяева?"

Среди пустынной улицы появляется пенсионерка. Елена идет кормить собак во дворе своего сгоревшего дома. Он вспыхнул от попадания двух дронов-камикадзе. В это время женщина была на работе на одном из местных заводов. Его также атакуют дроны. "И каждый раз - на моей смене, - жалуется женщина. - Так что я не выдержала". Женщина уволилась и переехала в квартиру сестры, подальше от берега. "Наш переулок глухой. Разве что бабушки живут. Да и я бы жила", - вздыхает Елена.

Обмелевшие Каховское водохранилище, сентябрь 2024. Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

"Скорее кормите собак и домой", - подгоняет женщину мастер Владислав. "А то я не знаю", - спокойно отвечает Елена и уходит.

Пока мастера чинят электропроводку, на улицу выходят две пенсионерки - Людмила и Фаина, едва ли не единственные жительницы этой улицы. "Как видите, живы", - отвечает на вопрос о последствиях обстрелов Людмила. "Бьют нас, - продолжает она. - Кота убили - не моего, но я его кормила". У женщин по связке ключей - от домов уехавших соседей. Они кормят оставленных во дворах домашних животных.

Дом Людмилы тоже поврежден. Перед домом - яркие цветы. "А чего я их не буду сажать? Я на своей земле", - говорит женщина и добавляет. - Все у нас было. Разве мы не хозяева?".

Местная жительница Людмила возле своего дома, Никополь, сентябрь 2024 года. Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

"Вы видели наш пляж?" - спрашивает она и приглашает на экскурсию по руинам. В отличие от энергетиков, она гуляет здесь без всякого страха. Когда неподалеку раздаются взрывы, женщина даже не реагирует.

"Я не смогу им подчиниться"

Даже в центре Никополя мало прохожих. Куда больше здесь коммунальщиков. Они подметают улицы и красят автобусные остановки. По пустой дорогой курсируют автобусы. Возле горсовета работает фонтан. "Жизнь напряженная, тяжелая. Но люди живут, - рассказывает мэр города Александр Саюк. - Предприятия, хоть и не в полном объеме, но работают".

Коммунальщик подметает улицу, Никополь, сентябрь 2024. Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

До полномасштабной войны Никополь считался одним из самых больших промышленных городов Украины. "Человек утром выходит на работу и не знает, вернется ли", - возвращает в настоящее Саюк. По его информации, за время полномасштабной войны погибли 60 гражданских никопольчан, более 400 были ранены.

36-летний Михаил вспоминает, каким увидел родной Никополь, вернувшись с военной службы в начале этого года. "Я увидел разрушенные дома, я увидел, как выросло кладбище и как мало здесь осталось людей", - рассказывает мужчина, сидя на летней площадке кафе. Он, работник одного из местных заводов, отправился служить в первые дни полномасштабного вторжения. "Я моделировал ситуацию: вот россияне заняли Украину, вот она в составе России. Как я буду жить? Я не смогу им подчиниться", - вспоминает мужчина.

Местный житель Михаил, Никополь, сентябрь 2024. Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

В военкомат Михаила отвез его отец, который тоже решил пойти защищать родину. Так мужчины оказались в 60-й пехотной бригаде, которая воевала на разных направлениях и впоследствии стала механизированной. Михаил командовал артиллерийской батареей, отец служил водителем-механиком. "Было очень тяжело наблюдать, как по подразделению моего отца работала вражеская артиллерия. За час я выкурил пачку сигарет", - вспоминает Михаил. Во время очередного артобстрела его отец получил ранение - осколок снаряда остался в груди. Поэтому в начале прошлого года мужчина уволился из армии.

"Меня спасает работа"

Через год Михаил, который и сам испытывает проблемы со здоровьем из-за контузии, также демобилизовался - чтобы ухаживать за уже 57-летним отцом с инвалидностью. "Я не знаю, как можно вернуться с войны. Еще и с ощущением незавершенного дела", - говорит о своей адаптации к гражданской жизни Михаил. Он вернулся на работу на завод и прошел психологическую реабилитацию.

Теперь Михаил и сам подбадривает коллег, когда они прячутся от российских атак в убежище. "Надо беречь свою нервную систему", - объясняет им мужчина. В то же время он относится с пониманием к коллегам, выехавшим из Никополя. "Они не могут с этим справиться", - добавляет Михаил.

На заводе остается и 49-летняя Лилия Шемет. "Сейчас я одна. Но меня спасает работа", - говорит женщина. После окончания смены она едет домой в пригород Никополя - поселок Червоногригоровку. Во дворе ее встречают щенки и кот. В доме, где раньше жила большая семья, теперь пусто.

Местная жительница Лилия Шемет во дворе своего дома в Червоногригоровке, сентябрь 2024 года. Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Сначала эвакуировались ее старшие дочери вместе с детьми. Затем завод предоставил санаторий в безопасном месте для младших детей Лилии. А через год погиб ее муж - он работал на восстановлении разрушенных зданий. Позднее снаряд прилетел и во двор Лилии - убил ее собаку и повредил дом. "Я хотела уволиться и уехать, - вспоминает свое состояние женщина. - Но я нашла себя в работе. Хожу на курсы, учусь водить грузовик. Я стараюсь постоянно быть при деле. Чтобы меньше мыслей лезло в голову".

На выходные Лилия едет к детям в санаторий. А каждый вечер звонит им, чтобы узнать, как прошел их день и сделали ли они домашнее задание. "У них нет того детства, что до войны, - говорит женщина. - Они мыслят, как взрослые люди". Дети застали первые обстрелы поселка, поэтому каждый раз спрашивают маму, было ли дома громко. "А что я могу им сказать? - вздыхает Лилия. - Они же читают новости".

Лилия Шемет Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Женщина ложится спать в гостиной, где раньше ужинала вся семья. Окно оставляет приоткрытым - чтобы услышать, как подлетают дроны.

"Охота на спасателей"

По словам местных, в последнее время армия РФ обстреливает Никополь и пригород в основном днем. "Более десяти раз в сутки", - отмечает Игорь Ткачук, начальник 28-й государственной пожарно-спасательной части, стоя возле затянутого дымом здания - объекта гражданской инфраструктуры. Уже второй день его коллеги пытаются потушить пожар, вспыхнувший от попадания двух мин в крышу здания.

Здание, разрушенное в результате попадания мин и пожара, Никополь, сентябрь 2024 года. Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

"Здание расположено неподалеку от береговой линии. Во-первых, враг все видит. Во-вторых, сюда долетают артснаряды и дроны. Время, чтобы укрыться - минимальное", - объясняет Ткачук. Более десяти раз спасателям приходится прерывать работу и спускаться в подвал. Они, как и энергетики, часто становятся жертвами повторных ударов.

"Они происходят почти каждый день", - говорит Ткачук. Из-за этого его отряд потерял одного спасателя, еще четверо получили ранения. Повторные обстрелы разбили девять пожарных автомобилей. Ткачук называет это "охотой на спасателей".

Игорь Ткачук, начальник 28-й государственной пожарно-спасательной части, Никополь, сентябрь 2024 года. Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

"Сначала они использовали артиллерию и реактивные системы залпового огня. А в последнее время - в основном дроны. Они дешевле и очень быстрые", - рассуждает Ткачук.

На вторые сутки на пепелище пожарные выглядят измученными. На кадрах видео, снятых одним из них ночью, ребята по очереди выходят в холл, над которым вот-вот рухнет крыша, чтобы перекусить принесенными кем-то бутербродами.

"За***ли эти пожары", - говорит спасатель. "Не то слово", - жуя, поддакивает ему коллега. "И дроны эти за***ли", - продолжает тот и тоже откусывает бутерброд.