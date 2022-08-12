Селфи в цветах флага Украины

ИскусствоГерманияСелфи в цветах флага Украины To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoИскусствоГерманияНаталья Смоленцева12.08.202212 августа 2022 г.Каждое утро Франк Вильде публикует новый снимок из лифта. На Инстаграме у берлинского стилиста - 100 тысяч подписчиков. Но с начала войны России против Украины на снимках неизменно присутствуют украинские мотивы.https://www.dw.com/ru/selfie-v-cvetah-flaga-ukrainy/video-62794944Реклама