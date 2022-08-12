Селфи в цветах флага Украины

Наталья Смоленцева

12.08.2022 12 августа 2022 г.

Каждое утро Франк Вильде публикует новый снимок из лифта. На Инстаграме у берлинского стилиста - 100 тысяч подписчиков. Но с начала войны России против Украины на снимках неизменно присутствуют украинские мотивы.