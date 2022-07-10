 ООН: И Россия, и Украина ответственны за гибель мирных жителей в ходе войны | Новости из Германии об Украине | DW | 10.07.2022

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Украина

ООН: И Россия, и Украина ответственны за гибель мирных жителей в ходе войны

В докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека говорится, что как российские, так и украинские войска вели боевые действия из гражданских объектов, где были мирные жители.

Местные жители на кладбище со свежими могилами в поселке Старый Крым под Мариуполем, 22 мая 2022 года

Кладбище со свежими могилами в поселке Старый Крым под Мариуполем

С начала российского вторжения в Украину информационное агентство Associated Press (AP) и документальная программа "На передовой" (Frontline) канала PBS выявили сотни потенциальных военных преступлений. Хотя большинство из них, по всей видимости, были совершены Россией, Украина также причастна к некоторым из них, включая разрушение дома престарелых в поселке Старая Краснянка Луганской области , пишет AP в субботу, 9 июля.

Полученные AP данные подтверждают сделанные ранее выводы ООН об ответственности за смерть мирных жителей обеих сторон конфликта.

В докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), выпущенном в конце июня, говорилось, что с начала войны в Украине как российские, так и украинские войска занимали позиции в жилых кварталах и вблизи гражданских объектов, не защищая присутствовавших там мирных жителей, как того требует международное гуманитарное право. В качестве примера подобных действий приводился обстрел дома престарелых в Старой Краснянке спустя две недели после вторжения России.

Десятки людей были заперты в доме престарелых

"Десятки пожилых людей и инвалидов, многие из которых были прикованы к постели, оказались запертыми внутри без воды и электричества. В результате нападения 11 марта начался пожар, который распространился по всему зданию. Часть пациентов и сотрудников спаслись", - указывает AP. По данным ООН, в живых остались минимум 22 пациента из 71, но точное число погибших остается неизвестным.

Украинские власти возложили вину на российские войска, обвинив их в убийстве более 50 беззащитных гражданских лиц в результате "жестокого и неспровоцированного нападения". Однако УВКПЧ считает, что, заняв боевую позицию внутри дома престарелых, вооруженные силы Украины "фактически превратили здание в мишень" и несут, возможно, не меньшую ответственность за гибель людей.

Обе стороны используют "живые щиты"

В докладе не содержится вывода, что какая-либо из сторон конфликта совершала военные преступления, но высказывается обеспокоенность, что Россия и Украина используют на войне подобные "живые щиты".

По данным ООН, к началу июля в ходе войны России против Украины погибли или получили ранения более 10 000 мирных жителей - в основном, в результате применения взрывчатых веществ в жилых районах. Из 4889 погибших гражданских лиц 335 - дети. При этом в организации не исключают, что реальные цифры могут быть гораздо выше.

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    Автор: Сергей Гуща


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