"Газпром" приостанавливает поставки газа во Францию

Французская компания Engie не оплатила июльские поставки в полном объеме, утверждает "Газпром". В то же время министр энергетики Франции заявила, что Россия использует газ в качестве оружия.

Российская компания "Газпром" с 1 сентября приостановит поставки природного газа французскому энергетическому концерну Engie. К вечеру вторника, 30 августа, ООО "Газпром экспорт" не получило в полном объеме платежи за сырье, поставленное французской стороне в июле по действующим контрактам, объяснила российская компания. Решение "Газпрома" останется в силе "до момента получения денежных средств за поставленный газ в полном объеме", указала российская сторона.

Между тем французские власти резко раскритиковали сокращение поставок газа из РФ. Очевидно, что Россия использует газ в качестве оружия, заявила 30 августа министр энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше радиостанции Inter Radio. По ее словам, во Франции готовятся к наихудшему сценарию - полному прекращению поставок российского газа к зиме. Ранее в этот же день представители Engie сообщили, что ожидают сокращения поставок "Газпромом" голубого топлива из-за "разногласий по контрактам".

Глава Минэнергетики Франции: Хранилища заполнены на 90 процентов

Глава Минэнергетики добавила, что газовые хранилища во Франции заполнены более чем на 90 процентов, и запасов газа стране хватит, чтобы пережить "обычную" зиму. По ее словам, необходимо снизить потребление электричества и газа, чтобы избежать их нормирования в случае наступления непривычных для страны холодов. Премьер-министр Франции Элизабет Борне в понедельник призвала компании к октябрю подготовить планы экономии энергоресурсов, подчеркнув, что в случае их нехватки промышленные предприятия пострадают первыми, поскольку у властей не останется другого выбора, как нормировать распределение газа и электричества.

Поставки российского газа французской компании Engie резко сократились с начала широкомасштабной военной агрессии России против Украины. Днем ранее компания подтвердила сообщения о переговорах с алжирской Sonatrach об увеличении поставок энергоносителей во Францию. До войны Франция покупала у РФ примерно 17 процентов потребляемого в стране природного газа.

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