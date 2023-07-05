МАГАТЭ не обнаружило признаков минирования ЗАЭС

На 497-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий среды, 5 июля (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский посетит Болгарию. Эту информацию, ранее появившуюся в СМИ, подтвердил в эфире болгарского телеканала TV1 министр обороны этой страны Тодор Тогарев. По его словам, подготовка к приезду Зеленского "продолжается уже некоторое время". "Этот визит важен для нас самих, мне жаль, что информация просочилась. Я надеюсь, что это не помешает приезду украинского президента", - цитирует его слова "Украинская правда". Болгарские СМИ сообщали, что Зеленский приедет в Болгарию 6 июля.

"Коммерсант": Один из дронов 4 июля упал на крышу военного объекта в Подмосковье

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По данным издания "Коммерсант", один из дронов, перехваченных утром 4 июля в Новой Москве и Московской области, упал на крышу военного объекта - административного здания 45-й бригады ВДВ. "Несмотря на взрыв, эквивалентный по мощности 1 кг в тротиловом эквиваленте, обошлось без жертв, пострадавших и серьезных разрушений, повредило лишь несколько листов металлической кровли, которые оперативно заменили", - пишет газета. 45-я гвардейская бригада специального назначения ВДВ базируется в поселке Кубинка городского округа Одинцово. Как отмечается далее, БПЛА, по предварительной информации, были отправлены с территории Украины ночью, а утром вторника должны были поразить объекты в московском регионе. Помимо здания 45-й бригады ВДВ, одной из целей, по всей вероятности, был аэропорт Внуково, который на несколько часов прерывал работу, пишет "Коммерсант". Четыре беспилотника были уничтожены в воздухе, еще один был сбит с курса, заявляло ранее Минобороны РФ.

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Основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину 4 июля вернули оружие, изъятое при обыске 24 июня в его загородном коттедже в поселке "Северный Версаль" под Санкт-Петербургом, пишет интернет-издание "Фонтанка". По его данным, кроме прочего,речь идет о наградном пистолете Glock, врученном главе ЧВК министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Кроме того, среди арсенала, возвращенного его владельцу, - два карабина "Сайга", нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическая винтовка "АРка" и еще несколько ружей и пистолетов, указывают журналисты. По их сведениям, Пригожина официально пригласили, чтобы забрать оружие, в управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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Экс-глава МВД Украины и бывший генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что уходит из армии в связи с инвалидностью. "Киев, Николаевщина, Бахмут. Честь было служить в такой Армии, с такими людьми, в такое время. Но физиология неумолима - военная врачебная комиссия установили инвалидность, что привело к приказу о снятии с воинского учета", - написал он в Facebook , при этом не указав о характере инвалидности. Луценко отметил, что намерен "приближать победу в качестве волонтера".

Командующий британских ВС: РФ утратила половину боеспособности

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В ходе войны против Украины российская армия утратила половину своей боеспособности, при этом главный удар контрнаступления ВСУ еще впереди, заявил командующий вооруженными силами Великобритании Тони Радакин. Среди прочего, ВС РФ потеряли около 2500 танков, но Россия может производить в лучшем случае 200 танков в год, указал он на слушаниях в британском парламенте. В прошлом году РФ выпустила 10 млн артиллерийских снарядов, при этом имеет возможность производить не менее 1 млн снарядов в год, добавил Радакин. Одновременно британский адмирал отверг предположения о слишком медленном ходе украинского наступления, пишет Financial Times . Военная стратегия Киева, направленная на истощение сил противника, растяжение фронта и нанесение ударов, постепенно разрушает российские оборонительные рубежи, отметил он.

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На складе в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар, горят автопокрышки и емкости из-под автомобильного масла на площади 3500 кв. м, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на региональное ГУ МЧС. К тушению возгорания на улице Салова привлекли пожарный поезд и вертолет. "На месте работает передвижная лаборатория, она замеряет концентрацию вредных веществ в воздухе. К сожалению, отметили в МЧС, ветер сносит дым и гарь в сторону центра и жилых домов", - пишет издание.

МАГАТЭ не обнаружило признаков минирования ЗАЭС

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Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) внимательно следят за ситуацией на Запорожской АЭС, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси. "В ходе наших последних инспекций мы не зафиксировали каких-либо признаков минирования, однако мы по-прежнему сохраняем бдительность", - указал он журналистам в Токио, комментируя сообщения о готовящейся российскими силами диверсии. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг ЗАЭС напряженной и обвинил украинские власти в угрозе диверсии. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил об установке российскими военными на крышах нескольких энергоблоков ЗАЭС "предметов, похожих на взрывчатку".

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле города Валуйки из реактивных систем залпового огня "Град" со стороны ВСУ. В результате пострадала и была госпитализирована местная жительница, повреждены 33 частных домовладения и 11 автомобилей, написал он в Telegram . "Все службы на месте и помогают жителям закрыть тепловой контур. Электроэнергия на данный момент частично восстановлена на ряде улиц, но работы еще продолжаются", - указал далее Гладков. Он также сообщил об обстреле еще одного населенного пункта в Валуйском городском округе Белгородской области - села Карабаново. "Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждено 4 частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и кровля, а также заборы. Также повреждены два социальных объекта: ФАП и ДК", - сообщается далее.

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В результате обстрела поселка Краснооктябрьский Глушковского района Курской области, находящегося на границе с Украиной, повреждены газовая труба и электроподстанция, поселок обесточен, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Кроме того, поврежден многоквартирный дом и хозяйственные постройки, написал он в Telegram. "Также обстрелян животноводческий комплекс ООО "Победа" в Елизаветовке. Повреждены кровля и фасад", - указал глава Курской области далее и сообщил, что от обстрелов люди не пострадали.

Взрыв в оккупированном пригороде Донецка

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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга прекратил административные дела в отношении восьми местных жителей, задержанных 24 февраля, 2023 года в годовщину начала полномасштабной войны РФ против Украины, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Владислава Сосенского. Дела, открытые в связи с акцией возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко, прекращены в связи с отсутствием состава правонарушения, указали правозащитники в Telegram. Как поясняется далее, после задержания на петербуржцев были составлены протоколы по статье о нарушении коронавирусных ограничений, каждого оштрафовали на 4 тысячи рублей.

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В пригороде Донецка Ясиноватой, находящейся под контролем российских сил, раздался взрыв. Ясиноватая граничит с прифронтовой Авдеевкой. По данным издания "РБК-Украина", взрывы произошли в районе железной дороги. На фото и видео с места происшествия виден столб дыма.

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В Кремле опровергли данные американского издания Financial Times о том, что председатель КНР Си Цзиньпин лично предостерег президента РФ Владимира Путина от ядерного удара по Украине. "Я не могу этого подтвердить. Я могу лишь сказать, что по итогам этого важного визита председателя Си в Москву было предоставлено достаточно много информации, были заявления для прессы. Суть переговоров была четко изложена в принятых по итогам документах. Поэтому информации очень много. А все остальное является вымыслами", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее FT со ссылкой на неназванных западных и китайских чиновников сообщила, что в ходе государственного визита Си в Москву в марте он предостерег Путина от применения ядерного оружия в Украине. Сдерживание Кремля от использования ядерного оружия было центральным элементом кампании Пекина по восстановлению испорченных связей с Европой, указывает издание.

Президент Литвы: Итоги саммита НАТО в Вильнюсе не разочаруют Украину

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Итоги предстоящего саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, не разочаруют Украину и на нем будет сказано "больше, чем обычно", заявил президент Литвы Гитанас Науседа литовскому телеканалу LRT . Он выразил уверенность в том, что удастся договориться о соответствующих обязательствах перед Киевом, несмотря на продолжающиеся в настоящее время интенсивные дискуссии между странами альянса в этой связи. "Да, в самом деле… некоторые вопросы еще не решены, но думаю, что это дело ближайших дней", - отметил литовский президент. Науседа также заявил, что Украина получит на саммите в Вильнюсе "много", но не столько, как она максимально рассчитывает. Ранее в офисе президента Украины сигнализировали, что Владимир Зеленский приедет на саммит НАТО лишь в том случае, если на нем Киев получит ответ на свою заявку на вступление в альянс.

Хроника событий 5 июля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 4 июля 14.00 - 23.59 >>>

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