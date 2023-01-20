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Цветы у украинских памятников в РФ вызывают уважение

Федор Крашенинников, российский политолог и публицист, автор колонки для DW
Федор Крашенинников
Колонка
4 ч. назад

В условиях военно-полицейской диктатуры Путина любое выражение сочувствия и поддержки украинцам требует смелости, которую не стоит обесценивать, считает Федор Крашенинников.

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Цветы у памятника Лесе Украинке в Москве, 17 января 2023 года
Цветы у памятника Лесе Украинке в Москве, 17 января 2023 годаФото: AFP/Getty Images

После того, как результате ракетного удара по Днепру 14 января в одном доме погибли 45 человек, в том числе дети, во многих городах России прошла серия спонтанных акций солидарности с украинцами. Самые обычные люди в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах приходили к памятникам деятелям украинской культуры - Лесе Украинке или Тарасу Шевченко. Они возлагали к ним цветы, ставили свечи, оставляли детские игрушки и фотографии того самого дома, под обломками которого нашли свою смерть очередные жертвы российской агрессии. В Екатеринбурге и Костроме, где памятников великим украинцам нет, люди несли цветы, свечи и детские игрушки к памятнику жертвам советских политических репрессий.

Власти, которых такая форма выражения общественных настроений сначала застала врасплох, быстро сориентировались. Народные мемориалы традиционно уничтожают по ночам силами коммунальным служб, а участвующими в возложении цветов гражданами плотно интересуется полиция и другие карательные органы. В Москве для борьбы с народной акцией были привлечены провокаторы из провластных организаций.

Федор Крашенинников - российский политолог и публицист
Федор КрашенинниковФото: DW/P. Böll

Сочувствие жертвам в Днепре или протест против войны?

Можно ли считать акции у памятников, так или иначе связанных с Украиной, протестом россиян против войны? Может быть, это просто сочувствие жертвам, без всякого осуждения причин их гибели?

Путинская пропаганда стигматизировала и криминализировала не только осуждение агрессии, но даже и сочувствие Украине и ее гражданам. В России Украину и украинцев публично можно только проклинать и ненавидеть, а любые другие эмоции, а тем более их публичное выражение - это уже крамола, "дискредитация армии", статья, суд и наказание.

В такой атмосфере то, что люди не радуются ударам по Украине, а скорбят по их жертвам, является самым настоящим протестом против развязанной Путиным войны и сопутствующей ей милитаристской пропаганды. Судя по тому, какую реакцию вызывали эти тихие акции неповиновения, можно констатировать, что власти в России - в отличии от скептических настроенных наблюдателей - ничуть не сомневаются по поводу того, зачем люди идут к спонтанным местам скорби и реагируют на них именно как на протесты.

Антивоенные митинги в РФ сейчас невозможны

Законодательство современной России, а точнее его применение устроено так, что никакую массовую акцию без согласия власти нельзя не только провести, но даже и организовать. Рядовые участники несогласованных митингов сильно рискуют, а уж их организаторы - тем более.

Поэтому рассчитывать, что в России сейчас могут состояться крупные антивоенные митинги, шествия или какие-то другие акции протеста, не стоит. Все те, кто имел навыки или просто был готов организовывать уличные протесты против нынешней российской власти, были вынуждены уехать, сидят в тюрьмах, под домашними арестами или запуганы и сломаны репрессиями.

Вообще, примеров тому, когда в стране с авторитарным режимом, да еще и во время развязанной диктатором войны случались массовые протесты, в современной истории не найти. Люди в недемократических странах массово выходят с протестом на улицы только тогда, когда власть уже слаба, расколота внутри себя и не может или не хочет им помешать. К сожалению, до этого в России еще далеко. Путинская власть все еще сильна, агрессивна и демонстрирует готовность плотно заняться любым, кто начнет ей противодействовать.

Тем не менее, люди в России ищут и находят способы протестовать.

Акции несогласия не заслужили насмешек

Можно понять претензии по поводу количества протестующих и сомнения в их искренности, высказываемые украинцами или гражданами стран Запада, которые не имеют опыта жизни в условиях диктатуры. Современный человек только по фильмам и книгам может представить себе, что такое утренний обыск, арест и суд за несколько написанных в соцсетях слов, тюремное заключение за пикет и другие детали обыденной жизни в путинской России.

Тем не менее, соглашаться с тем, что люди в России не устраивают массовых акций протеста исключительно потому, что всем все нравится или потому что они этого попросту не хотят - это потакать путинской пропаганде, настаивающей на единении нации вокруг Путина.

Да, очень многие поддерживают Путина и его войну. Еще больше тех, кто просто молчит и никак не выражает своего отношения к происходящему, вполне обоснованно опасаясь попасть в беду за публичное выражение несогласия или даже сомнения. Но то, что в разных городах и России обычные люди находят возможности продемонстрировать свои отличные от насаждаемых пропагандой чувства и взгляды, не может не радовать. Зачем обесценивать эти акции и попрекать их участников малочисленностью и неготовностью к каким-то более радикальным шагам?

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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Федор Крашенинников, российский политолог и публицист, автор колонки для DW
Федор Крашенинников Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор колонки для DW.
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