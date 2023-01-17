По данным украинских СМИ и областных властей, к утру 17 января из-под завалов были спасены 39 человек. Число раненых составило к тому моменту 79 человек, в том числе 16 детей. 28 человек находятся в больницах, 10 из них - в тяжелом состоянии. 44 человека погибли, 25 - разыскиваются.