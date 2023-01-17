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Данил Билык
17 января 2023 г.
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Топ-тема

Дым в районе падения вертолета в Броварах

Под Киевом разбился вертолет с руководством МВД Украины

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