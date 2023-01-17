Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: что известно
Попадание российской ракеты в жилой дом в Днепре 14 января власти Украины называют самым масштабным ударом РФ по гражданским объектам с начала войны. Подробности - в фотогалерее DW.
Самый масштабный удар России по Днепру
Российская ракета попала в жилой дом по улице Набережная Победы в Днепре в субботу, 14 января, около 15.30. В результате разрушены два подъезда. Украинские власти называют этот удар по Днепру самым масштабным с начала войны.
Среди погибших - дети
По данным украинских СМИ и областных властей, к утру 17 января из-под завалов были спасены 39 человек. Число раненых составило к тому моменту 79 человек, в том числе 16 детей. 28 человек находятся в больницах, 10 из них - в тяжелом состоянии. 44 человека погибли, 25 - разыскиваются.
Многодневная поисково-спасательная операция
17 января: спасательно-розыскная операция на месте трагедии продолжалается четвертый день. По данным горсовета Днепра за 16 января, к тому моменту к работам были привлечены более 570 человек и более 100 единиц техники.
Десятки уничтоженных квартир
По предварительным данным городских властей Днепра, ракетным ударом уничтожены 72 квартиры дома и повреждены более 230. В частности, в замене нуждаются не менее 2500 квадратных метров окон. В ходе демонтажа разрушенных конструкций вывезли тысячи тонн обломков.
Разрушенные квартиры - и судьбы
Относительно числа жильцов разрушенных квартир поступает противоречивая информация. Так, заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко называл число в 100-200 человек. Между тем мэр Днепра Борис Филатов укаывает, что речь идет о 18-подъездном панельном доме, где проживали более 1100 человек.
Удар ракетой Х-22
Украинские военные заявляют, что атаку на многоэтажку осуществили из "района Курской области" России крылатой ракетой Х-22. "У ВСУ нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет", - сообщили в воздушном командовании "Центр". С начала войны по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа.
Ошибка и отставка Арестовича
Вскоре после трагедии внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российскую ракету предположительно сбили украинские силы ПВО. После критики со стороны мэра Днепра и опровержения от представителей ВСУ Арестович назвал свое высказывание ошибкой и подал в отставку с должности советника.
Цель удара - неизвестна
Относительно того, что на самом деле являлось целью российских войск, звучат разные версии. Мэр Днепра Борис Филатов предполагает, что армия РФ могла пытаться попасть в Приднепровскую ТЭС.
Помощь пострадавшим
Рядом с местом трагедии развернули палатки для обогрева и питания пострадавших. Им также предоставляют одежду и вещи первой необходимости, сообщают местные власти. Кроме того, в городе был открыт штаб помощи пострадавшим.
Трехдневный траур
После атаки на многоэтажку в Днепре власти объявили в городе трехдневный траур.