"Фонтанка": Пригожину вернули наградной пистолет от Шойгу

Основатель ЧВК "Вагнер" лично приезжал в управление ФСБ в Санкт-Петербурге за изъятым во время обыска в его коттедже оружием, пишут журналисты.

Основателю частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгению Пригожину 4 июля вернули оружие, изъятое при обыске 24 июня в его загородном коттедже в поселке "Северный Версаль" под Санкт-Петербургом, пишет интернет-издание "Фонтанка" в среду, 5 июля. По сведениям издания, кроме прочего, речь идет о наградном пистолете Glock, врученном главе ЧВК министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Среди арсенала, возвращенного его владельцу, - два карабина "Сайга", нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическая винтовка "АРка" и еще несколько ружей и пистолетов, указывают журналисты. По их сведениям, Пригожина официально пригласили, чтобы забрать оружие, в управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Ранее "Фонтанка" и другие русскоязычные СМИ и Telegram-каналы сообщили, что Евгению Пригожину вернули также 10 миллиардов рублей, найденных наличными в коробках при обыске в Санкт-Петербурге в рамках расследования дела о вооруженном мятеже. По утверждению самого Пригожина, эти деньги предназначались на зарплату боевиков "Группы Вагнера" и выплаты родственникам погибших.

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