Армения построит АЭС по западным технологиям?

До сих пор в энергетической сфере Армении доминирует Россия. Строительство новой АЭС по западным технологиям, считают в Ереване, снизило бы зависимость страны от РФ.

Армения приступила к предметным переговорам с США о строительстве нового атомного энергоблока на замену действующей станции, которая обеспечивает более трети внутреннего производства. Строительство нового энергоблока с использованием западных технологий, как отмечают эксперты, не только устойчиво обеспечит страну электроэнергией, но и снизит зависимость от России в энергетической сфере, лишив Москву важного рычага влияния на Ереван.

"Мяч на поле США"

То, что Армения и США начали вести переговоры уже по существу, стало известно из заявления секретаря Совета безопасности Армена Григоряна 3 июля на форуме "Армения - Восточное партнерство - ЕС: вызовы и возможности". "Мы обсуждаем с США правовое договорное поле, без которого мы не можем двигаться вперед. На данный момент я могу сказать, что мяч находится на поле США. Мы ожидаем, что внутрисистемные процедуры в Соединенных Штатах пройдут, и тогда мы начнем работать", - заявил Григорян.

На армянской АЭС Мецамор Фото: S.Shahrigian

Первые шаги на пути армяно-американской кооперации по строительству АЭС стороны сделали еще в мае 2022 года, когда глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали меморандум о сотрудничестве в этой области.

В мае 2023 года США официально объявили о возможности строительства малых модульных ядерных реакторов в Армении. В армянской энергетике традиционно доминировала Россия. Построенная в советские времена атомная электростанция в Армении, единственная в регионе, обеспечивает более 30% внутренних потребностей страны в электроэнергии. Она работает на российском ядерном топливе, а основным подрядчиком, участвовавшим в том числе в модернизации станции, является "Росатом".

Армения изучает американский опыт

Срок эксплуатации армянской АЭС рассчитан до 2026 года. Однако, по предварительной оценке, станция может прослужить до 2039 года. К этому времени страна должна запустить новый энергоблок, чтобы избежать дефицита электроэнергии. Армения уже сталкивалась с такой проблемой, когда АЭС была закрыта в 1989 году из-за сейсмологической активности после разрушительного землетрясения годом ранее.

Никол Пашинян Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Армения пока не определилась с моделью нового энергоблока. Ведутся переговоры со странами - потенциальными поставщиками технологий, а их, как оказалось, не мало. "Интерес к строительству новой АЭС в Армении проявили такие страны, как США, Россия, Южная Корея и Китай", - сказал в беседе с DW Акоп Варданян, заместитель министра Территориального управления и инфраструктур Армении, курирующий сферу энергетики.

Еще в июле 2023 года правительство Армении отправило в США рабочую группу, которая ознакомилась с американскими ядерными технологиями, малыми модульными реакторами и их разработками. Малые модульные реакторы (ММР), также известные как "мини-АЭС", уже более десяти лет являются темой профессиональных и политических обсуждений. Многие эксперты считают их перспективными атомными электростанциями будущего.

В феврале текущего года премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения рассматривает возможность строительства модульного атомного энергоблока и в качестве важного аргумента указал на высокий уровень его безопасности. "Когда на этой электростанции происходит авария, население близлежащих населенных пунктов не эвакуируется, потому что эта авария не представляет опасности для окружающей среды, и, по сути, одно из преимуществ этой технологии заключается именно в этом", - сказал Пашинян.

"В Армении обсуждается вариант, при котором мощность нового энергоблока не должна быть выше 600-700 МВт", - сказал Варданян. Правительство, по его словам, склонно к строительству малых модульных реакторов, но основным препятствием на этом пути является то, что в настоящее время в мире пока нет действующих АЭС этого типа.

Все пока на бумаге

Компании, проектирующие модульные реакторы, по словам Акопа Варданяна, постоянно переносят заявленные сроки строительства таких реакторов.

"У многих, в том числе американских компаний все на стадии разработок. Лишь американская компания NuScale продвинулась вперед. Она получила лицензии на строительство своих энергоблоков мощностью 50 МВт. Но NuScale отложил их сооружение, решил построить энергоблоки мощностью 77 МВт и находится на финальной станции их лицензирования", - сказал Варданян и добавил, что строительство таких энергоблоков стоит гораздо больше, чем предыдущая версия.

Срок эксплуатации армянской АЭС рассчитан до 2026 года. Фото: S.Shahrigian

Южная Корея тоже выразила заинтересованность в предоставлении Армении модульных энергоблоков мощностью 170 МВт, которые по конструкции похожи на американские, сообщил Варданян. "Высокая мощность блока, конечно, снижает себестоимость, но проблема в том, что эта разработка тоже еще не прошла лицензирование", - отметил Варданян, добавив, что российские и китайские разработки также находятся в процессе лицензирования.

Из-за отсутствия опыта эксплуатации ММР правительство Армении не спешит с принятием окончательного решения. "Если мы хотим ускорить процесс, то должны строить атомную электростанцию на традиционных технологиях с мощностью более 1000 МВт, что значительно превышает наши потребности", - пояснил заместитель министра Варданян. Окончательно определиться с выбором модели реактора и страны поставщика, добавил он, правительство намерено до середины 2025 года.

В настоящее время потребность страны в электроэнергии составляет около 1200 МВт, что примерно в равных долях обеспечивается тремя мощностями: ГЭС, ТЭЦ и АЭС. Растет также количество солнечных станций, но их доля в общей выработке электроэнергии в Армении пока незначительна - чуть больше 4% за первое полугодие 2023 года.

"Политизация неуместна"

Многие в Армении считают строительство нового ядерного энергоблока по западным технологиям шагом к снижению зависимости от России. Но национальный эксперт Армении по энергетике в ООН Ара Марджанян убежден, что политизация атомной энергетики неуместна.

"Должны преобладать профессиональные оценки. У Армении накоплен значительный опыт сотрудничества с Россией в вопросах строительства, эксплуатации, модернизации АЭС и противодействия таким природным бедствиям, как землетрясения. Помимо этого, отрасль довольно консервативна и требует использования моделей АЭС, которые на протяжении многих лет продемонстрировали свою эффективность", - заявил Марджанян в интервью DW.

Армения, по словам Марджаняна, находится в выгодном положении для строительства новой АЭС, поскольку в стране "нет атомофобии".

"Как страна, пережившая жесточайший экономический кризис в начале 1990-х годов., в Армении ясно себе представляют последствия глупых решений в сфере энергетики и потери очень важной составляющей своего общего энергетического микса. Население в целом к атомной энергетики относится ровно, если не сказать заинтересованно, а бизнес, промышленность и самое главное стратегический программы развития Армении просто насущно требуют наличие атомной генерации", - резюмировал Марджанян.