В Брюсселе прошел саммит стран-сторонников атомной энергии

Лидеры 30 стран призвали к скорейшему расширению сети атомных электростанций во всем мире. Германия, отказавшаяся от атомной энергетики, в саммите не участвовала.

Около 30 стран, в том числе Франция, США и Китай, намерены содействовать скорейшему расширению сети атомных электростанций и облегчать финансирование строительства АЭС. "Мы обязуемся в полном объеме исчерпать потенциал атомной энергетики", - говорится в совместном заявлении по итогам первого международного саммита по атомной энергии, состоявшегося в Брюсселе в четверг, 21 марта.

В документе подчеркивается, что без электроэнергии, вырабатываемой на АЭС, невозможно добиться снижения объема выбросов углекислого газа. Участники саммита призвали не только строить новые АЭС, но и продлевать сроки эксплуатации уже действующих. Они также выступили за скорейшее внедрение более современных, менее крупных атомных реакторов.

Политики призвали международные финансовые институты, в том числе Всемирный банк, шире поддерживать атомную энергетику, отметив, что банки помощи развитию предпочитают финансировать альтернативные энергетические проекты.

Германия не участвовала в саммите

В работе саммита, в числе прочих, участвовали главы государств и правительств Франции, Нидерландов и Польши, а также высокопоставленные представители США, Китая и Японии. Германия, отказавшаяся от атомной энергетики, не участвовала в конференции. Работа саммита проходила на фоне протестов, организованных международной экологической организацией "Гринпис".

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), во всем мире сейчас действуют 415 атомных электростанций.

Еще на международной конференции по климату в конце 2023 года около 20 государств объявили о намерении к 2050 году втрое увеличить мощности АЭС для производства электроэнергии.

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